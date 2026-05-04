Őt irigyli a fél világ: Sydney Sweeney hivatalosan is felvállalta az új pasiját - Videó

Sydney Sweeney ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell felrobbantani az internetet, csupán pár hétköznapinak tűnő fotó kellett hozzá. A rajongók és a bulvársajtó azonnal ráharapott a hírre, amely új lendületet adott a találgatásoknak.

Sydney Sweeney és Scooter Braun végre hivatalosan is felvállalta a kapcsolatát.

Sydney Sweeney új pasija a hét egyik legnagyobb szenzációja A szőke bombázó a hétvégén végre tiszta vizet öntött a pohárba és felvállalta új szerelmét.

A rajongók már hónapok óta pletykáltak róla és Scooter Braunról, most azonban hivatalossá vált a románc.

Teljesen felesleges lenne tagadni, hogy minden, amit Sydney Sweeney csinál, heves reakciókat vált ki az emberekből: legyen szó a fürdővize árulásáról, az erősen megkérdőjelezhető szettjeiről vagy éppen arról, milyen bánásmódban részesíti a háziállatait.

Mégis, az egyik legkedveltebb topik a rajongók körében a 28 éves színésznő magánélete, pláne azóta, hogy tavaly nyáron felbontotta az eljegyzését a vőlegényével, a sikeres üzletember Jonathan Davinóval.

A hír óta folyamatosan mentek a találgatások, hogy vajon egy harmadik fél volt-e a szakítás indikátora, vagy hogy meddig marad majd szingli az Eufória csodaszép színésznője, a napokban az utóbbira meg is kaptuk a választ: eddig! Sydney ugyanis egy Instagram-posztban tette hivatalossá új kapcsolatát, jó pár hangulatos, fesztiválozós kép társaságában.

A szerencsés férfi pedig nem más, mint Scooter Braun üzletember, befektető és lemezkiadó vezető, akivel tavaly Jeff Bezos esküvőjén találkozott először, néhány hónappal azután, hogy a színésznő szingli lett. Bár Sydney nemrég még fennhangon hirdette, hogy nincs szüksége férfira, úgy tűnik, a tőle 16 évvel idősebb, tehetős férfi azért mégiscsak kivétel.

Az ominózus poszt rövid, „cowboy hangulatú hétvége” jellegű felirata sem akart többet mondani a kelleténél, mégis egyértelmű üzenetet küldött: ez már nem pletyka, hanem valóság.

A rajongók pedig azonnal reagáltak, és bár a kommentek többsége támogató volt, addig mások látványosan sárgultak az irigységtől Sydney Sweeney pasija miatt.

