Szabó Zsófi állítólag titokban kimondta az igent milliárdos szerelmének

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Szabó Zsófi új fejezetet nyitott az életében: a műsorvezető nemrég jelentette be, hogy második gyermekét várja, a hírek szerint pedig időközben titokban férjhez is ment. Úgy tudni, választottja egy szír származású, sikeres üzletember, akivel már évek óta alkotnak egy párt.

Forrás: TV2

Szabó Zsófi férjhez ment születendő gyermeke édesapjához

Az örömhírt múlt pénteken osztotta meg követőivel a közösségi oldalán. A meghitt családi fotók mellé mindössze néhány rövid, de annál beszédesebb sort írt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban.”

A bejelentés sokakat meglepett, hiszen Szabó Zsófi az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét a nyilvánosságtól. Shane Tusup-pal való szakítása után látványosan visszavonult ebből a szempontból, és csak ritkán beszélt a párkapcsolatairól vagy a családi életéről. Most azonban úgy tűnik, ismét boldog időszak köszöntött rá.

Ki Szabó Zsófi párja?

A story.hu információi szerint a műsorvezető párja egy tehetős, szír származású üzletember, akivel már 2023-ban is kapcsolatba hozták. Bár kapcsolatukat sokáig nem erősítették meg nyilvánosan, a lap úgy tudja, a pár a közelmúltban össze is házasodott. A beszámolók szerint Zsófi közeli családtagjai is hamar megszerették a férfit, aki rendszeresen részt vesz a közös családi programokon. A bennfentesek szerint a kapcsolatuk harmonikus és kiegyensúlyozott, ami különösen fontos a műsorvezető számára ebben az új életszakaszban.

Úgy tudni, a férfi hosszú ideje Magyarországon él, és komoly üzleti sikereket tudhat maga mögött. Bár a nyilvánosságot továbbra is kerüli, a hírek szerint mindenben támogatja Szabó Zsófit, aki most egyszerre készül az anyaság újabb fejezetére és a családi élet teljesen új korszakára.

