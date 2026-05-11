Szabó Zsófi állítólag titokban kimondta az igent milliárdos szerelmének

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Szabó Zsófi új fejezetet nyitott az életében: a műsorvezető nemrég jelentette be, hogy második gyermekét várja, a hírek szerint pedig időközben titokban férjhez is ment. Úgy tudni, választottja egy szír származású, sikeres üzletember, akivel már évek óta alkotnak egy párt.
Szabó Zsófi férjhez ment születendő gyermeke édesapjához
Az örömhírt múlt pénteken osztotta meg követőivel a közösségi oldalán. A meghitt családi fotók mellé mindössze néhány rövid, de annál beszédesebb sort írt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban.”
A bejelentés sokakat meglepett, hiszen Szabó Zsófi az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét a nyilvánosságtól. Shane Tusup-pal való szakítása után látványosan visszavonult ebből a szempontból, és csak ritkán beszélt a párkapcsolatairól vagy a családi életéről. Most azonban úgy tűnik, ismét boldog időszak köszöntött rá.
Ki Szabó Zsófi párja?
A story.hu információi szerint a műsorvezető párja egy tehetős, szír származású üzletember, akivel már 2023-ban is kapcsolatba hozták. Bár kapcsolatukat sokáig nem erősítették meg nyilvánosan, a lap úgy tudja, a pár a közelmúltban össze is házasodott. A beszámolók szerint Zsófi közeli családtagjai is hamar megszerették a férfit, aki rendszeresen részt vesz a közös családi programokon. A bennfentesek szerint a kapcsolatuk harmonikus és kiegyensúlyozott, ami különösen fontos a műsorvezető számára ebben az új életszakaszban.
Úgy tudni, a férfi hosszú ideje Magyarországon él, és komoly üzleti sikereket tudhat maga mögött. Bár a nyilvánosságot továbbra is kerüli, a hírek szerint mindenben támogatja Szabó Zsófit, aki most egyszerre készül az anyaság újabb fejezetére és a családi élet teljesen új korszakára.
