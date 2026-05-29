Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
hazalátogatás

Szoboszlai Dominik megérkezett Budapestre, majd összetörte jó néhány szurkoló szívét

hazalátogatás Bajnokok Ligája-döntő Szoboszlai Dominik
Komáromi Bence
2026.05.29.
A magyar válogatott csapatkapitánya is Budapestre utazott, hogy megtekintse a Bajnokok Ligája döntőjét szombat este. A szurkolók személyesen találkozhattak Szoboszlai Dominikkal a mérkőzés előtt. A profi focista elárulta azt is, hogy szerint ki fog győzedelmeskedni a döntőben.

Minden szem Budapestre szegeződik a hétvégén! Vajon az Arsenal vagy a PSG csapata fog győzedelmeskedni a Bajnokok Ligája döntőjében? A fővárosunkban megrendezésre kerülő mérkőzésen kiderül. Most pedig megtudhattuk azt is, hogy a hazalátogató Szoboszlai Dominik szerint melyik csapat emelheti magasba a BL-kupát.

Szoboszlai Dominik Budapesten tartózkodik a hétvégén
Szoboszlai Dominik Budapesten tartózkodik a hétvégén
Forrás:  Getty Image

Szoboszlai Dominik szerint a PSG emelheti magasba a győztesnek járó kupát

A magyar válogatott középpályása két nappal a mérkőzés előtt érkezett Budapestre és egy promóciós esemény keretében személyesen is találkozhattak vele a rajongói. Dominik csütörtökön a IX. kerületben, a József Attila Lakótelep Nyúldomb Parkjában járt, ahol felavatott egy focipályát, majd aláírásokat osztogatott és még egy kis labdázásra is időt szakított. Később egy kérdezz-felelek beszélgetés keretében az egyik szurkoló feltette neki a legfontosabb kérdést: az Arsenal vagy PSG fog nyerni a döntőben?

„Sajnos, a Bajnokok Ligája-fináléján nem léphetek pályára, mert az egyik résztvevő ellen nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy azt mi elképzeltük. Én a PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten bármi megtörténhet, az Arsenalnak is elképesztő csapata van, láthattuk, hogy hosszú idő után megnyerték a Premier League-et. Szerintem jó mérkőzés lesz, mindenki élvezze" – nyilatkozta a sztárfocista. Az biztos, hogy az Arsenal-szurkolók nem zárták a szívükbe Dominik kijelentését, azonban még semmi nem dőlt el, holnap kiszurkolhatják a győzelmet a kedvenceiknek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Csupán ennyit kell tudnod a fociról, hogy a párod elájuljon tőled: ezeket jegyezd meg a BL-döntő előtt

Még mindig nem vagy pontosan tisztában az alapokkal? A BL-döntő előtt ezt olvasd el a fociról!

Tündéri: Mini mezben szurkolt apukájának Szoboszlai Dominik kislánya – Fotó

Buzsik Borka a Liverpool idényzáró mérkőzésére is magával vitte közös kislányukat az Anfieldre. Szoboszlai Dominik kislánya mini Liverpool-mezben szurkolt apukájának.

Szoboszlai Dominik csodás ajándékkal lepte meg feleségét anyák napján: a fotón a kislányuk is szerepel

Szoboszlai Dominiknak vasárnap a pályán volt jelenése, de a családjáról a rangadó napján sem feledkezett meg. Felesége, Buzsik Borka az Instagramon mutatta meg, milyen kedves meglepetést kapott anyák napján.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu