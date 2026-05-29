Szoboszlai Dominik megérkezett Budapestre, majd összetörte jó néhány szurkoló szívét

Minden szem Budapestre szegeződik a hétvégén! Vajon az Arsenal vagy a PSG csapata fog győzedelmeskedni a Bajnokok Ligája döntőjében? A fővárosunkban megrendezésre kerülő mérkőzésen kiderül. Most pedig megtudhattuk azt is, hogy a hazalátogató Szoboszlai Dominik szerint melyik csapat emelheti magasba a BL-kupát.

Szoboszlai Dominik Budapesten tartózkodik a hétvégén

Forrás: Getty Image

Szoboszlai Dominik szerint a PSG emelheti magasba a győztesnek járó kupát

A magyar válogatott középpályása két nappal a mérkőzés előtt érkezett Budapestre és egy promóciós esemény keretében személyesen is találkozhattak vele a rajongói. Dominik csütörtökön a IX. kerületben, a József Attila Lakótelep Nyúldomb Parkjában járt, ahol felavatott egy focipályát, majd aláírásokat osztogatott és még egy kis labdázásra is időt szakított. Később egy kérdezz-felelek beszélgetés keretében az egyik szurkoló feltette neki a legfontosabb kérdést: az Arsenal vagy PSG fog nyerni a döntőben?

„Sajnos, a Bajnokok Ligája-fináléján nem léphetek pályára, mert az egyik résztvevő ellen nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy azt mi elképzeltük. Én a PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten bármi megtörténhet, az Arsenalnak is elképesztő csapata van, láthattuk, hogy hosszú idő után megnyerték a Premier League-et. Szerintem jó mérkőzés lesz, mindenki élvezze" – nyilatkozta a sztárfocista. Az biztos, hogy az Arsenal-szurkolók nem zárták a szívükbe Dominik kijelentését, azonban még semmi nem dőlt el, holnap kiszurkolhatják a győzelmet a kedvenceiknek.

