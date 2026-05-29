30 év után végre elkelt Zámbó Jimmy csepeli luxusvillája: az új tulajdonos nem babonás

MTI -
Jónás Ágnes
2026.05.29.
Mintegy 130 millió forintért talált gazdára a család csepeli otthona, de az adásvétel egy fontos kikötéssel zárult. A Király, azaz Zámbó Jimmy személyes tárgyai, díjai és relikviái nem képezik részét a vételárnak, azokat a család külön kezeli és megtartja.

A csepeli Szent László utcában található ingatlan több mint 20 éven át volt a család otthona, és egy korszak szimbólumává is vált. Zámbó Jimmy közel 200 négyzetméteres, kétszintes háza 2023 novemberében került meghirdetésre, eredetileg mintegy 130 millió forintos irányáron. A hirdetésben nem titkolták az ingatlan különleges múltját, konkrétan beleírták, hogy kuriózumról, a Király egykori otthonáról van szó. 

Zámbó Jimmy  egykori csepeli otthona gazdára talált.
Zámbó Jimmy fia és Edit asszony hirdették meg az ingatlant

A döntés megszületése hosszú, érzelmileg megterhelő egyeztetések eredménye volt. A fenntartási költségek már egyre nagyobb terhet róttak a családra, így végül Zámbó Jimmy legkisebb fia, Zámbó Adrián és édesanyja, Edit asszony közösen jutottak arra, hogy el kell engedniük az ingatlant. A kulcsok átadásával egy fontos életszakasz ért véget. Adrián később elismerte, hogy voltak hetei, amikor lelkileg kifejezetten megviselte a helyzet.

Az eladást követően Adrián a főváros környékére költözik, édesanyja pedig már régebben elhagyta Csepelt, és új otthonban kezdett önálló életet.

Zámbó Jimmy kétszintes házán valószínűleg felújítást is végez az új tulajdonos. 
A luxusvilla története a környék életére is hatással volt

Az évek során sok rajongó kereste fel a családi házat, szinte zarándokhellyé vált. Az új tulajdonosok személye egyelőre nem ismert, ugyanakkor az biztos, hogy a relikviák – köztük az arany- és platinalemezek, valamint a különböző díjak – nem kerültek bele az üzletbe, még akkor sem, ha óriási volt irántuk a érdeklődés. A végleges vételár ugyan nem nyilvános, de bennfentesek szerint mintegy 130 millió forintot csengettek ki érte, úgy, hogy a feltételezések szerint az alku során jelentős, akár 20 millió forintos engedmény is születhetett.

Új fejezet kezdődött tehát Csepel életében: a luxusvilla már nem emlékhelyként funkcionál, hanem egy új család otthonaként, akik úgy tűnik, egy cseppet sem babonásak, és nem félnek ott élni, ahol egykor az énekessel tragédia történt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
