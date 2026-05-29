30 év után végre elkelt Zámbó Jimmy csepeli luxusvillája: az új tulajdonos nem babonás

A csepeli Szent László utcában található ingatlan több mint 20 éven át volt a család otthona, és egy korszak szimbólumává is vált. Zámbó Jimmy közel 200 négyzetméteres, kétszintes háza 2023 novemberében került meghirdetésre, eredetileg mintegy 130 millió forintos irányáron. A hirdetésben nem titkolták az ingatlan különleges múltját, konkrétan beleírták, hogy kuriózumról, a Király egykori otthonáról van szó.

Zámbó Jimmy egykori csepeli otthona gazdára talált.

Forrás: MTI

A Szent László utcai ház, amely Zámbó Jimmy otthona volt, 2023-ban került piacra kb. 130 millió forintért.

A döntést Zámbó Adrián és édesanyja hozta meg.

Az új tulajdonos kilétét titok övezi.

Zámbó Jimmy fia és Edit asszony hirdették meg az ingatlant

A döntés megszületése hosszú, érzelmileg megterhelő egyeztetések eredménye volt. A fenntartási költségek már egyre nagyobb terhet róttak a családra, így végül Zámbó Jimmy legkisebb fia, Zámbó Adrián és édesanyja, Edit asszony közösen jutottak arra, hogy el kell engedniük az ingatlant. A kulcsok átadásával egy fontos életszakasz ért véget. Adrián később elismerte, hogy voltak hetei, amikor lelkileg kifejezetten megviselte a helyzet.

Az eladást követően Adrián a főváros környékére költözik, édesanyja pedig már régebben elhagyta Csepelt, és új otthonban kezdett önálló életet.

Zámbó Jimmy kétszintes házán valószínűleg felújítást is végez az új tulajdonos.

Forrás: Bors

A luxusvilla története a környék életére is hatással volt

Az évek során sok rajongó kereste fel a családi házat, szinte zarándokhellyé vált. Az új tulajdonosok személye egyelőre nem ismert, ugyanakkor az biztos, hogy a relikviák – köztük az arany- és platinalemezek, valamint a különböző díjak – nem kerültek bele az üzletbe, még akkor sem, ha óriási volt irántuk a érdeklődés. A végleges vételár ugyan nem nyilvános, de bennfentesek szerint mintegy 130 millió forintot csengettek ki érte, úgy, hogy a feltételezések szerint az alku során jelentős, akár 20 millió forintos engedmény is születhetett.

Új fejezet kezdődött tehát Csepel életében: a luxusvilla már nem emlékhelyként funkcionál, hanem egy új család otthonaként, akik úgy tűnik, egy cseppet sem babonásak, és nem félnek ott élni, ahol egykor az énekessel tragédia történt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: