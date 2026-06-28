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Így él ma a Tövismadarak szépséges Maggie-je: Rachel Wardot a külseje miatt támadják - Fotó

legenda Tövismadarak színésznő
Horváth Angéla
2026.06.28.
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Rachel Wardot a Tövismadarak című, 1983-as amerikai tévésorozatból ismerte meg a magyar közönség. A brit-ausztrál színésznő most 68 éves, és bár régóta visszavonultan él, időről időre előkerül a neve – legutóbb azért, mert többen durva megjegyzéseket tettek a külsejére.

Rachel Wardot az interneten kezdték támadni amiatt, ahogyan kinéz. Sokan azt írták róla, hogy rosszul öregszik, ő azonban senkinek sem akar megfelelni, főleg nem azoknak, akik még ming azt várják tőle, hogy úgy nézzen ki, mint 40 évvel ezelőtt.

Rachel Ward a Tövismadarakban 1983-ban
Rachel Ward a Tövismadarakban 1983-ban
Forrás: AFP

Rachel Ward a Tövismadarakból: nem érdekli, mit mondanak róla

A színésznő jelenleg Ausztráliában, Új-Dél-Walesben él. Férjével, Bryan Brown színésszel közösen egy regeneratív marhatenyésztő farmot vezetnek, Ward pedig 2016 óta alig vállalt szerepeket. Az Australian Story című műsorban adott interjújában pár hete a bántó kommentekre is reagált. Mint mondta, néhány troll megdöbbent azon, hogy ősz a haja.

„Néhány troll eléggé meglepődött az ősz hajamon. Valószínűleg nem láttak 24 éves korom óta, így aztán rákezdtek, hogy: Úristen, hogy néz ki ez az ember ennyi idősen?” – fogalmazott Rachel Ward.

A színésznőt azonban hidegen hagyják az ilyen megjegyzések. Nem akarja bizonygatni, hogy még mindig ugyanaz a nő, akit a nézők a Tövismadarakban láttak, és nem is érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene amiatt, hogy öregszik.

„Már egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak valakinek a külsejéről vagy az életkoráról” – mondta.

Rachel Ward korábban a közösségi oldalain is beszélt arról, hogy nem szabad félni az öregedéstől. Úgy érzi, kifejezetten felszabadító, amikor az ember már nem próbál megfelelni annak a képnek, mit várnak tőle.

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