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Világsztár

Így néz ki most Bruce Willis: felesége, Emma Heming mutatta meg a nagybeteg színészt

Világsztár Bruce Willis Emma Heming-Willis
Horváth Angéla
2026.06.25.
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Bruce Willis évek óta visszavonultan él, felesége, Emma Heming már csak ritkán mutatt családi pillanatokat a mindennapjaikból. Különleges alkalomból tett közzé most Emma egy videót: az asszony az 50. születésnapját ünnepelte a napokban.

Bruce Willis és Emma Heming 19 éve szerettek egymásba, 2009-ben pedig összeházasodtak. Az elmúlt években hatalmas próbatétel elé állította őket az élet. A színésznél 2022-ben afáziát diagnosztizáltak, később pedig kiderült, hogy frontotemporális demenciája van. Willis azóta egyre kevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt, és folyamatos ápolásra szorul.

Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd, folyamatos ápolásra szorul
Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd, folyamatos ápolásra szorul
Forrás: Getty Images

Így néz ki most Bruce Willis

Emma Heming-Willis az 50. születésnapján tette közzé egy videót Bruce Willisről. A színész héliumos lufival változtatta el a hangját, úgy énekelte el feleségének a Happy birthday című dalt. A következő képen pedig szülinapi csákóban mosolyog a felesége mellett.

Emma a bejegyzésben arról ír, hogy készen áll az új évtizedre, bár a negyvenes évei nehéz éveket hoztak számára. Büszke arra az útra, amelyet feleségként, édesanyaként, és gondozóként megtett, és arra is, amit az Emma & Bruce Willis Alapítványon keresztül elértek.

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