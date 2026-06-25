Így néz ki most Bruce Willis: felesége, Emma Heming mutatta meg a nagybeteg színészt

Bruce Willis és Emma Heming 19 éve szerettek egymásba, 2009-ben pedig összeházasodtak. Az elmúlt években hatalmas próbatétel elé állította őket az élet. A színésznél 2022-ben afáziát diagnosztizáltak, később pedig kiderült, hogy frontotemporális demenciája van. Willis azóta egyre kevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt, és folyamatos ápolásra szorul.

Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd, folyamatos ápolásra szorul

Forrás: Getty Images

Így néz ki most Bruce Willis

Emma Heming-Willis az 50. születésnapján tette közzé egy videót Bruce Willisről. A színész héliumos lufival változtatta el a hangját, úgy énekelte el feleségének a Happy birthday című dalt. A következő képen pedig szülinapi csákóban mosolyog a felesége mellett.

Emma a bejegyzésben arról ír, hogy készen áll az új évtizedre, bár a negyvenes évei nehéz éveket hoztak számára. Büszke arra az útra, amelyet feleségként, édesanyaként, és gondozóként megtett, és arra is, amit az Emma & Bruce Willis Alapítványon keresztül elértek.

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