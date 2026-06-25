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Benedek Tibor és Epres Panni fia19 éves lett − Friss fotón a sármos Mór

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Június 24-én ünnepelte születésnapját Benedek Tibor és Epres Panni fia. Benedek Mórt a BVSC- Zugló Vízilabda Szakosztály és édesanyja is felköszöntötte a közösségi médiában.

Ahogy megírtuk, Epres Panni és Benedek Tibor fia édesapja nyomdokaiba lépett. Benedek Mór szintén vízilabdázik, szerdai születésnapján pedig a BVSC vízilabdacsapata is felköszöntötte.

Benedek Tibor és Epres Panni fia, Benedek Mór 19 éves lett.
Benedek Tibor és Epres Panni fia, Benedek Mór 19 éves lett.
Forrás: Insatgram/Epres Panni

Jóképű férfi és sikeres sportoló lett Benedek Mór

„Ma ünnepli születésnapját férficsapatunk játékosa, Benedek Mór! Isten éltessen, Mór!” – írta a A BVSC- Zugló Vízilabda Szakosztály az Instagramon. A fotót elnézve Mór Tibor és Panni vonásaiból is sokat örökölt: sármos, jóképű férfivá, és sikeres sportolóvá vált. 

Tehetségéről halála előtt nagyapja, Benedek Miklós is beszélt. „Egy az egyben a Tibor, és nemsokára majd hallanak róla” – mondta. A fiúról édesanyja, Epres Panni gyerekkori képet posztolt, amit itt nézhetsz meg

Lányuk, Barka nemrég lett 16 éves

Bár Epres Panni nagyon ritkán oszt meg gyerekeiről fotót, korábban a 16 éves Barkát is megmutatta, aki balerina lett. 

Az egész magyar sportvilágot sokkolta a hír 2020. június 18-án, hogy elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A legendás sportolóról ebben a cikkünkben emlékeztünk meg. Özvegye, Epres Panni az elmúlt évek során több alkalommal is őszintén beszélt arról, milyen volt számára férje halálának feldolgozása, és miként próbál gyermekeikkel teljes életet élni.

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A modell és üzletasszony nagyon ritkán oszt meg fotót gyermekeiről, most mégis kivételt tett. Epres Panni csodaszép képen mutatta meg 16 éves lányát.

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Mór nagyon hasonlít az édesapjára.

 

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