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Hat éve hunyt el Benedek Tibor, a magyar vízilabdasport legendája

Ripost - Sulyok László
évforduló Benedek Tibor vízilabda
Life.hu
2026.06.18.
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Hat éve annak, hogy elhunyt Benedek Tibor, a magyar vízilabdasport egyik legeredményesebb és legismertebb alakja. A háromszoros olimpiai bajnok játékos és világbajnok szövetségi kapitány 2020-ban, 47 éves korában vesztette életét súlyos betegség következtében. Benedek Tiborra emlékezünk.

Az egész magyar sportvilágot sokkolta a hír 2020. június 18-án, hogy elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A hatéves évforduló alkalmából most az ikonikus játékosra emlékezünk.

Benedek Tibor a medencében
Ma hat éve, hogy Benedek Tibor elhunyt.
Forrás: AFP

Hat éve hunyt el Benedek Tibor

  • Benedek Tibort a sportág történetének egyik legjobb balkezes játékosaként tartják számon.
  • Kiemelkedő lövőereje, taktikai érzéke és vezéregyénisége miatt meghatározó alakja volt a magyar vízilabda egyik legsikeresebb korszakának.
  • Játékos-pályafutása lezárását követően pedig edzőként is maradandót alkotott. 
  • A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányaként 2013-ban világbajnoki címig vezette a csapatot Barcelonában. Irányítása alatt a válogatott több jelentős nemzetközi tornán is dobogós helyezést ért el, miközben generációváltást hajtott végre a nemzeti együttesnél.

Benedek Tibor 2018-ban vonult vissza a szakmai munkától. Betegségéről a nyilvánosság előtt csak szűkszavúan beszélt, családja pedig a kezdetektől fogva diszkréciót kért. Halálhíre 2020. június 18-án mélyen megrázta a hazai sportéletet, széles körű megemlékezéseket tartottak Magyarországon és külföldön egyaránt. 

Az elmúlt hat évben számos kezdeményezés, emléktorna és díj őrizte meg nevét, miközben a magyar vízilabda-közösség rendszeresen megemlékezik róla.

Benedek Tibor özvegye, Epres Panni az elmúlt évek során több alkalommal is őszintén beszélt arról, milyen volt számára férje halálának feldolgozása, és miként próbál gyermekeikkel, Mórral és Barkával kiegyensúlyozott, teljes életet teremteni.

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A hétvégén rendezik meg a tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tibor emlékére életre hívott vízilabdatornát. A rendezvény kapcsán Epres Panni megosztotta egyik kedves emlékét férjéről és gyerekükről, Mórról.

 

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