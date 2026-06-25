Salma Hayek lánya kicsit sem hasonlít az édesanyjára: a 18 éves Valentina szőke, mint az édesapja - Fotó

A 18 éves Valentina Londonban jelent meg Salma Hayek oldalán, egy elegáns nyári partira kísérte el anyukáját. A színésznő levendulaszínű Alexander McQueen ruhában érkezett, lánya pedig fekete, kétrészes szaténszettet viselt.

Salma Hayek és lánya, Valenrina Pinault

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Bár Valentina a szőke hajával inkább az édesapjára, François-Henri Pinault-ra hasonlít, azért néhány vonásában felfedezhető az édesanyja is: a 18 éves lány a telt ajkait és határozott szemöldökét minden bizonnyal a színésznőtől örökölte.

Salma Hayek lánya, Valentina Pinault tavaly szeptemberben lett nagykorú

Anya és lánya között nagyon szoros a kapcsolat. Salma Hayek tavaly, Valentina 18. születésnapján megható sorokkal köszöntötte őt. A bejegyzésben kedves, szenvedélyes, és bölcs léleknek nevezte a lányát, akinek különleges humora van, kitartása pedig rendíthetetlen.

Salma Hayek és François-Henri Pinault 2009-ben házasodtak össze. A színésznő 41 éves volt, amikor megszületett első és egyetlen gyermeke, Valentina. Hayek mindig óvta lányát a nyilvánosságtól, nem akarta, hogy túl korán kerüljön a lapok címoldalára, de ez változni látszik.

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