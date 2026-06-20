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Pfúj! Így csókolt a Dallas Jockey Ewingja – Linda Gray olyan titkokat fecsegett ki, amiket nem akartunk tudni

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Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Samantha Dallas-beli megformálója árult el intim kulisszatitkokat Larry Hagmannel kapcsolatban.

Forgatási titkokra derült fény. Jockey Ewing nevét még azok is ismerik, akik egyetlen részt sem láttak a legendás Dallasból. A kegyetlenül törtető, még a saját családján is átgázoló üzletembert Larry Hagman formálta meg. De vajon milyen volt vele forgatni? A feleségét játszó Linda Gray nemrég elárulta.

Linda Gray és Larry Hagman, Dallas fogatása.
Linda Gray és Larry Hagman a Dallas sorozatban.
Forrás:  Profimedia
  • Mennyire volt meg a kémia Samantha és Jockey Ewing között a való életben?
  • Hogy látta Linda Gray színésztársát, és mennyire mentek könnyen a csókjelenetek?
  • Larry Hagman is olyan lehengerlő volt, mint karaktere, Jockey?

Less be egy csókra a Dallas forgatásának kulisszái mögé!

A forgatási kulisszatitkok mindig izgalmasak, ez pedig hatványozottan igaz, ha egy híres sorozatról van szó. A Samanthát alakító Linda Gray egy podcastben mesélt arról, hogy milyen volt a Dallas forgatása. Ebben kissé elmosolyodva emelte ki, hogy mennyire kínosan érezte magát azokban a csókjelenetekben, amiket Larry Hagmannel forgatott.

Larry egyszerűen nem szerette az intim jeleneteket, így a csókjeleneteket sem

 – idézte a People magazin a színésznőt, aki azt is hozzátette, mivel szerette volna elvenni a jelenetek élét színésztársa. Ezek között szerepelt a csókok előtt elfogyasztott nagy mennyiségű hagyma vagy mogyoróvaj is. A Dallas alatt alkoholproblémákkal küzdő Larry Hagman furcsa tréfái, bár nagyon nem estek jól Linda Graynek, megihlették, és egyszer ő maga is elkövetett egy hasonló csínyt. 

Mielőtt a Kék Lagúna sztárját, Christopher Atkinst megcsókolta – aki a fiatal szeretőjét, Peter Richardst alakította a Dallasban –, zsibbasztó krémet kent az ajkaira. A csókjelenet után persze a színész megleődött, de értette a tréfát, nem lett belőle harag.

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Nem létezett olyan ember a 90-es években Magyarországon, aki este 7-kor ne ült volna le a televízió elé, hogy végigkövethesse, miben mesterkedik éppen Jockey Ewing, vagy hányadik whiskey-nél tart délelőtt 11-kor Samantha. Ha te is igazi elvetemült Dallas-rajongó vagy, akkor ez az egyszerű kis kvíz egészen biztosan nem fog ki rajtad. Vagy mégis?

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