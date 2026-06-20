Pfúj! Így csókolt a Dallas Jockey Ewingja – Linda Gray olyan titkokat fecsegett ki, amiket nem akartunk tudni

Forgatási titkokra derült fény. Jockey Ewing nevét még azok is ismerik, akik egyetlen részt sem láttak a legendás Dallasból. A kegyetlenül törtető, még a saját családján is átgázoló üzletembert Larry Hagman formálta meg. De vajon milyen volt vele forgatni? A feleségét játszó Linda Gray nemrég elárulta.

Linda Gray és Larry Hagman a Dallas sorozatban.

Forrás: Profimedia

Mennyire volt meg a kémia Samantha és Jockey Ewing között a való életben?

Hogy látta Linda Gray színésztársát, és mennyire mentek könnyen a csókjelenetek?

Larry Hagman is olyan lehengerlő volt, mint karaktere, Jockey?

Less be egy csókra a Dallas forgatásának kulisszái mögé!

A forgatási kulisszatitkok mindig izgalmasak, ez pedig hatványozottan igaz, ha egy híres sorozatról van szó. A Samanthát alakító Linda Gray egy podcastben mesélt arról, hogy milyen volt a Dallas forgatása. Ebben kissé elmosolyodva emelte ki, hogy mennyire kínosan érezte magát azokban a csókjelenetekben, amiket Larry Hagmannel forgatott.

Larry egyszerűen nem szerette az intim jeleneteket, így a csókjeleneteket sem

– idézte a People magazin a színésznőt, aki azt is hozzátette, mivel szerette volna elvenni a jelenetek élét színésztársa. Ezek között szerepelt a csókok előtt elfogyasztott nagy mennyiségű hagyma vagy mogyoróvaj is. A Dallas alatt alkoholproblémákkal küzdő Larry Hagman furcsa tréfái, bár nagyon nem estek jól Linda Graynek, megihlették, és egyszer ő maga is elkövetett egy hasonló csínyt.

Mielőtt a Kék Lagúna sztárját, Christopher Atkinst megcsókolta – aki a fiatal szeretőjét, Peter Richardst alakította a Dallasban –, zsibbasztó krémet kent az ajkaira. A csókjelenet után persze a színész megleődött, de értette a tréfát, nem lett belőle harag.

Ezek is érdekelhetnek: