Megtudtuk, ezért látjuk keveset Rubint Réka fiát, Zalánt: "Ezt most nem tudom magamban tartani"

Rubint Réka az Instagramon mutatta meg legfiatalabb gyermeke, Zalán bizonyítványát. Az édesanya nem leplezi büszkeségét és örömét meg is osztotta követőtáborával.

Rubint Réka büszke fia, Zalán bizonyítványa miatt.

Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka boldog: Zalán jól teljesít

Rubint Réka fia, Zalán magatartása és szorgalma példás, más tantárgyakból pedig jeles. Testnevelésből, angol és spanyol nyelvből dicséretet is kapott. „Zalánról kevés dolgot osztok meg a közösségi médiában, ez az ő kérése, amit én tiszteletben tartok! De ezt most nem tudom magamban tartani, mert mérhetetlenül büszke vagyok!” – írta Rubint Réka a 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban.

Rubint Réka és Schobert Norbi idősebb gyerekei Zalánnal ellentétben gyakran megjelennek a képernyőn és édesanyjuk posztjaiban is, Lara posztokat és videókat is készít, aktív a közösségi oldalakon.

Norbi Jr. édesanyja betegségéről is vallott

Norbi nemrégiben elmondta, hogy a legtovább Zalánt kímélték meg a rossz hírtől. „Az igazság az, hogy anya egyáltalán nem tudta volna eltitkolni előlem és Lara elől azt, ami történt, és nem is tette. A betegségére pedig nem igazán léteznek kíméletes szavak…” − nyilatkozta korábban Norbi. „Az volt a legnehezebb, hogy az öcsénk előtt titokban tartsuk mindazt, ami történik” − tette hozzá a házaspár középső gyereke, aki végül egy ponton ő maga avatta be öccsét.

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