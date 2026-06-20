Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 20., szombat Rafael

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
a kör

"Ordítottam a fájdalomtól" – Daveigh Chase gyászoló édesanyja évek óta figyelte az azonosítatlan holttestek listáját

a kör los angeles daveigh chase cathy chase
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Édesanyja azt állítja, nem fordult el tőle, de nem tudta megmenteni. Daveigh Chase a drogokat választotta.

Ahogy megírtuk, 35 éves korában meghalt Daveigh Chase, A kör című film rémisztő kislánya. Súlyos beteg volt, agyhártyagyulladással küzdött, állapota pedig szepszishez vezetett. A fertőzés olyan súlyos szövődményeket okozott, hogy több szerve is leállt. Chase-t már a hónap elején kórházba vitték. Akkor alultápláltság miatt szorult orvosi ellátásra: gondjai voltak a drogokkal, utolsó hónapjaiban Los Angeles nyomornegyedében élt csontsoványra fogyva. Édesanyjával, aki most megtörte a csendet, évek óta nem találkozott. 

Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté.
Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté.
Forrás: Jerome Ware

Daveigh Chase édesanyja megszólalt: „Annyira fáj”

Megrázó részleteket osztott meg Daveigh Chase édesanyja lánya tragikus haláláról és azokról az embert próbáló évekről, melyek ide vezettek. Cathy Chase a Daily Mailnek elmondta, teljesen letaglózta lánya halálhíre. „Teljesen összetörtem. Mint ha valaki a mellkasomra ült volna, és kipréselte volna belőlem az összes levegőt. Ordítottam a fájdalomtól” –  emlékezett vissza, hogyan érzett közvetlenül azután, akikor megtudta, a lánya már nem él. „Kimentem a hátsó udvarba, és azt kiabáltam: »Nem, nem, nem, nem!« Annyira fáj!” – mondta. 

Cathy azt is elárulta, hogy már a tragédiát megelőző estén kétségbeesetten kereste lánya nyomait online fórumokon. Elmondása szerint ezt évek óta csinálta, ugyanis Daveigh Chase és édesanyja 2019 óta nem találkoztak. Cathy rendszeresen ellenőrizte lánya nevét a Los Angeles megyei orvosszakértő rendszerében is. 

„Többször megnéztem az azonosítatlan holttestek listáját” – árulta el. „Nagyon nehéz volt, de anyaként mindent megtesz az ember, amit tud” – tette hozzá. A gyászoló édesanya arról is beszélt, hogy először nem hitte el, hogy a lánya meghalt, aztán látta, a források hitelesek és Daveigh valóban nincs többé. Cathy csütörtökön azonosította lánya holttestét egy Los Angeles-i kórházban. 

Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté: 2002-ben ő adta Lilo hangját a Lilo & Stitch című Disney-filmben, később pedig a történetből készült televíziós sorozatban is visszatért a szerephez. Ugyanebben az időszakban egészen más műfajban is emlékezetes alakítást nyújtott: ő játszotta Samara Morgant A kör című horrorfilmben. Korábbi menedzsere azt állította, hogy a színésznő több millió dollár értékű vagyont hagyott maga után, de szerinte már túl mélyre merült a drogok világában ahhoz, hogy élni tudjon a lehetőségeivel. 

A drogok és a rossz társaság okozta a végzetét

Cathy Chase elmondta, hogy a lánya problémái 2016-ban kezdődtek, amikor egy motorbalesetben megsérült, majd fájdalomcsillapítókat kezdett szedni. Ezt követően rossz társaságba keveredett, rászokott a drogokra, azt azonban hagsúlyozta, ő pletykákkal ellentétben soha nem fordított hátat neki. 

Utoljára 2019-ben látta lányát, amikor Daveigh két rendbeli betörési ügy miatt börtönben volt. 

Az akkori állapota megrázta. „Úgy láttam, komolyan beteg” – mondta. „Bár a lányomnál soha nem diagnosztizáltak mentális zavart a poszttraumás stresszen kívül. De a gyógyszerek a hatalmukba kerítették” – nyilatkozta, és arról is beszélt, abban maradtak, hogy a szabadulás után hazaviszi lányát, ám ez végül nem történt meg. „Nem várt meg. Visszament az utcára, és én nem találtam rá” – mondta. A gyászoló anya arra is reagált, hogy sokan őt hibáztatják lánya sorsáért. „Felzaklat, hogy az emberek azt mondják, hogy biztosan rossz anya voltam” – fogalmazott.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Harmadik gyerekét várja a 43 éves Anne Hathaway − Videón mutatta meg pocakját

Az Instagramon tette közzé boldogságát Az ördög Pradát visel színésznője.

Zendaya vadító meztelenruhájától mindenki elámult: így nézett ki a vörös szőnyegen

Az elmúlt hetekben mindenkit az érdekelt, hogy valóban megházasodott-e a színésznő. Most, hogy ez már nem kérdés, újra a vörös szőnyeges megjelenései kerültek előtérbe. Zendaya vadító meztelenruhában állt a kamerák elé.

Selena Gomez férje félig kopasz lett: Benny Blanco sokkolta új külsejével a rajongókat

Benny Blanco új frizurája kicsapta a biztosítékot a rajongóknál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu