"Ordítottam a fájdalomtól" – Daveigh Chase gyászoló édesanyja évek óta figyelte az azonosítatlan holttestek listáját

Ahogy megírtuk, 35 éves korában meghalt Daveigh Chase, A kör című film rémisztő kislánya. Súlyos beteg volt, agyhártyagyulladással küzdött, állapota pedig szepszishez vezetett. A fertőzés olyan súlyos szövődményeket okozott, hogy több szerve is leállt. Chase-t már a hónap elején kórházba vitték. Akkor alultápláltság miatt szorult orvosi ellátásra: gondjai voltak a drogokkal, utolsó hónapjaiban Los Angeles nyomornegyedében élt csontsoványra fogyva. Édesanyjával, aki most megtörte a csendet, évek óta nem találkozott.

Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté.

Forrás: Jerome Ware

Daveigh Chase édesanyja megszólalt: „Annyira fáj”

Megrázó részleteket osztott meg Daveigh Chase édesanyja lánya tragikus haláláról és azokról az embert próbáló évekről, melyek ide vezettek. Cathy Chase a Daily Mailnek elmondta, teljesen letaglózta lánya halálhíre. „Teljesen összetörtem. Mint ha valaki a mellkasomra ült volna, és kipréselte volna belőlem az összes levegőt. Ordítottam a fájdalomtól” – emlékezett vissza, hogyan érzett közvetlenül azután, akikor megtudta, a lánya már nem él. „Kimentem a hátsó udvarba, és azt kiabáltam: »Nem, nem, nem, nem!« Annyira fáj!” – mondta.

Cathy azt is elárulta, hogy már a tragédiát megelőző estén kétségbeesetten kereste lánya nyomait online fórumokon. Elmondása szerint ezt évek óta csinálta, ugyanis Daveigh Chase és édesanyja 2019 óta nem találkoztak. Cathy rendszeresen ellenőrizte lánya nevét a Los Angeles megyei orvosszakértő rendszerében is.

„Többször megnéztem az azonosítatlan holttestek listáját” – árulta el. „Nagyon nehéz volt, de anyaként mindent megtesz az ember, amit tud” – tette hozzá. A gyászoló édesanya arról is beszélt, hogy először nem hitte el, hogy a lánya meghalt, aztán látta, a források hitelesek és Daveigh valóban nincs többé. Cathy csütörtökön azonosította lánya holttestét egy Los Angeles-i kórházban.

Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté: 2002-ben ő adta Lilo hangját a Lilo & Stitch című Disney-filmben, később pedig a történetből készült televíziós sorozatban is visszatért a szerephez. Ugyanebben az időszakban egészen más műfajban is emlékezetes alakítást nyújtott: ő játszotta Samara Morgant A kör című horrorfilmben. Korábbi menedzsere azt állította, hogy a színésznő több millió dollár értékű vagyont hagyott maga után, de szerinte már túl mélyre merült a drogok világában ahhoz, hogy élni tudjon a lehetőségeivel.

A drogok és a rossz társaság okozta a végzetét

Cathy Chase elmondta, hogy a lánya problémái 2016-ban kezdődtek, amikor egy motorbalesetben megsérült, majd fájdalomcsillapítókat kezdett szedni. Ezt követően rossz társaságba keveredett, rászokott a drogokra, azt azonban hagsúlyozta, ő pletykákkal ellentétben soha nem fordított hátat neki.

Utoljára 2019-ben látta lányát, amikor Daveigh két rendbeli betörési ügy miatt börtönben volt.

Az akkori állapota megrázta. „Úgy láttam, komolyan beteg” – mondta. „Bár a lányomnál soha nem diagnosztizáltak mentális zavart a poszttraumás stresszen kívül. De a gyógyszerek a hatalmukba kerítették” – nyilatkozta, és arról is beszélt, abban maradtak, hogy a szabadulás után hazaviszi lányát, ám ez végül nem történt meg. „Nem várt meg. Visszament az utcára, és én nem találtam rá” – mondta. A gyászoló anya arra is reagált, hogy sokan őt hibáztatják lánya sorsáért. „Felzaklat, hogy az emberek azt mondják, hogy biztosan rossz anya voltam” – fogalmazott.

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