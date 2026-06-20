Ez az autó nem villog, mégis levesz a lábadról: íme a vadonatúj Honda Civic e:HEV

A Civic több mint fél évszázada, az 1970-es évek óta van jelen a piacon, és ez idő alatt komoly hírnevet épített ki magának. Ezt az örökséget szem előtt tartva a Honda most radikális döntést hozott: az új generációból teljesen eltűnt a hagyományos benzinmotor és a manuális váltó. A Honda Civic e:HEV esetén a hangsúly egyértelműen a hatékonyságra és a modern technológiára került, így a modell immár kizárólag hibrid hajtással érhető el, amely a mindennapi használatban is ígéretes alternatívát kínál.

Honda Civic e:HEV – A hibrid, ami észrevétlenül hódítja meg a szíved.

Forrás: Antalfi Krisztina

Modern hibrid hajtás alacsony fogyasztással.

Letisztult dizájn és fejlett technológia jellemzi.

Kényelmes, jól vezethető, a mindennapokban aranyat ér.

Takarékos és kényelmes: az új Honda Civic e:HEV teszt női szemmel

Van az a pont, amikor nekünk, nőknek már nem az számít, hogy egy autó mennyire látványos vagy formás. Sokkal inkább az, hogy mennyire illeszkedik bele az életünkbe. Hogy reggel nem stresszel, amikor beülünk, délután kényelmesen hazavisz, este pedig még mindig jó érzés benne ülni a városi dugóban. A Honda Civic pontosan ezt a fajta kapcsolatot tudja kialakítani. A frissített verzióval pedig még egy kicsit közelebb került ahhoz, amit úgy hívunk: szerethető mindennapi autó.

Hogyan néz ki az új Civic?

Ez az autó nem akar többnek látszani, és pont ettől olyan jó. A Civic nem az a típus, ami mindenáron rád akarja irányítani a figyelmet. Nincs benne semmi erőltetett vagányság, semmi „nézz rám!” attitűd. Inkább az a fajta autó, amit az utakon először csak tudomásul veszel, másodszor már megnézed, harmadszorra pedig elkezd tetszeni.

A frissítés finoman nyúlt hozzá: az orr-rész egy árnyalattal karakteresebb lett, a részletek frissebbek, de az alapforma maradt. Az arányai továbbra is nagyon rendben vannak – hosszú tengelytáv, alacsony építés, enyhén kupés tetőív. Ez a Civic nem trendeket követ, helyette saját stílusa van. És ez manapság meglepően ritka.

Az intelligens hibrid rendszer menet közben is folyamatosan tölti az akkumulátort.

Forrás: Antalfi Krisztina

Belső tér: nyugalom és végeláthatatlan kényelem

Csak akkor veszed észre a Honda Civic nagy előnyét, miután beülsz, és kizárod a világ zaját. Ha valaha ültél régebbi generációban, akkor tudod, hogy a Honda néha hajlamos volt túlbonyolítani a dolgokat. Na, ennek most nyoma sincs.