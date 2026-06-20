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Imádnivaló virális videón Károly király és Kamilla: teljes extázisban a pár − Ezt neked is látnod kell

PA Wire - Aaron Chown
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Nagy-Britannia legnívósabb lóversenyéről az uralkodó és felesége sem hiányozhatott. Napok óta Károly király és Kamilla videóin derül a világ.

A mai nappal véget ér a brit társasági élet egyik legfontosabb nyári eseménye, a 2026-os Royal Ascot. III. Károly király és Kamilla királyné több napon is részt vettek aderbyn, és több rendkívül megkapó videó is készült róluk. 

III. Károly király és Kamilla királyné a Royal Ascot verseny második napján hintóval érkezett.
III. Károly király és Kamilla királyné a Royal Ascot verseny második napján hintóval érkezett. 
Forrás: PA Wire

Ascot Derby: Károly király vérbeli szurkoló

Lencsevégre kapták Kamilla királynét és III. Károly királyt a 2026-os Royal Ascot második és negyedik napján. A brit uralkodóról és feleségéről nem is akármilyen felvételek készültek: olyan önfeledten szurkolnak, mint a gyerekek. 

Megosztja a követőket a felvétel

A videó vírusként terjed a neten és megosztja a nézőket. Vannak, akik azt hangsúlyozzák, hogy Kamilla szája nagyon furcsa, mások szerint nem uralkodóhoz méltóan viselkednek és amúgy is idősek az effajta szórakozáshoz. Sokan azonban odavannak értük, és azt hangsúlyozzák kommentjeikben, hogy mennyire kedvesek és emberiek. 

Katalin hercegné és édesanyja csak úgy tündököltek

Katalin hercegné gyönyörű sárga ruhájában emelkedett ki a tömegből, édesanyja, Carole Middleton pedig konkrétan ellopta a show-t megjelenésével. A hercegné II. Erzsébet királynő híres gyémánt fülbevalóit viselte. Az összeállítás egy másik különleges részlete Diana hercegné háromsoros gyöngykarkötője volt, amely nemcsak időtlen eleganciát kölcsönzött a szettnek, hanem a néhai hercegné emléke előtti megható tisztelgésként is értelmezhető. 

Nagyméretű, szirmokkal dekorált kalapot visel egy hölgy a 2026-os Royal Ascot lóversenyen.
Pillangókkal díszített virágot ábrázoló kalapban jelent meg egy hölgy a 2026-os Royal Ascot lóversenyen.
Zöldségeket és gyümölcsöket ábrázoló kalapokat is viseltek a hölgyek a 2026-os Ascot Derby-n.
Élő virágcsokorra emlékeztető fejdíszt is viseltek a hölgyek.
A kisgyíkot ábrázoló fejfedő az Ascot Derby idei szezonjának egyik legegyedibb darabja volt.
A teáscsésze motívumot rendre felhasználja a brit elit, most az egyik hölgy kártyapaklikkal díszítette a hagyományos csészét.
A tollboa egy visszatérő klasszikusnak számít az Ascot Derbyn, a tervezők és a vendégek előszeretettel használják ezt az anyagot, hogy méglátványosabbá tegyék a megjelenésüket.
A zöldségek mellett a gyümölcsök is megelevenültek az Ascot Derbyn.
A habos-babos, fodros és tüllös kalapok állandó szereplői az Ascot Derbinek.
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A feltűnő, rózsaszín tollakkal és sziromszerű díszítéssel ékesített kalap az esemény egyik legkülönlegesebb, legszebb darabja volt.
Northfoto

A kalapoké a főszerep 

Bár az Ascot Derby vitathatatlanul Nagy-Britannia legnívósabb lóversenye, a világ figyelmét évről évre mégsem a pályán száguldó lovak, sokkal inkább a brit elit által viselt extravagáns kalapok vonják magukra. Miközben a meghívott vendégek rendre harsány, olykor bizarr dizájnelemekkel is kísérleteznek, addig a brit királyi család tagjai a visszafogott, kifinomult eleganciát képviselik az eseményen. 

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