Imádnivaló virális videón Károly király és Kamilla: teljes extázisban a pár − Ezt neked is látnod kell

A mai nappal véget ér a brit társasági élet egyik legfontosabb nyári eseménye, a 2026-os Royal Ascot. III. Károly király és Kamilla királyné több napon is részt vettek aderbyn, és több rendkívül megkapó videó is készült róluk.

III. Károly király és Kamilla királyné a Royal Ascot verseny második napján hintóval érkezett.

Forrás: PA Wire

Ascot Derby: Károly király vérbeli szurkoló

Lencsevégre kapták Kamilla királynét és III. Károly királyt a 2026-os Royal Ascot második és negyedik napján. A brit uralkodóról és feleségéről nem is akármilyen felvételek készültek: olyan önfeledten szurkolnak, mint a gyerekek.

Megosztja a követőket a felvétel

A videó vírusként terjed a neten és megosztja a nézőket. Vannak, akik azt hangsúlyozzák, hogy Kamilla szája nagyon furcsa, mások szerint nem uralkodóhoz méltóan viselkednek és amúgy is idősek az effajta szórakozáshoz. Sokan azonban odavannak értük, és azt hangsúlyozzák kommentjeikben, hogy mennyire kedvesek és emberiek.

Katalin hercegné és édesanyja csak úgy tündököltek

Katalin hercegné gyönyörű sárga ruhájában emelkedett ki a tömegből, édesanyja, Carole Middleton pedig konkrétan ellopta a show-t megjelenésével. A hercegné II. Erzsébet királynő híres gyémánt fülbevalóit viselte. Az összeállítás egy másik különleges részlete Diana hercegné háromsoros gyöngykarkötője volt, amely nemcsak időtlen eleganciát kölcsönzött a szettnek, hanem a néhai hercegné emléke előtti megható tisztelgésként is értelmezhető.