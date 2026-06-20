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Jobb, ha résen vagy! Ebben a 3 konyhai zugban bújnak el a legyek a nagy hőségben

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Azt hitted, hogy csak a kuka vonzza a legyeket? Pedig ez a 3 hely a legkedvencebb spotjuk az egész lakásban.

Amikor beköszönt a nyári hőség, és az ablakok egész nap tárva-nyitva vannak, a legyek a lakásba szabadulva úgy érzik, végre megérkeztek a szezon legjobb bulijára, méghozzá a te konyhádba. Sokan ilyenkor rögtön a szemetesre gyanakszanak, pedig a probléma sokszor egészen máshol lapul.

Legyek a lakásban: ez 3 három a kedvenc búvóhelyük.
Legyek a lakásban: ez 3 három a kedvenc búvóhelyük.
Forrás: Shutterstock
  • Nem csak a szemetes miatt jelenhetnek meg a legyek a konyhában.
  • Három gyakran elfeledett hely különösen vonzó számukra a nagy hőségben.
  • Pár gyors trükkel könnyen megelőzhető a nyári invázió.

Legyek a lakásban? Ez a 3 eldugott hely a kedvencük

Az egyik legnagyobb „titkos kedvencük” − nem meglepő módon − a mosogató és a lefolyó környéke. A főzés után ott maradó apró ételdarabkák a melegben gyorsabban kezdenek szagokat árasztani, amit a legyek egyből kiszúrnak. Egy gyors átöblítés vagy mosogatószeres áttörlés viszont sokat segíthet abban, hogy ne itt verjenek tanyát a kis gézengúzok.

Szintén könnyen megfeledkezünk a kisállatok etetőtáljáról. A nedves eledel maradéka vagy a szétszóródott táp a melegben valóságos svédasztal lehet a rovaroknak. Ha etetés után gyorsan elöblíted a tálat, és áttörlöd a környékét, máris sokat tettél a nyugalomért.

És ott van az újrahasznosításra félretett csomagolások tömkelege is. A húsos tálcák, konzervek vagy szószos dobozok maradékai a nyári melegben pillanatok alatt kellemetlen szagokat kezdhetnek árasztani. Egy gyors öblítés, mielőtt a szelektívbe kerülnek, meglepően hatékony és okos ötlet lehet és a legyek is kevésbé érzik majd úgy, hogy hozzá érdemes beköltözniük.

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