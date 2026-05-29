Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
vörös szőnyeg

Diana hercegné unokahúgai ilyen gyönyörűek voltak Cannes-ban: közös fotón a 33 éves ikrek

vörös szőnyeg cannes-i filmfesztivál Diana hercegné brit királyi család
Life
2026.05.29.
Felejtsd el a hollywoodi celebeket, mert a brit királyi család legszebb női mindenkit leköröztek a cannes-i filmfesztiválon! Diana hercegné unokahúgai gyönyörűségéről beszél most mindenki!

Lady Amelia és Lady Eliza bebizonyították, hogy a királyi elegancia és az éteri szépség bizony a génekben van. Diana hercegné unokahúgai olyan luxusruhákban tündököltek cannes-i filmfesztiválon, hogy még a topmodellek is csak pislogtak. Mutatjuk a legforróbb részleteket! 

diana hercegné unokahúgai
Diana hercegnő unokahúgai mindenkit sokkoltak Cannes-ban.
Forrás:  Getty Image

Diana hercegné büszke lenne két modell unokahúgára 

  • Diana testvérének, Charles Spencernek két felnőtt lánya mesébe illően szép. 
  • Amelia és Eliza a brit királyi család legfelkapottabb testvérpárja, hiszen mindig igéző a megjelenésük.  
  • Az ikerpár most a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére látogatott, és a kamerák kereszttüzében bebizonyították, hogy a szépség örökletes! 

Azt hitük, hogy Diana hercegné stílusikon-státuszát nem lehet fokozni, de gyönyörű unokahúgai ezt megcáfolták. Charles Spencer ikerlányai, a 33 éves Amelia és Eliza szó szerint letarolták a cannes-i vörös szőnyeget. A lányok nem bízták a véletlenre a dolgot: összehangolt, lélegzetelállító Zuhair Murad kreációkban vonultak fel, és úgy festettek, mint két modern hercegnő egy tündérmesékből. 

Diana hercegné unokahúgai
Így festenek ma Diana hercegné unokahúgai.
Forrás: Getty Images Europe

Az ikrek tökéletes stílusérzékkel párosították össze a szettjeiket, mégis megőrizték a saját egyéniségüket. Amelia egy mesés púderrózsaszín, tetőtől talpig gyöngyös-flitteres csodát választott a tervező legújabb kollekciójából. Eliza pedig a drámaibb vonalat hozta: egy testhezálló, fekete, sellőfazonú ruhában, amit a szintén elképesztő gazdag hímzés és a csillogás tett felejthetetlenné. A hajukat mindketten elegáns, szorosan feltűzött balerinakontyba fogták, így egyszerűen tökéletes volt az összhang. 

A lányok nemcsak viselik a divatot, de ebből is élnek, ugyanis sikeres modellkarrierjük mellett saját táskamárkájukkal próbálnak a piacra törni. Bár csak öt évesek voltak, amikor imádott nagynénjük, Diana tragikus körülmények között elhunyt, a mai napig a legmelegebb szeretettel emlékeznek vissza rá. 

Hasonló brit királyi családos cikkeink is érdekelhetnek:

Előkerült Diana hercegné titkos levele a nászútjukról - Meglepő őszinteséggel mesélt a házaséletről

Diana hercegné és Károly herceg kapcsolatáról újabb és újabb titkok látnak napvilágot, de ez az egy levél mindenkit sokkolt!

Viccesek, cukik és szexik: így pancsolnak fürdőruhában a brit királyi család tagjai − GALÉRIA

Ők is tudják, hogyan kell lazítani egy forró nyári napon.

Álomfizetésért most akár te is dolgozhatsz a Buckingham-palotában

Milliós fizetés a brit királyi család szolgálatában? Ha érdekel egy illusztris munka a Buckingham-palota szolgálatában, már készítheted is az önéletrajodat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu