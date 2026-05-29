Diana hercegné unokahúgai ilyen gyönyörűek voltak Cannes-ban: közös fotón a 33 éves ikrek

Lady Amelia és Lady Eliza bebizonyították, hogy a királyi elegancia és az éteri szépség bizony a génekben van. Diana hercegné unokahúgai olyan luxusruhákban tündököltek cannes-i filmfesztiválon, hogy még a topmodellek is csak pislogtak. Mutatjuk a legforróbb részleteket!

Diana hercegnő unokahúgai mindenkit sokkoltak Cannes-ban.

Forrás: Getty Image

Diana hercegné büszke lenne két modell unokahúgára Diana testvérének, Charles Spencernek két felnőtt lánya mesébe illően szép.

Amelia és Eliza a brit királyi család legfelkapottabb testvérpárja, hiszen mindig igéző a megjelenésük.

Az ikerpár most a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére látogatott, és a kamerák kereszttüzében bebizonyították, hogy a szépség örökletes!

Azt hitük, hogy Diana hercegné stílusikon-státuszát nem lehet fokozni, de gyönyörű unokahúgai ezt megcáfolták. Charles Spencer ikerlányai, a 33 éves Amelia és Eliza szó szerint letarolták a cannes-i vörös szőnyeget. A lányok nem bízták a véletlenre a dolgot: összehangolt, lélegzetelállító Zuhair Murad kreációkban vonultak fel, és úgy festettek, mint két modern hercegnő egy tündérmesékből.

Így festenek ma Diana hercegné unokahúgai.

Forrás: Getty Images Europe

Az ikrek tökéletes stílusérzékkel párosították össze a szettjeiket, mégis megőrizték a saját egyéniségüket. Amelia egy mesés púderrózsaszín, tetőtől talpig gyöngyös-flitteres csodát választott a tervező legújabb kollekciójából. Eliza pedig a drámaibb vonalat hozta: egy testhezálló, fekete, sellőfazonú ruhában, amit a szintén elképesztő gazdag hímzés és a csillogás tett felejthetetlenné. A hajukat mindketten elegáns, szorosan feltűzött balerinakontyba fogták, így egyszerűen tökéletes volt az összhang.

A lányok nemcsak viselik a divatot, de ebből is élnek, ugyanis sikeres modellkarrierjük mellett saját táskamárkájukkal próbálnak a piacra törni. Bár csak öt évesek voltak, amikor imádott nagynénjük, Diana tragikus körülmények között elhunyt, a mai napig a legmelegebb szeretettel emlékeznek vissza rá.

Hasonló brit királyi családos cikkeink is érdekelhetnek: