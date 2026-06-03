Dua Lipa esküvői fotói felrobbantották az Instagramot, mindenki a ruhájáról beszél – Fotók

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Dua Lipa és Callum Turner egy évvel az eljegyzésük után hivatalosan is összeházasodtak május utolsó napján. A pár a hétvégén egy visszafogott londoni szertartás keretében mondta ki a boldogító igent, ahol csak a családtagok és a legközelebbi barátok voltak jelen.

Dua Lipa végre esküvői fotókat posztolt.

Forrás: Getty Images

Milliók lájkolták Dua Lipa esküvői fotóit

Az énekesnő kedden az Instagramon is betekintést engedett a nagy napba. A közzétett fotók pillanatok alatt hatalmas sikert arattak: a bejegyzés kevesebb mint egy nap alatt több mint 8 millió kedvelést gyűjtött össze. A legtöbb dicséret Dua Lipa ruhaválasztását illette: az énekesnő egy elegáns Schiaparelli kosztümöt viselt a polgári szertartáson, amelyet egy látványos, széles karimájú fehér kalappal és kesztyűvel tett még emlékezetesebbé.

A rajongók közül sokan felfigyeltek arra is, hogy az összeállítás erősen emlékeztet Bianca Jagger ikonikus esküvői szettjére: Mick Jagger egykori felesége 1971-ben hasonló stílusú ruhában és kalapban mondta ki az igent a Rolling Stones legendás frontemberének.

Olaszországban folytatódik az ünneplés

Bár a londoni esküvő szűk családi és baráti körben zajlott, az ünneplés ezzel még korántsem ért véget. Dua Lipa és Callum Turner hamarosan egy nagyszabású szicíliai rendezvénnyel folytatja az esküvői programot, ahol több világsztár is tiszteletét teheti. Bennfentesek szerint az énekesnő egy külön, neki készített Atelier Versace kreációt viselhet a szicíliai ünnepségen.

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