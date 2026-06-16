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Megdöbbentően fest Michael Jackson gyerekeinek anyja: lesifotókon a 67 éves Debbie Rowe

Profimedia - Profimedia
változás Debbie Rowe Michael Jackson
Laci Patricia
2026.06.16.
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Debbie Rowe-ot lencsevégre kapták. Michael Jackson gyerekeinek anyját ritkán örökítik meg a paparazzók.

Michael Jackson volt felesége és gyerekeinek anyja, Debbie Rowe a kalifornai Palmdale városában járt, hogy ügyet intézzen a helyi bankban, egy arra járó lesifotós pont megörökítette a 67 éves nőt, aki már egyáltalán nem úgy fest, mint abban az időszakban, amikor még a pop királyának neje volt. Sokan már rá sem ismernének. 

Íme egy régi fotón Michael Jackson gyerekeinek anyja, Debbie Rowe.
Íme egy régi fotón Michael Jackson gyerekeinek anyja, Debbie Rowe.
Forrás: Balkis Press/Northfoto
  • Debbie Rowe óriási Michael Jackson-rajongó volt, végül ő lett a popsztár felesége 1996-ban.
  • A nő két gyereket szült a popsztárnak: ifjabb Michaelt, akit ma már Prince-ként ismer a világ,illetve Parist.
  • Miután Rowe elvált 2000-ben Jacksontól, eltűnt a nyilvánosság elől, most friss lesifotó készült róla.

Michael Jackson gyerekeinek anyja, Debbie Rowe

Debbie Rowe és Michael Jackson közös története egészen a '80-as évek közepéig vezethető vissza. A nő a zenész bőrgyógyásza, dr. Arnold Klein asszisztenseként dolgozott, innen jött az ismeretség. Hatalmas rajongója volt az énekesnek, akivel gyorsan barátságot kötött. Ennek ellenére csak a '90-es évek közepén változott meg a kapcsolatuk, miután Jackson elvált Priscilla Presley-től. A zenész nagyon vágyott saját gyermekre, végül Rowe felajánlotta neki, hogy szül neki. Így 1996-ban összeházasodtak, majd egy évre rá megszületett ifjabb Michael, akit ma már Prince Jacksonként ismer a világ. 1998-ban Paris lányuk is megszületett.

4-3-2026 Paris Jackson Smiles Next to Mother Debbie Rowe in Rare Family Photos,Image: 1080030025, License: Rights-managed, Restrictions: *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Debbie Rowe lányával, Paris Jacksonnal.
Forrás: Profimedia

Végül 2000-ben elváltak, később a nő egy pletykalapnak arról beszélt, hogy házasságuk alatt nem volt szexuális kapcsolata Jackóval, illetve mesterséges megtermékenyítés útján fogantak meg a gyerekeik egy másik donortól, de később ezt a botrányos állítást megcáfolta az asszony jogi képviselője. Miután Jackon elvált Rowe-tól, egy béranya segítségével 2002-ben született még egy fia, Bigi Jackson, de a fiú anyjának kilétét sosem hozták nyilvánosságra.

Debbie Rowe így néz ki most

Debbie Rowe ma már nem a kamerák kereszttűzében éli mindennapjait, 2016-ban mellrákkal diagnosztizálták, de végül sikerült leküzdenie a gyilkos kórt. Egy időben rossz kapcsolatot ápolt a lányával, Parisszel, de a rákos megbetegedése jó hatással volt a kapcsolatukra. A 28 éves szépség néha Instagram-oldalára is rak fel magukról közös képeket, amelyek mindig nagy sikert aratnak a rajongók körében. Debbie Rowe az elmúlt évek alatt sokat fogyott, illetve az idő vasfoga az arcán is nyomot hagyott. A róla készült friss fotókat ide kattintva tudod megnézni.

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