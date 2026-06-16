Megdöbbentően fest Michael Jackson gyerekeinek anyja: lesifotókon a 67 éves Debbie Rowe

Michael Jackson volt felesége és gyerekeinek anyja, Debbie Rowe a kalifornai Palmdale városában járt, hogy ügyet intézzen a helyi bankban, egy arra járó lesifotós pont megörökítette a 67 éves nőt, aki már egyáltalán nem úgy fest, mint abban az időszakban, amikor még a pop királyának neje volt. Sokan már rá sem ismernének.

Íme egy régi fotón Michael Jackson gyerekeinek anyja, Debbie Rowe.

Forrás: Balkis Press/Northfoto

Debbie Rowe óriási Michael Jackson-rajongó volt, végül ő lett a popsztár felesége 1996-ban.

A nő két gyereket szült a popsztárnak: ifjabb Michaelt, akit ma már Prince-ként ismer a világ,illetve Parist.

Miután Rowe elvált 2000-ben Jacksontól, eltűnt a nyilvánosság elől, most friss lesifotó készült róla.

Michael Jackson gyerekeinek anyja, Debbie Rowe

Debbie Rowe és Michael Jackson közös története egészen a '80-as évek közepéig vezethető vissza. A nő a zenész bőrgyógyásza, dr. Arnold Klein asszisztenseként dolgozott, innen jött az ismeretség. Hatalmas rajongója volt az énekesnek, akivel gyorsan barátságot kötött. Ennek ellenére csak a '90-es évek közepén változott meg a kapcsolatuk, miután Jackson elvált Priscilla Presley-től. A zenész nagyon vágyott saját gyermekre, végül Rowe felajánlotta neki, hogy szül neki. Így 1996-ban összeházasodtak, majd egy évre rá megszületett ifjabb Michael, akit ma már Prince Jacksonként ismer a világ. 1998-ban Paris lányuk is megszületett.

Debbie Rowe lányával, Paris Jacksonnal.

Forrás: Profimedia

Végül 2000-ben elváltak, később a nő egy pletykalapnak arról beszélt, hogy házasságuk alatt nem volt szexuális kapcsolata Jackóval, illetve mesterséges megtermékenyítés útján fogantak meg a gyerekeik egy másik donortól, de később ezt a botrányos állítást megcáfolta az asszony jogi képviselője. Miután Jackon elvált Rowe-tól, egy béranya segítségével 2002-ben született még egy fia, Bigi Jackson, de a fiú anyjának kilétét sosem hozták nyilvánosságra.

Debbie Rowe így néz ki most

Debbie Rowe ma már nem a kamerák kereszttűzében éli mindennapjait, 2016-ban mellrákkal diagnosztizálták, de végül sikerült leküzdenie a gyilkos kórt. Egy időben rossz kapcsolatot ápolt a lányával, Parisszel, de a rákos megbetegedése jó hatással volt a kapcsolatukra. A 28 éves szépség néha Instagram-oldalára is rak fel magukról közös képeket, amelyek mindig nagy sikert aratnak a rajongók körében. Debbie Rowe az elmúlt évek alatt sokat fogyott, illetve az idő vasfoga az arcán is nyomot hagyott. A róla készült friss fotókat ide kattintva tudod megnézni.