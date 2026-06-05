Szexi vikingekként pózoltak a norvég focisták: Erling Haaland láttán te is nekik fogsz szurkolni – FOTÓ

Nem mindennapi csapatfotózáson vett részt a 2026-os foci-VB egyik legnépszerűbb válogatottja. Az Erling Haaland nevével fémjelzett norvég csapat ugyanis viking harcosok ruháit kapta magára, és még egy tradícionális hajót is szereztek valahonnan.

Erling Haaland és a norvég válogatott arra készül, hogy meglepetést okozzanak a foci-VB-én

Forrás: Getty Images Europe

Szexi fotó készült Erling Haalandról

A norvég válogatott kiválósága is szerepel az új csapatfotón, amely felrobbantotta az internetet. A képen ugyanis a bőkeret tagjait láthatjuk, amint pajzsokkal, dárdákkal és íjakkal felfegyverkezve állnak egy tó partján. A háttérben láthatóak a skandináv vidékre jellemző hegyek és az ikonikus hajók is, amelyekkel az őseik meghódították a fél világot. Szoboszlai Dominik legjobb barátja, Erling Haaland kiengedett hajjal pózolt a képen, az ujjatlan ruhájának hála pedig láthatjuk a dagadó izmait is, amelyektől rögtön fülledtebbé vált az idő még a hideg északon is. Nem mehetünk el szó nélkül Martin Ødegaard mellett sem, aki úgy néz ki, mint aki arra született, hogy egy vikinges sorozat főszereplőjét játsza el a vásznon. Az Arsenal sztárfocistája nemrég Budapesten játszott a BL-döntőben és a képeket elnézve biztosak vagyunk benne, hogy jónéhány női rajongót is összeszedett hazánkban.

Ha kíváncsi vagy a norvég válogatott vikingruhás fotójára, azt itt tudod megtekinteni:

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