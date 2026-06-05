Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 5., péntek Fatime

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
csapatfotózás

Szexi vikingekként pózoltak a norvég focisták: Erling Haaland láttán te is nekik fogsz szurkolni – FOTÓ

csapatfotózás norvég válogatott Erling Haaland viking
Komáromi Bence
2026.06.05.
Bejönnek a hosszú hajú skandináv harcosok? Akkor a norvég válogatott legújabb fotójától eldobod az agyad! Erling Haaland vezetésével ugyanis vikingszerelésbe öltözött a focicsapat, amely a napokban utazik Amerikába a 2026-os foci-VB-re.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Nem mindennapi csapatfotózáson vett részt a 2026-os foci-VB egyik legnépszerűbb válogatottja. Az Erling Haaland nevével fémjelzett norvég csapat ugyanis viking harcosok ruháit kapta magára, és még egy tradícionális hajót is szereztek valahonnan.

Erling Haaland és a norvég válogatott arra készül, hogy meglepetést okozzanak a foci-VB-én
Erling Haaland és a norvég válogatott arra készül, hogy meglepetést okozzanak a foci-VB-én
Forrás: Getty Images Europe

Szexi fotó készült Erling Haalandról

A norvég válogatott kiválósága is szerepel az új csapatfotón, amely felrobbantotta az internetet. A képen ugyanis a bőkeret tagjait láthatjuk, amint pajzsokkal, dárdákkal és íjakkal felfegyverkezve állnak egy tó partján. A háttérben láthatóak a skandináv vidékre jellemző hegyek és az ikonikus hajók is, amelyekkel az őseik meghódították a fél világot. Szoboszlai Dominik legjobb barátja, Erling Haaland kiengedett hajjal pózolt a képen, az ujjatlan ruhájának hála pedig láthatjuk a dagadó izmait is, amelyektől rögtön fülledtebbé vált az idő még a hideg északon is. Nem mehetünk el szó nélkül Martin Ødegaard mellett sem, aki úgy néz ki, mint aki arra született, hogy egy vikinges sorozat főszereplőjét játsza el a vásznon. Az Arsenal sztárfocistája nemrég Budapesten játszott a BL-döntőben és a képeket elnézve biztosak vagyunk benne, hogy jónéhány női rajongót is összeszedett hazánkban.

Ha kíváncsi vagy a norvég válogatott vikingruhás fotójára, azt itt tudod megtekinteni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiakadt a világ a Manchester City sztárjának étrendjére - te kipróbálnád?

Ízlések és pofonok.

Kiakadt a pornós: 60%-kal kevesebbet keresett a focivébé alatt

Van, ami még a szexnél is jobban érdekli a pasikat.

Ezt nem teszi zsebre Szoboszlai: a rendőrség is megtrollkodta az outfitjét – Fotó

Mémmé vált az interneten a magyar válogatott csapatkapitánya. már a rendőrség is Szoboszlai Dominik ruházatával viccelődik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu