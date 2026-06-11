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termékvisszahívás

Azonnal ellenőrizd a konyhaszekrényt: kivonják a forgalomból ezt a népszerű fűszert

termékvisszahívás növényvédőszer bors
Life.hu
2026.06.11.
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Termékvisszahívásról tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A közlés szerint az egyik borsban határérték feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki, ezért megkezdték a forgalomból való kivonását.

A só, a bors és a paprika mellett egyre több konyhában találhatók meg a különlegesebb fűszerek is, ezért érdemes figyelni az új felhívásra. Az NKFH a Facebook-oldalán közölte, hogy a Kínából származó Sichuan Pepper Powder termék érintett a visszahívásban. A hatóság tájékoztatása szerint a termékben a megengedett határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot találtak. A fűszert emiatt kivonják a forgalomból, és arra kérik a vásárlókat, hogy aki vett belőle, ne használja fel.

Az NKFH a bejegyzésében arra is kitért, hogy az élelmiszerekben megengedett maradékanyagokra szigorú szabályok vonatkoznak.

„A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik” – írták.

A visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder
Márka: TYM
Kiszerelés: 28 g
Minőségmegőrzési idő: 09/09/2027
Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd, Kína
Beszállító: Liroy B. V., Hollandia

Aki ilyen terméket vásárolt, ne használja fel.

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