Azonnal ellenőrizd a konyhaszekrényt: kivonják a forgalomból ezt a népszerű fűszert

A só, a bors és a paprika mellett egyre több konyhában találhatók meg a különlegesebb fűszerek is, ezért érdemes figyelni az új felhívásra. Az NKFH a Facebook-oldalán közölte, hogy a Kínából származó Sichuan Pepper Powder termék érintett a visszahívásban. A hatóság tájékoztatása szerint a termékben a megengedett határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot találtak. A fűszert emiatt kivonják a forgalomból, és arra kérik a vásárlókat, hogy aki vett belőle, ne használja fel.

Az NKFH a bejegyzésében arra is kitért, hogy az élelmiszerekben megengedett maradékanyagokra szigorú szabályok vonatkoznak.

„A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik” – írták.

A visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder

Márka: TYM

Kiszerelés: 28 g

Minőségmegőrzési idő: 09/09/2027

Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd, Kína

Beszállító: Liroy B. V., Hollandia

Aki ilyen terméket vásárolt, ne használja fel.

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