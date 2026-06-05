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Régen és ma

Meseszép Bond-lány volt egykor Roger Moore oldalán – Lesifotók mutatják meg, hogy fest ma Gloria Hendry

NORTHFOTO - StillPhoto Collection/SUNSHINE
Régen és ma fotó Bond-lány
Simon Benedek
2026.06.05.
Ritka felvételek készültek Las Vegasban az egykori Bond-lányról, aki Roger Moore partnere volt. Gloria Hendry több mint ötven évvel ezelőtt vált világhírűvé. Így néz ki ma, 77 évesen!
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Az egykori Bond-lányról, Gloria Hendryről készült fotók gyorsan bejárták a nemzetközi sajtót, mivel a színésznő hosszú ideje kerüli a reflektorfényt, ritkán jelenik meg a kamerák előtt. 

Gloria Hendry mint Rosie Carver a James Bond: Élni és halni hagyni című filmben. 
Gloria Hendry mint Rosie Carver a James Bond: Élni és halni hagyni című filmben. 
Forrás:  Getty Images
  • Gloria Hendry Las Vegasban jelent meg ritka nyilvános fotókon.
  • Ő volt az első afroamerikai Bond-lány, aki James Bond oldalán szerepelt.
  • Az 1973-as Élni és halni hagyni című James Bond-film hozta meg számára a világhírnevet.
  • Így fest a ma 77 éves színésznő!

Gloria Hendry karrierje

Gloria Hendry karrierjét a James Bond-franchise indította be. Hendry a hetvenes évek elején robbant be Hollywoodba, miután a Playboy világából színészi pályára lépett. A nevét igazán 1973-ban ismerte meg a világ, amikor Rosie Carver szerepében feltűnt a James Bond-sorozatban, egészen pontosan az Élni és halni hagyni című filmben. Bond-lányként nemcsak saját hollywoodi karrierjét indította, hanem filmtörténelmet is írt: ő lett az első afroamerikai színésznő, aki romantikus kapcsolatba került a 007-es ügynökkel. 

A film sikere után Hendry további produkciókban szerepelt, többek között a Fekete Caesar és a Black Belt Jones című filmekben, majd a nyolcvanas és kilencvenes években fokozatosan háttérbe vonult. Bár nem lett klasszikus A-listás sztár, neve örökre összeforrt a Bond-univerzummal.

Las Vegasban kapták lencsevégre az egykori Bond-lányt

Gloria Hendry ma már 77 éves és keveset szerepel a nyilvánosság előtt. A róla készült fotók általában nem nyilvános eseményeken, hanem paparazzók által kerülnek nyilvánosságra. Ezúttal egy laza, hétköznapi öltözetben jelent meg, és mosolyával sokakat meglepett, akik még mindig a fiatal, energikus Bond-lányként emlékeznek rá. A lesifotók ide kattintva érhetők el.

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