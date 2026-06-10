Brutális eredményeket ért el az életmódváltással és a kemény edzéssel Justin Bieber felesége. Hailey Bieber az elmúlt hónapokban odafigyelt az étkezésére – de kijelentette, hogy sosem koplal –, és rendszeresen mozgott, hogy elérje az álomalkatát. A legfrissebb fotói alapján megállapíthatjuk, siker koronázta az erőfeszítéseit.

Hailey Bieber kirobbanó formába került az edzések hatására

Forrás: GC Images

Hailey Bieber edzésterve egyszerű, de nagyszerű

Hailey Bieber nem egyetlen szigorú fogyókúrát követett, hanem a következetes és kiegyensúlyozott életmódban hisz. Nem fogyaszt ultrafeldolgozott élelmiszereket, és általában mindig ugyanazt fogyasztja reggel: tojást, zabpelyhet, vagy fehérjeturmixot. Ezen kívül rengeteg zöldséget és halat eszik, főétkezéseknél pedig a gluténmentes tésztára és a vegetáriánus fogásokra esküszik. Az edzései alapját a pilates adja, amely segíti az izmok nyújtását és formálását, emellett kardióként boxolni szokott és a súlyzós edzéseket is beépítette a hétköznapjaiba. A kőkemény edzésterv hatására pedig drasztikusan átalakult a teste. Ezt most bizonyította is a legfrissebb fürdőruhás képeivel.

Hailey Bieber bikinis fotóit itt tudjátok megnézni:

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Hailey Bieber korábbi fotói vitát robbantottak ki a közösségi médiában. A modell kritikusai plasztikáztatással és BBL-fenékemeléssel vádolták meg kedvencüket, miután véleményük szerint a popsija néhány hónap alatt brutálisan formás lett. Hailey Bieber férje, Justin Bieber azonban megmutatta, milyen keményen edz az édesanya a hétköznapokon, cáfolva ezzel a pletykákat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: