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A Harry Potter-sorozat készítői bejelentették: kijavítják a filmszéria legnagyobb hibáját

könyvadaptáció szereposztás Harry Potter
Komáromi Bence
2026.06.16.
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Könyvrajongók figyelem! Az HBO Max örömteli hírekről számolt be! A Harry Potter-sorozatban végre láthatjuk Hóborcot, a Roxfort legviccesebb kopogószellemét. Sőt, kiderült, hogy a szerepre sikerült egy igazi Netflix-sztárt szerződtetni.

Eddig csak pletyka volt, most már hivatalos! A Harry Potter-sorozatot készítő HBO Max bejelentette, hogy könyvhű adaptációt szeretnének a vászonra vinni, emiatt pedig a korábban kivágott karakterek is szerepelni fognak a szériában. Így pedig végre láthatjuk a közönségkedvenc Hóborcot is, valamint a méltatlanul elhanyagolt Véres Bárót is. Előbbiről pedig megtudhattuk azt is, hogy ki fogja megformálni őt a sorozatban.

A Harry Potter-sorozatban végre láthatjuk a filmekből kimaradó szereplőket is
A Harry Potter-sorozatban végre láthatjuk a filmekből kimaradó szereplőket is
Forrás: iStock Editorial

Egy Netflix-sztár is csatlakozott a Harry Potter-sorozat szereplőihez

A hét elején a HBO Max bejelentette, hogy Hóborc és a Véres Báró is szerepelni fog a készülő sorozatban, később pedig azt is elárulták, hogy ki fogja játszani a kastély csíntalan kísértetét. Kiderült, hogy a népszerű színész és komikus, Peter Serafinowicz formálja meg Hóborcot a vásznon. A világsztár korábban olyan vígjátékokban játszott, mint A kém című film, de saját Netflix-sorozata is van, A milliódolláros titok nevű valóságshow, amelynek Serafinowicz a műsorvezetője és játékmestere. A színész hatalmas népszerűségnek örvend a neten és a sorozathoz való csatlakozását pozitívan fogadták a rajongók, akik közül sokan sohasem bocsájtották meg a filmszériának, hogy kivágták Hóborc jeleneteit az első filmből.

Peter Serafinowicz fogja Hóborcot alakítani a Harry Potter-sorozatban
Peter Serafinowicz fogja Hóborcot alakítani a Harry Potter-sorozatban
Forrás: Dave Benett Collection

A Roxfort kísérteteinek kivágott jelenetei

A Harry Potter és a bölcsek köve című könyvben fontos szerepe volt a kastély kísérteteinek, akik sokszor keresztezték a főszereplők útját, valamint rengeteg vicces pillanatot okoztak az olvasóknak. Sőt, a Véres Báró tragikus története összefonódott a későbbi könyvekben Harry Potter horcruxokért folyó harcával is. Ennek ellenére a filmekből teljesen kihagyták őket. Pedig az első két filmet rendező Chris Colombus írt néhány jelenetet Hóborc karakterének és egy Rik Mayall nevű humorista életre keltette a karaktert, azonban a vele készült felvételeket végül a vágószobában a kukába dobták.

A sorozat készítői azonban ragaszkodnak hozzá, hogy maximálisan kövessék a könyvek történéseit. 2026 decemberében kiderül, hogy ez mennyire sikerült:

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