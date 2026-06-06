A HBO bejelentette a Harry Potter-sorozat folytatását: már keresik az új szereplőket

Bár hivatalos csak idén decemberben fog felkerülni az HBO-ra a Harry Potter-sorozat első évada, most kiderült, hogy a napokban elkezdődtek a második évad munkálatai. A streamingóriás jelenleg már az új szereplők castingolásával foglalkozik és kiderült az is, hogy kik csatlakoznak a varázslóvilághoz a folytatásban.

Megkezdődtek a Harry Potter-sorozat második évadának munkálatai

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Közönségkedvenc karakterek térnek vissza a Harry Potter-sorozat második évadában

A legfrissebb sajtóhírek szerint az HBO berendelte a sorozat második évadát és bejelentette azt is, hogy két kulcsszereplőt eljátszó színészt keresnek a folytatáshoz. A következő évadban ugyanis megjelenik végre Arthur Weasly, valamint Colin Creevey karaktere is, aki Harry Potter legnagyobb rajongója volt a könyvekben és a filmekben is. A Deadline tájékoztatása szerint a színfalak mögött már megkezdődtek a meghallgatások és Colin szerepére egy ígéretes fiatal már visszahívásra került. Az ő karakterével kapcsolatban az az érdekesség, hogy bár 6 könyvben is szerepelt, a filmekben kevés játéklehetőséghez jutott. A sorozat gyártói viszont azt ígérik, hogy könyvhű adaptációt készítenek, így olyan nevek is esélyt kaphatnak a kibontakozásra, akikkel a filmek cudarul bántak. Sőt, így lehet, hogy a Harry Potter-rajongók végre láthatják a Véres Báró karakterét is, akit teljesen kihagytak a 8 részes filmsorozatból.

Szintén új színésznőt keresnek Ginny Weasly szerepére, ugyanis az HBO Max bejelentette, hogy az első évadban szereplő Gracie Cochrane kiszáll a sorozatból.

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