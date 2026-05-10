Kylie Jenner eladja a villáját, és nem hiszed el, hogy mennyibe kerül – FOTÓK

A világsztárok otthonába mindig imádunk bekukkolni. Eladásra kínálják a luxusvillájukat? Ez tökéletes alkalom arra, hogy ne csak a képeken csorgassuk a nyálunkat, hanem a ház árán is elcsodálkozzunk. Most Kylie Jenner akarja eladni a luxusvilláját, és igen, természetesen olyan áron hirdette meg, amit már fel sem tudunk fogni ép ésszel.

Láttad már Kylie Jenner házát? Nyugi, most lehetőséged nyílik rá. Sőt, meg is vásárolhatod, ha szeretnéd! Csak egy kicsit a pénztárcád mélyére kell nyúlnod hozzá.

Kylie Jenner borsos áron árulja a Hidden Hillsben található otthonát.
  • A multimilliárdos Kylie Jenner 2016-ban vásárolta meg a kaliforniai villáját.
  • Bár csak 10 év után ad tovább a házon, az ára mégis több milliárd forinttal drágult.
  • Az impozáns luxusvilla tulajdonképpen olyan, mint egy hotel, hiszen amellett, hogy rengeteg szobája és fürdőszobája van, egyéb luxusszolgáltatások is helyet kaptak benne.

Ha beírod a Google-be, hogy Kylie Jenner, akkor azt adja ki foglalkozásnak, hogy valóságshow-szereplő, a Kylie Cosmetics alapítója és tulajdonosa, üzletasszony és dollármilliárdos. Az első kettőt aláírjuk, hiszen a Kardashian-Jenner családnak volt egy közös sorozata a The Kardashians, és 2016-ban tényleg alig vártuk, hogy kipróbálhassuk a Kylie Cosmeticset. De az utolsó kettőhöz inkább nem fűznénk hozzá semmit...

Lényeg a lényeg: Miss Üzletasszony Jenner – akit mostanában egyfolytában  az operát és a balettet utáló Timothée Chalamet-vel láthatsz együtt, és akivel a pletykák szerint már össze is házasodtak – eladásra kínálta a luxusvilláját.

Legutóbb Drew Barrymore mesés villáján ámulhattunk el, most viszont Kylie Jenner ingatlana a soros! Kylie 2016-ban vásárolta a kaliforniai luxusvilláját, akkor még „csak” 4.5 millió dollárért (ami kb. 1.5 milliárd forintnak felel meg). Az infláció viszont Jenner házának árán is meglátszik, ugyanis a multimilliárdos üzletasszony 20.2 millió dollárért hirdeti a házát, vagyis kb. 6.6 milliárd forintért. Azaz, kb. 5 milliárd forinttal drágábban, mint amennyiért megvette. Durva, mi?

A kaliforniai Hidden Hills-ben fellelhető 1227 négyzetméteres házban 10 fürdőszoba, 8 hálószoba, egy moziterem, egy kültéri konyha, egy játékterem, egy edzőterem, egy masszázsszoba és egy külön vendéglakosztály is található. A hagyományos stílusú birtokról lenyűgöző kilátás nyílik mind a városi, mint a vidéki tájra. Az biztos, hogy minden van benne, mi szem-szájnak ingere!

