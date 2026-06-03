„Csak egy koszos bútordarab voltam neki” – Kitálalt Jason Biggs exfelesége a házasságukról

A színésznő egy friss podcastinterjúban beszélt arról, milyen hatással volt rá a házassága és hogyan formálta mindez az önmagához való viszonyát. Jenny Mollen őszintén beszélt arról, hogy már a Jason Biggsszel kötött házasságuk elején is úgy érezte, mintha háttérbe szorulna, azt azonban álmaiban sem gondolta, hogy kapcsolatuk toxikusra és elfojtóra fordulhat.

Jenny Mollen, Jason Biggs exfelesége talán némileg el is hanyagolta külsejét a házasságuk alatt. Ez már red flag kellett volna legyen.

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Jenny Mollen és Jason Biggs kapcsolata 2026-ra zátonyra futott.

A volt feleség csak most mert arról beszélni őszintén, mennyi frusztráció gyűlt fel benne a házasság során.

Jenny Mollen és Jason Biggs története 2007-ben kezdődött.

Jason Biggs „beárnyékolta" feleségét szakmailag és magánemberként

Mollen elmondása szerint korábban magát egy önálló, magabiztos és stabil önképpel rendelkező nőnek tartotta, olyannak, aki tisztában van azzal, milyen értékei és életcéljai vannak. Amikor azonban összejött az Amerikai pite sztárjával, Biggsszel, hirtelen megváltozott körülötte minden. Úgy fogalmazott, mintha egyik pillanatról a másikra egy olyan helyzetbe került volna, ahol a férje – aki a karrierje miatt akkorra már jóval ismertebb volt – szinte teljesen beárnyékolta őt úgy szakmailag, mint magánemberként.

Számtalanszor kaptam azon magam, hogy kerülöm a konfliktust, csak hogy fenntartsam a békét. Nem voltam túlzottan egoista soha, de nehezen éltem meg, hogy míg korábban én voltam a saját életem középpontja, addig a házasságban úgy éreztem, minden a férjemről szól. Mindig mindenki Biggsre és a poénjaira figyelt, én meg csak álltam mellette, mintha egy vendég lennék.

Az Amerikai pite sztárjának felesége az évek során egyre frusztráltabbá vált

„Csak nyeltem és nyeltem, végül egyre frusztráltabb lettem. Talán idővel bele is törődtem, hogy egyfajta „tartalék” szerepben vagyok, ráadásul Jason is finoman, viccesen érzékeltette, hogy olyan lettem, mint egy koszos bútordarab.” A beszélgetésben arra is utalt, hogy a háttérben gyerekkori tapasztalatai és családi minták is szerepet játszhattak. Két nárcisztikus szülővel nőtt fel, ezért egészen korán kialakult benne az érzés, hogy nehéz valódi figyelmet és megerősítést kapnia, illetve, hogy sosem lesz elég jó.