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Nem lesz esküvő! Váratlanul lefújták Joshi Bharat és Virág esküvőjét

újratervezés esküvő Joshi Bharat
Life.hu
2026.06.26.
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Joshi Bharat és Kiss Virág eredetileg Indiában ünnepelték volna meg kapcsolatuk harmadik évfordulóját. Virág ekkor ismerhette volna meg közelebbről párja gyökereit, és egy tradicionális indiai esküvőt is terveztek az ottartózkodásuk idejére. A pár végül mégsem indult útnak

A döntés hátterében a kerozinhelyzet bizonytalansága áll. Nem akartak kockáztatni, ezért az indiai utazást elhalasztották, az évfordulót pedig végül Olaszországban ünnepelték meg. Joshi Bharat és Virág választása végül Barira esett, az olasz város különleges hely lett számukra.

Joshi Bharat és felesége, Virág: elhalasztották az indiai esküvőt
Joshi Bharat és felesége, Virág: elhalasztották az indiai esküvőt
Forrás:  hot! magazin / Szabolcs László

Joshi Bharat a Story magazinnak mondta el, hogy az esküvőről nem mondtak le, csak későbbre tették. A tervek szerint jövő tavasszal utaznak Indiába, és továbbra is meg akarják tartani szertartást.

„Az esküvőnk kicsi, de meghitt lesz. Így valóban nagy könnyebbség, hogy a szervezést sem kell túl hamar elkezdeni. Mi már nem annyira a külsőségekkel szeretnénk foglalkozni. Így az, hogy idén, jövőre vagy utána kötünk-e házasságot Bharattal, teljesen mindegy. Hiszen egy a biztos, hivatalos papírokkal vagy anélkül is együtt képzeljük el az életünket” – mondta Virág.

Joshi Bharat és Kiss Virág: India helyett Bariban ünnepeltek

Az indiai utazás helyett végül Bariba mentek, ahová már tavaly óta szerettek volna visszatérni. Az olasz kisváros olyan jó benyomást tett rájuk, hogy nem is volt kérdés, itt töltik az évfordulót.

„Annyira jól éreztük magunkat ott tavaly, hogy visszavágytunk. A repülőjegyet és az apartmant még ősszel lefoglaltuk, éppen akkor, amikor Indiát szerettük volna” – mesélte Joshi.

Az apartmanjuk az óváros szélén volt, így szinte minden fontos látnivaló gyalogosan elérhető távolságban volt. 

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