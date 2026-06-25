17 éve sokkolt mindenkit a hír: meghalt a pop királya – Michael Jackson máig rekordokat dönt

Michael Jackson 17 éve távozott az élők sorából, de halálát sokáig nem akarták elfogadni a rajongók. Összeesküvés-elméletek hadát gyártották arról, hogy a pop királya mégis él. És valamennyire igazuk is volt, ugyanis a pop királyának hatása máig érződik, és még most, 17 évvel a halála után is rekordokat dönt.

Michael Jacson 17 éve nincs köztünk.

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Michael Jackson 2009. június 25-én, 50 éves korában hunyt el Los Angelesben.

Három gyermeket hagyott hátra: Prince-t, Parist és Bigit (korábbi nevén Blanket).

Legendás Neverland birtokát végül 2020-ban adták el egy amerikai milliárdosnak.

Híres házi kedvence, Bubbles, a csimpánz ma is él egy floridai főemlősközpontban.

Michael Jackson még ma is rekordokat dönt.

Michael Jackson 17 éve halt meg

„Meghalt Michael Jackson" – 2009. június 25-én ez volt a világ összes címlapján. Eszméletlenül találtak rá Los Angeles-i házában, egy órán át próbálták újraéleszteni sikertelenül. A pop királya 50 évesen távozott az élők sorából, a 17 év alatt pedig rengeteg részlet derült ki az utolsó napjairól és halálának körülményeiről.

Michael Jackson halála

A pop királyának halála után napvilágot látott, hogy mik voltak Michael Jackson utolsó szavai, de a boncolási jegyzőkönyvét is nyilvánosságra hozták, miután összeesküvés-elméletek ezrei születtek a távozásának körülményeiről, de arról is, hogy valójában még mindig él. Ami annyiban igaz, hogy művészetének, a popra gyakorolt hatásának és gyerekeinek köszönhetően örökké emlékezni fogunk rá.

Michael Jackson gyerekei

A pop királyának három gyereke született: Prince Michael Jackson 1997-ben, Paris-Michael Katherine Jackson 1998-ban és Bigi Jackson, korábbi nevén Blanket, 2002-ben. A két idősebb gyerek édesanyja Debbie Rowe, aki a pop királyának felesége volt, a legkisebb azonban béranyától született. Prince és Paris nem kerülik a nyilvánosságot, nemrég a fiú még nyilatkozott is édesapjáról. Elmondta, hogy Michael Jackson játékos, mégis következetes szülő volt. Biggi azonban testvéreivel ellentétben kerüli a reflektorfényt.

Michael Jacksonnak egy fogadott magyar fia is volt: a sztár megmentette Tamás életét. Kisgyermekként súlyos májbetegségben szenvedett, a Bethesda Gyermekkórházban ápolták, ahová a pop királya el is látogatott, amikor Budapesten járt. Ekkor találkozott a kisfiúval, akinek kifizette 30 milliós életmentő műtétjét, és későbbi kezeléseit is támogatta.