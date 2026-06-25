17 éve sokkolt mindenkit a hír: meghalt a pop királya – Michael Jackson máig rekordokat dönt

Michael Jackson 17 éve távozott az élők sorából, de halálát sokáig nem akarták elfogadni a rajongók. Összeesküvés-elméletek hadát gyártották arról, hogy a pop királya mégis él. És valamennyire igazuk is volt, ugyanis a pop királyának hatása máig érződik, és még most, 17 évvel a halála után is rekordokat dönt.
- Michael Jackson 2009. június 25-én, 50 éves korában hunyt el Los Angelesben.
- Három gyermeket hagyott hátra: Prince-t, Parist és Bigit (korábbi nevén Blanket).
- Legendás Neverland birtokát végül 2020-ban adták el egy amerikai milliárdosnak.
- Híres házi kedvence, Bubbles, a csimpánz ma is él egy floridai főemlősközpontban.
- Michael Jackson még ma is rekordokat dönt.
Michael Jackson 17 éve halt meg
„Meghalt Michael Jackson" – 2009. június 25-én ez volt a világ összes címlapján. Eszméletlenül találtak rá Los Angeles-i házában, egy órán át próbálták újraéleszteni sikertelenül. A pop királya 50 évesen távozott az élők sorából, a 17 év alatt pedig rengeteg részlet derült ki az utolsó napjairól és halálának körülményeiről.
Michael Jackson halála
A pop királyának halála után napvilágot látott, hogy mik voltak Michael Jackson utolsó szavai, de a boncolási jegyzőkönyvét is nyilvánosságra hozták, miután összeesküvés-elméletek ezrei születtek a távozásának körülményeiről, de arról is, hogy valójában még mindig él. Ami annyiban igaz, hogy művészetének, a popra gyakorolt hatásának és gyerekeinek köszönhetően örökké emlékezni fogunk rá.
Michael Jackson gyerekei
A pop királyának három gyereke született: Prince Michael Jackson 1997-ben, Paris-Michael Katherine Jackson 1998-ban és Bigi Jackson, korábbi nevén Blanket, 2002-ben. A két idősebb gyerek édesanyja Debbie Rowe, aki a pop királyának felesége volt, a legkisebb azonban béranyától született. Prince és Paris nem kerülik a nyilvánosságot, nemrég a fiú még nyilatkozott is édesapjáról. Elmondta, hogy Michael Jackson játékos, mégis következetes szülő volt. Biggi azonban testvéreivel ellentétben kerüli a reflektorfényt.
Michael Jacksonnak egy fogadott magyar fia is volt: a sztár megmentette Tamás életét. Kisgyermekként súlyos májbetegségben szenvedett, a Bethesda Gyermekkórházban ápolták, ahová a pop királya el is látogatott, amikor Budapesten járt. Ekkor találkozott a kisfiúval, akinek kifizette 30 milliós életmentő műtétjét, és későbbi kezeléseit is támogatta.
Michael Jackson birtoka
A Neverland Michael Jackson szentélye, otthona és magánvidámparkja volt. 1988 és 2005 között élt itt az énekes, de azután, hogy 2005-ben felmentették a gyermekek szexuális zaklatásának vádja alól, soha nem tért vissza a birtokra, de haláláig az ő tualjdonában állt. Azt követően azonban hosszú évekig nem tudta eladni a család, végül 2020-ban vásárolta meg egy amerikai milliárdos üzletember, Ronald Burkle 2020-ban 22 millió dollárért. A férfi a Jackson család barátja volt.
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Michael Jackson majma
A pop királya nemcsak kiváló énekes volt, hanem egy különc jelenség is. Ezt bizonyítja a Neverland birtok, valamint az is, hogy egy majom volt a háziállata. Bubbles sokáig élt Michael Jacksonnal, de a kétezres évek közepén Bubbles egy floridai, kifejezetten főemlősök gondozására szakosodott központba került, és jelenleg is ott él. Bár már 43 éves, még ma is aktív.
Michael Jackson rekordjai
A pop királya a történelem egyik legtöbb díjjal kitüntetett zenésze. Az 1982-es lemeze, a Thriller minden idők legkelendőbb albuma (becslések szerint több mint 70 millió példányban kelt el), ezen kívül azonban rengeteg albuma jutott a csúcsra. Az Off the Wall hozta meg számára az áttörést, ez tette őt világsztárrá. A Thriller albumról 7 dal is felkerült a Billboard Hot 100 top 10-es listájára. A Bad pedig az első olyan album volt, amelyből öt kislemez is az első helyre került a Billboard Hot 100 listáján. Grammy-díjakkal is rekordokat döntött, 1984-ben 8 díjat nyert, 7-et a Thriller című albumért, 1-et az E.T. filmzenealbumért. Michael Jackson élete során számos rekordot döntött, ezt a „szokását" pedig halála után is folytatta.
Michael Jackson filmje
Michael Jackson életrajzi filmjét, a Michaelt 2026-ban mutatták be, és bár súlyos kritikák is érték amiatt, hogy az énekes életének kényes részletei kimaradtak a moziból, így is hatalmas bevételt hozott, világszerte 960,3 millió dollárt. Ez lett a történelem legsikeresebb zenei életrajzi filmje, amely megelőzte a Bohém rapszódiát, ami „csak" 911 millió dollárt hozott a konyhára.
A filmben Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson keltette életre a pop királyát, és nemcsak a hasonlóság elképesztő, de a fiú alakítása is. A mozdulatok, a hanghordozás és a gesztusok is hihetetlenül hitelesek lettek.
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