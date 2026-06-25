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17 éve sokkolt mindenkit a hír: meghalt a pop királya – Michael Jackson máig rekordokat dönt

AFP - p12
Világsztár Michael Jackson Neverland
Nagy Anna
2026.06.25.
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A pop királya 2009. június 25-én távozott az élők sorából, a hír az egész világot megdöbbentette. Michael Jackson ugyan már 17 éve nincs köztünk, de örökségének hála örökké élni fog.

Michael Jackson 17 éve távozott az élők sorából, de halálát sokáig nem akarták elfogadni a rajongók. Összeesküvés-elméletek hadát gyártották arról, hogy a pop királya mégis él. És valamennyire igazuk is volt, ugyanis a pop királyának hatása máig érződik, és még most, 17 évvel a halála után is rekordokat dönt.

Michael Jackson in New York City, New York (Photo by Kevin Mazur/WireImage)
Michael Jacson 17 éve nincs köztünk.
Forrás: WireImage
  • Michael Jackson 2009. június 25-én, 50 éves korában hunyt el Los Angelesben.
  • Három gyermeket hagyott hátra: Prince-t, Parist és Bigit (korábbi nevén Blanket).
  • Legendás Neverland birtokát végül 2020-ban adták el egy amerikai milliárdosnak.
  • Híres házi kedvence, Bubbles, a csimpánz ma is él egy floridai főemlősközpontban.
  • Michael Jackson még ma is rekordokat dönt.

Michael Jackson 17 éve halt meg

„Meghalt Michael Jackson" – 2009. június 25-én ez volt a világ összes címlapján. Eszméletlenül találtak rá Los Angeles-i házában, egy órán át próbálták újraéleszteni sikertelenül. A pop királya 50 évesen távozott az élők sorából, a 17 év alatt pedig rengeteg részlet derült ki az utolsó napjairól és halálának körülményeiről. 

Michael Jackson halála

A pop királyának halála után napvilágot látott, hogy mik voltak Michael Jackson utolsó szavai, de a boncolási jegyzőkönyvét is nyilvánosságra hozták, miután összeesküvés-elméletek ezrei születtek a távozásának körülményeiről, de arról is, hogy valójában még mindig él. Ami annyiban igaz, hogy művészetének, a popra gyakorolt hatásának és gyerekeinek köszönhetően örökké emlékezni fogunk rá. 

Michael Jackson gyerekei 

A pop királyának három gyereke született: Prince Michael Jackson 1997-ben, Paris-Michael Katherine Jackson 1998-ban és Bigi Jackson, korábbi nevén Blanket, 2002-ben. A két idősebb gyerek édesanyja Debbie Rowe, aki a pop királyának felesége volt, a legkisebb azonban béranyától született. Prince és Paris nem kerülik a nyilvánosságot, nemrég a fiú még nyilatkozott is édesapjáról. Elmondta, hogy Michael Jackson játékos, mégis következetes szülő volt. Biggi azonban testvéreivel ellentétben kerüli a reflektorfényt.

Michael Jacksonnak egy fogadott magyar fia is volt: a sztár megmentette Tamás életét. Kisgyermekként súlyos májbetegségben szenvedett, a Bethesda Gyermekkórházban ápolták, ahová a pop királya el is látogatott, amikor Budapesten járt. Ekkor találkozott a kisfiúval, akinek kifizette 30 milliós életmentő műtétjét, és későbbi kezeléseit is támogatta.

Michael Jackson birtoka

A Neverland Michael Jackson szentélye, otthona és magánvidámparkja volt. 1988 és 2005 között élt itt az énekes, de azután, hogy 2005-ben felmentették a gyermekek szexuális zaklatásának vádja alól, soha nem tért vissza a birtokra, de haláláig az ő tualjdonában állt. Azt követően azonban hosszú évekig nem tudta eladni a család, végül 2020-ban vásárolta meg egy amerikai milliárdos üzletember, Ronald Burkle 2020-ban 22 millió dollárért. A férfi a Jackson család barátja volt.

Kattints a galériára, és nézd meg, hogy néz ki a birtok ma

A Neverland Ranch napjainkban.
A rajongók még a mai napig bálványozzák a helyet.
Sok vidámparki részletet megszűntettek.
Az egykori Jackson ház már csak szelleme régi önmagának.
Állatvédelem miatt a vadasparkot is megszüntették.
A Neverland most már csak a felnőtteknek szól.
Az egykori gyerekbirodalom szellemszállás lett.
A filmek és az új infót mindig vonzzák a rajongókat.
Az új tulajdonosok az összes Jackson-mizériát kipakolták a területről.
A médiát a mai napig próbálják mellőzni.
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A Neverland Ranch napjainkban.
Northfoto

Michael Jackson majma

A pop királya nemcsak kiváló énekes volt, hanem egy különc jelenség is. Ezt bizonyítja a Neverland birtok, valamint az is, hogy egy majom volt a háziállata. Bubbles sokáig élt Michael Jacksonnal, de a kétezres évek közepén Bubbles egy floridai, kifejezetten főemlősök gondozására szakosodott központba került, és jelenleg is ott él. Bár már 43 éves, még ma is aktív.

OSAKA, JAPAN - SEPTEMBER 18: Singer Michael Jackson enjoys a cup of tea with his pet Bubbles at Osaka City Mayoral Hall on September 18, 1987 in Osaka, Japan. (Photo by Sankei Archive via Getty Images)
Michael Jackson és Bubbles Japánban teáznak.
Forrás: Getty Images

Michael Jackson rekordjai

A pop királya a történelem egyik legtöbb díjjal kitüntetett zenésze. Az 1982-es lemeze, a Thriller minden idők legkelendőbb albuma (becslések szerint több mint 70 millió példányban kelt el), ezen kívül azonban rengeteg albuma jutott a csúcsra. Az Off the Wall hozta meg számára az áttörést, ez tette őt világsztárrá. A Thriller albumról 7 dal is felkerült a Billboard Hot 100 top 10-es listájára. A Bad pedig az első olyan album volt, amelyből öt kislemez is az első helyre került a Billboard Hot 100 listáján. Grammy-díjakkal is rekordokat döntött, 1984-ben 8 díjat nyert, 7-et a Thriller című albumért, 1-et az E.T. filmzenealbumért. Michael Jackson élete során számos rekordot döntött, ezt a „szokását" pedig halála után is folytatta.

Michael Jackson filmje

Michael Jackson életrajzi filmjét, a Michaelt 2026-ban mutatták be, és bár súlyos kritikák is érték amiatt, hogy az énekes életének kényes részletei kimaradtak a moziból, így is hatalmas bevételt hozott, világszerte 960,3 millió dollárt. Ez lett a történelem legsikeresebb zenei életrajzi filmje, amely megelőzte a Bohém rapszódiát, ami „csak" 911 millió dollárt hozott a konyhára.

A filmben Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson keltette életre a pop királyát, és nemcsak a hasonlóság elképesztő, de a fiú alakítása is. A mozdulatok, a hanghordozás és a gesztusok is hihetetlenül hitelesek lettek.

RELEASE DATE: April 24, 2026 TITLE: Michael STUDIO: Lionsgate DIRECTOR: Antoine Fuqua PLOT: The story of the famous musician Michael Jackson, known as the King of Pop. STARRING: JAAFAR JACKSON as Michael Jackson.
Michael Jackson unokaöccse az életrajzi filmben.
Forrás: Entertainment Pictures

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