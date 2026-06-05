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Kathy Bates

Döbbenetes átalakulás: 45 kilót fogyott az Oscar-díjas színésznő − Fotó

Penske Media - Gilbert Flores
Kathy Bates fogyás premier
Klusovszki Kíra
2026.06.05.
Éveken át hatalmas súlyfelesleggel küszködött az Oscar-díjas színésznő, aki most elképesztő fogyása után mindenkit elkápráztatott. Kathy Bates azt is elárulta, hogy mi vezette őt ahhoz, hogy drasztikusan megváltoztassa eddigi életmódját.
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A Los Angeles-i Matlock For Your Consideration rendezvényen villantott bomba formát a 77 éves Kathy Bates, aki brutális, mintegy 45 kilós feleslegtől szabadult meg cukorbetegsége után. Az Oscar-díjas színésznő valósággal levette a lábáról a rajongóit, elegánsnak és kortalannak tűnt az exkluzív, vörös szőnyeges kampányeseményen.

Kathy Bates és Skype P. Marshall a Matlock LosAngeles-i kampányeseményen.
Kathy Bates és Skype P. Marshall a rendkívül sikeres, Matlock című jogi drámasorozatának két női főszereplője most együtt pózolt a Los Angeles-i kampányeseményen. 
 Forrás: Getty Image
  • Kathy Bates a Matlock Los Angeles-i kampányeseményen mutatta meg döbbenetes fogyását. 
  • Sikkes megjelenésével és elképesztően modern öltözékével mindenkit levett a lábáról. 
  • Az Oscar-díjas színésznő drasztikus fogyásához vezető útját is elárulta. 

Kathy Bates elképesztően dögösen jelent meg 

Kathy Bates a CBS Studios exkluzív kampányeseményén mutatta meg szenzációs átalakulását

 Az Oscar-díjas színésznő sikkes és letisztult öltözéke valósággal lehengerlő volt.

A rendezvényen egy elegáns fekete kosztümmel emelte ki karcsú alakját, amit egy letisztult fehér inggel és egy hozzáillő, kényelmes edzőcipővel koronázott meg, így a megjelenése egyszerre volt roppant stílusos és modern. Megjelenésével pedig pontosan azt a a tekintélyt parancsoló, magabiztos kisugárzást hozta, mint amit a képernyőn Madeline „Matty” Matlock szerepében láthatunk tőle az egyik legközkedveltebb jogi drámában. A történetben a briliáns ügyvédnő visszatér egy rangos irodához, ahol titkos terveit rejtegetve, zseniális taktikákkal sorra nyeri meg a legreménytelenebb pereket is.

Kathy Bates a Matlock kampányeseményén Los Angeles-ben..
Kathy Bates szettje egyszerre volt elegáns és modern. 
Forrás: Getty Images

Brutális fogyásához cukorbetegsége is közrejátszott

A 77 éves színésznőnél néhány éve 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak, ez a komoly egészségügyi figyelmeztetés pedig azonnal ráébresztette arra, hogy meg kell szabadulnia a súlyfeleslegétől. 

Mivel édesapja és nagymamája korábban ugyanezen betegség szövődményei miatt távoztak az élők sorából, Kathy Bates mindent el akart követni annak érdekében, hogy megőrizze az egészségét és még sokáig élhessen.

Elmondása szerint ez volt az a fordulópont, amikor tudatosította, mit kell tennie a gyógyulásért, így szigorú életmódváltásba kezdett. A fogyás útján a színésznő elsősorban a rendíthetetlen elszántságát és az akaraterejét emelte ki. Véleménye szerint a divatdiéták és a gyors fogyókúrás trükkök helyett a tartós eredmény eléréséhez hosszú időre és valódi kitartásra van szükség. 

Kathy Bates 2015-ben, itt még küzdött a túlsúlyával.
Kathy Bates 2015-ben, itt még küzdött a túlsúlyával.
Forrás: Getty Images North America

Bár a teljes átalakulás során csaknem 45 kilótól szabadult meg, a cukorbetegségére felírt modern GLP-1 alapú gyógyszer hatalmas segítséget jelentett számára.

Ez a készítmény segített neki abban, hogy a többéves, kemény munka után megmaradt utolsó 7-10 kilónyi makacs felesleget is végleg leadja. 

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