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Forma 1

Kitiltanák Kim Kardashiant a Forma-1-ből? Lewis Hamilton körül kirobbant a botrány

Forma 1 Kim Kardashian sztárpár Lewis Hamilton
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A szerelem, a szörf és Super Bowl után most a paddock a tét. Kim Kardashian az Forma-1-ben is vihart kavart.

A Forma-1 paddockban új vita robbant ki: vajon van helye a reflektorfényben Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatának, vagy inkább maradtak volna rejtve? A páros egyre több nyilvános eseményen bukkan fel együtt a Super Bowltól a Coachelláig, miközben a rajongók egy része már F1 WAG-invázióról beszél. De Kim talán most már tényleg kihúzta a gyufát. 

Kim Kardashian nagyon csúnyán viselkedett egy riporterrel a Formula-1 monacói nagydíjon.
Kim Kardashian nagyon csúnyán viselkedett egy riporterrel a Formula-1 monacói nagydíjon. 
Forrás: Getty Images Europe

F1-vihar: Kim Kardashian miatt forrnak az indulatok

  • A Kim–Hamilton románc egyre nyilvánosabb.
  • Az F1 rajongók látványosan megosztottak.
  • Ez az incidens csak olaj volt a tűzre.

Már az idei Super Bowlon kiderült, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata nem puszta barátság. Azóta már többször is mutatkoztak együtt. Legutóbb pedig Kim elkísérte Lewist a monacói időmérőre, ahol a pár már nyíltan vállalta a kapcsolatát a rajongók legnagyobb bánatára. Sőt, úgy látszik, hogy még Hamilton ellenfeleinek párjai sem fogadják tárt karokkal az újdonsült F1-es first ladyt. 

@minaaaa.f1 The diva watching another diva 🫦💅🏻 #kimkardashian #georgerussell #F1 #monacogp ♬ original sound - Deo M. Divinagracia - RetroSibs 🇵🇭🇵🇭🇵🇭

A vita akkor éleződött ki igazán, amikor egy futamhétvégén Kardashian figyelmen kívül hagyta Martin Brundle riporteri megszólítását (aki igencsak nagy névnek számít az F1 világában), ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A közösségi médiában azóta is megy a vita: túl sok figyelmet visz a paddockba, vagy ez csak egy új, modern F1-korszak része?

Mások szerint Hamilton kifejezetten profitál a kapcsolatból, és nyugodtabb, magabiztosabb formát mutat, mint korábban. Viszont a rajongók szerint ez a pályán még mindig nem mutatkozik meg nála.

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