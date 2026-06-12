Kitiltanák Kim Kardashiant a Forma-1-ből? Lewis Hamilton körül kirobbant a botrány

A Forma-1 paddockban új vita robbant ki: vajon van helye a reflektorfényben Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatának, vagy inkább maradtak volna rejtve? A páros egyre több nyilvános eseményen bukkan fel együtt a Super Bowltól a Coachelláig, miközben a rajongók egy része már F1 WAG-invázióról beszél. De Kim talán most már tényleg kihúzta a gyufát.
F1-vihar: Kim Kardashian miatt forrnak az indulatok
- A Kim–Hamilton románc egyre nyilvánosabb.
- Az F1 rajongók látványosan megosztottak.
- Ez az incidens csak olaj volt a tűzre.
Már az idei Super Bowlon kiderült, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata nem puszta barátság. Azóta már többször is mutatkoztak együtt. Legutóbb pedig Kim elkísérte Lewist a monacói időmérőre, ahol a pár már nyíltan vállalta a kapcsolatát a rajongók legnagyobb bánatára. Sőt, úgy látszik, hogy még Hamilton ellenfeleinek párjai sem fogadják tárt karokkal az újdonsült F1-es first ladyt.
A vita akkor éleződött ki igazán, amikor egy futamhétvégén Kardashian figyelmen kívül hagyta Martin Brundle riporteri megszólítását (aki igencsak nagy névnek számít az F1 világában), ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A közösségi médiában azóta is megy a vita: túl sok figyelmet visz a paddockba, vagy ez csak egy új, modern F1-korszak része?
Mások szerint Hamilton kifejezetten profitál a kapcsolatból, és nyugodtabb, magabiztosabb formát mutat, mint korábban. Viszont a rajongók szerint ez a pályán még mindig nem mutatkozik meg nála.
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