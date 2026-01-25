Új sorozattal lepik meg a sci-fi szerelmeseit a Stranger Things alkotói − Videó

Nem bírod a Stranger Things nélkül? Nyugi, már nem kell sokáig várnod! A Duffer fivérek bejelentették, idén új sorozattal térnek vissza a Netflixre, amely a The Boroughs címet kapta.

Ross Duffer és Matt Duffer a Stranger Things alkotói új sorozattal jönnek.

Forrás: Getty Images North America

Stranger Things után jön a The Boroughs

Már idén jön a Netflixre a Duffer testvérek új sci-fi sorozata, ami állítólag tökéletesen hozza majd a Stranger Things hangulatát. A The Boroughs sem fog hiányt szenvedni izgalmakban és misztikumban, azonban a főszereplők ezúttal nem gyerekek, hanem a szépkorúak lesznek, nevezetesen egy új-mexikói nyugdíjas otthon lakói, akiket egy veszélyes, természetfeletti szörny fenyeget. A démon el akarja lopni a nyugdíjasok kevés idejét, ami még hátravan, így a szépkorúak kénytelenek összefogni, ha nem akarnak idő előtt elbúcsúzni ettől a világtól. Bár a történet hősei jó pár évvel idősebbek, mint a Stranger Thingsből ismert gyerekek, ugyanolyan szerethető különcök csapata. „Alig várjuk, hogy csatlakozhassatok hozzájuk a kalandjuk során, ami néha félelmetes, néha vicces, olykor pedig mélyen megindító” − nyilatkozták a készítők.

@life.hu_official Idén érkezik a Netflixre a Stranger Things alkotóinak új sorozata 2026-ban új sorozattal rukkolnak elő a Duffer fivérek. #life #sorozat #DufferTestvérek #Hollywood #strangerthings ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: