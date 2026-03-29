5 színész, aki úgy berágott a forgatáson, hogy már el sem ment a premierre

Náluk is betelhet a pohár, és hiába a hivatástudat, a rajongók, vagy a milliós gázsi, van az a pont, amikor már nem hajlandóak tovább asszisztálni egy hollywoodi filmhez. Ha kíváncsi vagy, ki az az 5 színész, akinél forgatás közben végleg elszakadt a cérna, csak görgess lejjebb.

Néha a filmforgatás is feladja a leckét türelemből színészeknek, rendezőknek egyaránt.

5 színész, akinél betelt a pohár a forgatáson Bármennyire is szeretik a hivatásukat, még a legnagyobb hollywoodi sztároknál is eljön az a pont, amikor betelik a pohár egy forgatáson.

Minek kell ahhoz történnie, hogy egy színész a saját filmje premierjén se akarjon megjelenni?

Cikkünkben 5 színészt mutatunk, akiknek jó okuk volt arra (vagy nem), hogy cserben hagyják a stábot.

Jogosan vagy nem jogosan, ez az 5 színész saját filmje premierjén sem volt hajlandó megjelenni

Egyikük sem nevezhető botrányhősnek, de még belőlük is ki lehetett hozni az állatot.

Jim Carrey és az erőszakos jelenet

A 2013-ban megjelent HA/VER 2. forgatása a színész állítása szerint túlságosan erőszakosra sikerült, ezért nem kívánta nevét adni a produkcióhoz. Nem jelent meg a premieren, és nem teljesítette a filmmel kapcsolatos médiamegjelenéseket sem. A sztorihoz hozzátartozik, hogy ekkoriban történt a hírhedt Sandy Hook-i iskolai lövöldözés, ami miatt Carrey úgy gondolta, hogy nem lehet az erőszakot szórakoztató csomagolásban eladni.

Jim Carrey-t ezttal cserben hagyta a humorérzéke.

Edward Norton, akit átvertek

A népszerű színész A hihetetlen Hulk forgatásán nagyon csúnyán összebalhézott a stábbal.

A film végső verziója egyáltalán nem tetszett neki, mert kimaradt belőle mindaz, amit ő maga toldott a forgatókönyvhöz.

Annyira érzékenyen érintette a dolog, kihagyta a premiert és a promóciós körutat is.

Eward Norton béketűrő, higgadt színészként van elkönyvelve Hollywoodban. A Hulk fogatásán azonban elpattant nála a húr.

Marlon Brando, aki nyugtázta, hogy amatőrökkel nem érdemes vesződni

Az 1996-os Dr. Moreau szigete című filmben az imádott és a szakma által is elismert Marlon Brando kapta a főszerepet (akiről azt rebesgetik, hogy ő Michael Jackson egyik fiának biológiai apja).

A színész már a forgatáson sem érezte jól mgát, ugyanis többször lecserélték a rendezőt és egymásnak ellentmondó instrukciókat kapott.

Brando úgy döntött, maga mögött hagyja a dilettáns bandát, és nemhogy a premieren nem jelent meg, még a projektet sem volt hajlandó reklámozni, annak dacára, hogy benne volt a szerződésében.