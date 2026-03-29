5 színész, aki úgy berágott a forgatáson, hogy már el sem ment a premierre

Náluk is betelhet a pohár, és hiába a hivatástudat, a rajongók, vagy a milliós gázsi, van az a pont, amikor már nem hajlandóak tovább asszisztálni egy hollywoodi filmhez. Ha kíváncsi vagy, ki az az 5 színész, akinél forgatás közben végleg elszakadt a cérna, csak görgess lejjebb.
5 színész, akinél betelt a pohár a forgatáson
- Bármennyire is szeretik a hivatásukat, még a legnagyobb hollywoodi sztároknál is eljön az a pont, amikor betelik a pohár egy forgatáson.
- Minek kell ahhoz történnie, hogy egy színész a saját filmje premierjén se akarjon megjelenni?
- Cikkünkben 5 színészt mutatunk, akiknek jó okuk volt arra (vagy nem), hogy cserben hagyják a stábot.
Jogosan vagy nem jogosan, ez az 5 színész saját filmje premierjén sem volt hajlandó megjelenni
Egyikük sem nevezhető botrányhősnek, de még belőlük is ki lehetett hozni az állatot.
Jim Carrey és az erőszakos jelenet
A 2013-ban megjelent HA/VER 2. forgatása a színész állítása szerint túlságosan erőszakosra sikerült, ezért nem kívánta nevét adni a produkcióhoz. Nem jelent meg a premieren, és nem teljesítette a filmmel kapcsolatos médiamegjelenéseket sem. A sztorihoz hozzátartozik, hogy ekkoriban történt a hírhedt Sandy Hook-i iskolai lövöldözés, ami miatt Carrey úgy gondolta, hogy nem lehet az erőszakot szórakoztató csomagolásban eladni.
Edward Norton, akit átvertek
A népszerű színész A hihetetlen Hulk forgatásán nagyon csúnyán összebalhézott a stábbal.
A film végső verziója egyáltalán nem tetszett neki, mert kimaradt belőle mindaz, amit ő maga toldott a forgatókönyvhöz.
Annyira érzékenyen érintette a dolog, kihagyta a premiert és a promóciós körutat is.
Marlon Brando, aki nyugtázta, hogy amatőrökkel nem érdemes vesződni
Az 1996-os Dr. Moreau szigete című filmben az imádott és a szakma által is elismert Marlon Brando kapta a főszerepet (akiről azt rebesgetik, hogy ő Michael Jackson egyik fiának biológiai apja).
A színész már a forgatáson sem érezte jól mgát, ugyanis többször lecserélték a rendezőt és egymásnak ellentmondó instrukciókat kapott.
Brando úgy döntött, maga mögött hagyja a dilettáns bandát, és nemhogy a premieren nem jelent meg, még a projektet sem volt hajlandó reklámozni, annak dacára, hogy benne volt a szerződésében.
Florence Pugh, aki féltékenység miatt kreált műbalhét
A Dűne 2 szép színésznő a Nincs baj, drágám című horrort forgatta 2025-ben, amelynek során állítólag annyira összeveszett a rendezővel, Olivia Wilde-dal, hogy a csapatot cserben hagyva még a premier előtti sajtótájékoztatóra sem dugta oda az orrát.
A pletykák szerint a háttérben Wilde és a főszereplő Harry Styles viszonya miatt alakult ki a feszült viszony a 2 nő között.
Pugh a a Velencei Filmfesztiválon már megjelent, ám a közös interjúkon nem vett részt, kerülte a rendezőt, és sértődötten járkált fel-alá koktéllal a kezében.
Sean Connery
A színész a 2003-as A szövetség című film premierjét hagyta ki.
A forgatás alatt rendre összevitatkozott a rendezővel, Stephen Norringtonnal, a kész film pedig egyáltalán nem nyerte el a tetszését, szó szerint pocséknak nevezte.
Hátra hagyott csapot-papot, és egyáltalán nem érdekelte, mi lesz a film sorsa. Az élet úgy hozta, hogy éppen ez az alkotás lett Connery utolsó szerepe, mielőtt visszavonult a színészettől, 7 évvel később pedig a földi világból is örökre távozott.
