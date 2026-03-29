5 színész, aki úgy berágott a forgatáson, hogy már el sem ment a premierre

Jónás Ágnes
2026.03.29.
Pocsék hangulatú forgatások, ijesztő kirohanások, be nem tartott ígéretek – ezek miatt több világsztár is döntött már úgy, hogy távol marad saját filmje premierjétől. Összegyűjtöttük azt az öt színészt, akik annyira összevesztek a forgatás alatt a stábbal, hogy sértődött kisgyerekként fordítottak hátat egy időre a hollywoodi csillogásnak.

Náluk is betelhet a pohár, és hiába a hivatástudat, a rajongók, vagy a milliós gázsi, van az a pont, amikor már nem hajlandóak tovább asszisztálni egy hollywoodi filmhez. Ha kíváncsi vagy, ki az az 5 színész, akinél forgatás közben végleg elszakadt a cérna, csak görgess lejjebb.

Színész és kamerák.
Néha a filmforgatás is feladja a leckét türelemből színészeknek, rendezőknek egyaránt.
5 színész, akinél betelt a pohár a forgatáson

  • Bármennyire is szeretik a hivatásukat, még a legnagyobb hollywoodi sztároknál is eljön az a pont, amikor betelik a pohár egy forgatáson.
  • Minek kell ahhoz történnie, hogy egy színész a saját filmje premierjén se akarjon megjelenni?
  • Cikkünkben 5 színészt mutatunk, akiknek jó okuk volt arra (vagy nem), hogy cserben hagyják a stábot.

Jogosan vagy nem jogosan, ez az 5 színész saját filmje premierjén sem volt hajlandó megjelenni

Egyikük sem nevezhető botrányhősnek, de még belőlük is ki lehetett hozni az állatot. 

Jim Carrey és az erőszakos jelenet

A 2013-ban megjelent HA/VER 2. forgatása a színész állítása szerint túlságosan erőszakosra sikerült, ezért nem kívánta nevét adni a produkcióhoz. Nem jelent meg a premieren, és nem teljesítette a filmmel kapcsolatos médiamegjelenéseket sem. A sztorihoz hozzátartozik, hogy ekkoriban történt a hírhedt Sandy Hook-i iskolai lövöldözés, ami miatt Carrey úgy gondolta, hogy nem lehet az erőszakot szórakoztató csomagolásban eladni. 

Jim Carrey színész a színpadon
Jim Carrey-t ezttal cserben hagyta a humorérzéke.
Edward Norton, akit átvertek

A népszerű színész A hihetetlen Hulk forgatásán nagyon csúnyán összebalhézott a stábbal. 

A film végső verziója egyáltalán nem tetszett neki, mert kimaradt belőle mindaz, amit ő maga toldott a forgatókönyvhöz. 

Annyira érzékenyen érintette a dolog, kihagyta a premiert és a promóciós körutat is. 

Edward Norton színész
Eward Norton béketűrő, higgadt színészként van elkönyvelve Hollywoodban. A Hulk fogatásán azonban elpattant nála a húr.
Marlon Brando, aki nyugtázta, hogy amatőrökkel nem érdemes vesződni

Az 1996-os Dr. Moreau szigete című filmben az imádott és a szakma által is elismert Marlon Brando kapta a főszerepet (akiről azt rebesgetik, hogy ő Michael Jackson egyik fiának biológiai apja). 

A színész már a forgatáson sem érezte jól mgát, ugyanis többször lecserélték a rendezőt és egymásnak ellentmondó instrukciókat kapott. 

Brando úgy döntött, maga mögött hagyja a dilettáns bandát, és nemhogy a premieren nem jelent meg, még a projektet sem volt hajlandó reklámozni, annak dacára, hogy benne volt a szerződésében. 

Marlon Brando színész 1963-ban.
Marlon Brando még időben észrevette, hogy dilettánsok veszik körül a forgatáson. A színész fogta magát és a premieren sem jelent meg.
Florence Pugh, aki féltékenység miatt kreált műbalhét

A Dűne 2 szép színésznő a Nincs baj, drágám című horrort forgatta 2025-ben, amelynek során állítólag annyira összeveszett a rendezővel, Olivia Wilde-dal, hogy a csapatot cserben hagyva még a premier előtti sajtótájékoztatóra sem dugta oda az orrát.

 A pletykák szerint a háttérben Wilde és a főszereplő Harry Styles viszonya miatt alakult ki a feszült viszony a 2 nő között. 

Pugh a a Velencei Filmfesztiválon már megjelent, ám a közös interjúkon nem vett részt, kerülte a rendezőt, és sértődötten járkált fel-alá koktéllal a kezében. 

Florence Pugh színész 2025-ben.
Florence Pugh Olivia Wildra orrolt meg 2025-ben.
Sean Connery

A színész a 2003-as A szövetség című film premierjét hagyta ki. 

A forgatás alatt rendre összevitatkozott a rendezővel, Stephen Norringtonnal, a kész film pedig egyáltalán nem nyerte el a tetszését, szó szerint pocséknak nevezte. 

Hátra hagyott csapot-papot, és egyáltalán nem érdekelte, mi lesz a film sorsa. Az élet úgy hozta, hogy éppen ez az alkotás lett Connery utolsó szerepe, mielőtt visszavonult a színészettől, 7 évvel később pedig a földi világból is örökre távozott

Sean Connery színész 1971-ben.
Sean Connery-nél is elgurult a gyógyszer. A színész utólag is úgy vélte, jó döntést hozott. 
