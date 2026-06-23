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Régen és ma

Ő volt az Árva angyal szépsége: 43 évesen már boldog családanya Maite Perroni

u78 / Northfoto - u78
Régen és ma sorozatsztár sorozatszínésznő
Laci Patricia
2026.06.23.
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Az Árva angyal című telenovella óriási sikert aratott hazánkban. A sorozat sztárjai, William Levy és Maite Perroni ennek a szappanoperának köszönhetik világhírnevüket. De mégis mi történt a Marichuyt alakító színésznővel?

Maite Perroni a szappanoperák koronázatlan királynőjévé vált a 2000-es évek végén, láthattuk is pár mexikói telenovella főszereplőjeként, azonban egyszer csak eltűnt, utánanéztünk, hogyan éli most az életét.

Az Árva angyal két főszereplője, Maite Perroni és William Levy.
Az Árva angyal két főszereplője, Maite Perroni és William Levy.
Forrás: u78
  • Maite Perroni a 2004-es Rebelde sorozattal vált ismertté Mexikóban, de a világhínevét az Árva angyalnak köszönheti.
  • Hazánkban 2010-ben sugározta a mexikói szappanoperát a TV2, hazánkban ez volt a harmadik legnézettebb sorozat abban az évben.
  • A színésznő a filmezés és zenélés mellett családot alapított, 2023-ban született meg kislánya.

Íme Maite Perroni 2026-ban

Már 2004-ben a Rebelde című tinisorozattal országos ismertséget szerzett, ráadásul ezzel egy időben megalapította színésztársaival az RBD pop-rock csapatot. A 2008-as év egy újabb komoly fordulatot hozott az életében: ő lett az Árva angyal főszereplője William Levy oldalán. Nálunk a produkciót 2010-től játszotta a TV2, ami pillanatok alatt meghódította a rajongók szívét. Olyan sokan drukkoltak Marichuy és Juan Miguel szerelmének, hogy ez lett a harmadik legnézettebb széria Magyarországon a hazai premier évében. A szép színésznőt ezután láthattuk Az én bűnöm, a Marichuy - A szerelem diadala és A Macska című szappanoperákban. 2013-ban jelent meg debütáló albuma Eclipse de Luna címmel. Maite Perroni idén márciusban lett 43 éves, ma már házas, az alábbi felvételen Andrés Tovarral, íróval, producerrel és rendezővel látható.

Mielőtt Maite Perroni férje a képbe került volna, a színésznő Koko Stambuk chilei énekessel járt. Úgy tűnt, ő lesz az igazi, de hét év járás után, 2020-ban véget ért a románc. Aztán eljött a 2021-es év, ami egy nem várt eseménnyel alakult, beleszeretett jó barátjába, Andrés Tovarba, akivel már 20 éve ismerték egymást. Igen ám, csak a probléma az volt, hogy Tovar nős volt, 2019-ben vette el Claudia Martín színésznőt. 2022 júniusában az egyik mexikói csatorna, a TVNotas közölte, hogy a producer Perronival csalta a feleségét. A férfi ezek után pár órával mindent tagadott, majd bejelentette, hogy válik feleségétől.

Négy hónappal később az Árva angyal színésznője bejelentette, hogy összejött Andrés Tovarral, állítása szerint pont az hozta össze őket, hogy mindketten lezártak egy nagyon komoly kapcsolatot. Emellett tagadta, hogy ő lett volna a harmadik nő.

Tovarral végül 2022 októberében összeházasodtak, kapcsolatuk azóta is stabil alapokon áll.

Maite Perroni gyereke

A sztárpár kislánya, Lia 2023-ban jött a világra, íme egy fotó a színésznő szeme fényéről.

Perroninak a gyereknevelés az első jelen pillanatban, de azért színészi szerepeket is elvállal. Az utóbbi 1-2 évben olyan mexikói produkciókban szerepelt, amelyeket hazánkban nem tűztek műsorra. 2020 és 2022 között a Bűnös vágy szereplője volt, de a 2022-es Ki ölte meg Sarát? című sorozatban is feltűnt.

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