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félrelépés

Ha ezt látod a párod telefonján, akkor megcsal – Ezt figyeld, hogy leleplezd a hűtlenséget

félrelépés telefonon, üzenetváltások titokban
Shutterstock - Gorodenkoff
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Kiderült, hogyan tudják titokban tartani hűtlenségüket a férfiak. Viszont a félrelépés telefonon is nyomon követhető, csak tudni kell, hogy mit keresel.

A megcsalás sajnos mindig ott lebeghet a levegőben – még a legboldogabb kapcsolatoknál is. Természetesen a bizalom a legfontosabb, de ha erősen felmerült a hűtlenség gyanúja, akkor mutatjuk, hogyan leplezhető le a félrelépés telefonon.

félrelépés telefonon, titkos üzenetek
Mutatjuk, hogyan leplezhető le a félrelépés telefonon.
Forrás: Shutterstock

Megcsalás üzemmód: félrelépés telefonon

  • A technológia nagyon könnyűvé teszi a megcsalást, ugyanis vannak direkt erre szakosodott appok és telefonbeállítások.
  • Ha véletlenül meglátod ezeket a jeleket a párod telefonján, az azt jelenti, hogy titkos viszonya van.
  • Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Amikor a titkos üzenetek nem a szélben szállnak

Ha valaki másnál keres örömöt, az elég kreatívan tudja elpalástolni a titkos viszonyát és annak minden részletét. Manapság már nem az anonimitást megtartó, eldobható telefonok a menők – vannak már külön telefonbeállítások és rejtett appok, hogy a hűtlen felek titokban tarthassák afférjaikat.

A technológia még soha nem tette ilyen könnyűvé a félrelépést. Természetesen fontos a bizalom, szóval nem azt javasoljuk, hogy titokban böngészd át a kedvesed telefonját. De ha ezeket a telefonbeállításokat észleled, akkor ott valami bűzlik...

A félrelépés leleplezése telefonon

Önmaguktól törlődő üzenetek

Most már Messengeren és WhatsAppon is be lehet állítani a titkos üzemmódot, mellyel önmaguktól törlődnek az üzenetek. IPhone-on viszont szinkronizálódnak az iMessage-ek, szóval, ha a párod telefonján le is törölte a titkos üzeneteket, attól még iPaden vagy MacBookon nyomon követheted az eseményeket – már ha nem volt olyan szemfüles, hogy ott is törölje az üzeneteket.

Rejtett appok

IPhone-on most már minden appot el lehet tüntetni a kezdőképernyőről végleges törlés nélkül. Vagyis így titkos helyre kerülnek a gyanús applikációk, melyeket csak az appkönyvtárban tudsz megnyitni.

Hűtlenség appok álcázva

Ha a párod telefonján két számológép van, azt vedd igencsak intő jelnek. Ezek a megcsalós applikációk ugyanis egy teljesen átlagos külsőt kölcsönöznek a titkos viszony üzeneteit tartalmazó felületnek. A számológép a leggyakoribb, hiszen ez hozzátartozik az alapbeállításhoz, és elsőre egyáltalán nem tűnik gyanúsnak. Ilyen például a Calculator Vault vagy a Secret Calculator, ahova ha beírod a titkos PIN-kódot, egyből előjönnek a hűtlenségről szóló üzenetek és fájlok.

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