Megdöbbentő fordulat: 35 évvel fiatalabb Fülöp-szigeteki ápolónője a 81 éves Thomas Markle új párja – Fotó

Lapinformációk szerint Thomas Markle szerelmes. Meghan Markle édesapja a nála jóval fiatalabb Fülöp-szigeteki ápolónője mellett találta meg a boldogságot.

Thomas Markle 81 évesen újra megtalálta a szerelmet.

Thomas Markle 81 éves, új párja és egyben ápolónője, Rio Canedo 46 éves.

A kapcsolat a Fülöp-szigeteken kezdődött.

Rio megváltoztatta Markle életét: szereti és gondoskodik róla.

Thomas és lánya, Meghan továbbra sincsenek kapcsolatban egymással.

Thomas Markle újra élvezi az életet

A férfi Rio Canedóval a lábamputációs műtétje után ismerkedett meg a Fülöp-szigeteken. A kapcsolatukról a Daily Mailnek beszélt. „Tudom, hogy lesznek, akik bántanak bennünket a korkülönbség miatt, de nem érdekel” – jelentette ki Thomas Markle. „Soha nem gondoltam volna, hogy ebben a korban újra örömöt és boldogságot találok. Oly sok éven át elhanyagoltnak éreztem magam és szomorú voltam, de most újra élvezem az életet” – mondta Thomas a lapnak. „Hosszú nehéz időszak után igazán áldottnak érzem magam, hogy találtam egy igazán különleges embert, aki ilyen jól gondoskodik rólam. Azt akarom, hogy mindenki megértse, soha nem túl öreg az ember ahhoz, hogy békére és szeretetre találjon” – tette hozzá.

Thomas Markle és fiatal ápolónője, Rio.

Súlyos egészségi gondokkal küzd

Thomas Markle egészségi állapota az elmúlt időszakban megromlott. Elmondása szerint az, hogy pont a Fülöp-szigetekre költözött tudatos döntés volt: „A világ másik felére akartam menni, egy olyan helyre, ahol az emberek kedvesek” – magyarázta. „A Fülöp-szigeteken nyugodtabb az élet. Azt azonban soha nem gondoltam volna, hogy találkozom Rióval, és ilyen csodálatos módon megváltozik az életem. Végre biztonságban érzem magam, és van, aki gondoskodik rólam” − mondta Meghan Markle apja.

Markle korábban két szívrohamon és egy sztrókon is átesett. Egyik szívrohama mindössze néhány nappal azelőtt történt, hogy lánya 2018 májusában feleségül ment Harry herceghez, így nem tudott ott lenni a nagy napon. Sally Bedell Smith királyi életrajzíró szerint egészen más állt a háttérben. Meghan ekkor megszakította a kapcsolatot az apjával, az oltárhoz is Károly király kísérte.

Lapinformációk szerint Thomas Markle az amputációt követően intenzív rehabilitáción vesz részt. Erről fia, Thomas Markle Jr. számolt be. „Hamarosan protézist kap, hogy mielőbb újra járhasson” – mondta.