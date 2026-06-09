Durva, mennyire másképp néz ki ma Neverland, Michael Jackson birodalma: friss FOTÓK

Kevés olyan magánbirtok létezik a világon, amely akkora hírnévre tett szert, mint Neverland, Michael Jackson egykori otthona. A kaliforniai ranch nem csupán egy luxusingatlan volt, hanem egy különleges fantáziavilág, amelyben a popzene királya saját gyermekkori álmait próbálta meg valóra váltani. A birtok hírhedt története bejárta a világot, és évtizedekkel később is emberek millióit foglalkoztatja, hogy mi lett az otthon sorsa a pop királyának halála után.

Így néz ki ma, Michael Jackson egykori otthona, Neverland.

Forrás: Northfoto

Kevesen tudják, mi lett Neverland sorsa: Michael Jackson egykori otthona ma egészen más arcát mutatja Neverland egykor Michael Jackson mesebeli álombirtoka volt, ma azonban teljesen más szerepet tölt be.

A legendás ranch éveken át üresen állt, mielőtt új tulajdonoshoz került volna.

A birtok számos ikonikus eleme eltűnt, de a hely továbbra is a rajongók egyik kedvenc helye.

Amikor Michael Jackson az 1980-as évek végén megvásárolta a több ezer hektáros területet, olyan helyet álmodott meg, amely inkább emlékeztetett egy vidámparkra, mint egy hagyományos luxusotthonra. Neverland területén egykor működött saját kisvasút, állatkert, vidámparki játékok és még egy óriási mozi is. Nem véletlen, hogy a birtok nevét a Pán Péter történetéből ismert Sohaország ihlette.

A birtok fénykorában turisták és rajongók ezrei érkeztek a környékre abban a reményben, hogy legalább egy pillantást vethetnek a legendás helyszínre. Bár a kapuk zárva maradtak a nagyközönség előtt, Neverland köré valóságos mítosz épült.

Sokak számára ez testesítette meg Michael Jackson különleges személyiségét: a határtalan kreativitást, a gyermeki lelkesedést és a valóságot meghaladó álmokat.

A történet azonban idővel jelentősen megváltozott. Michael Jackson 2005 után egyre ritkábban tartózkodott a birtokon, majd végül teljesen elköltözött. Halála után Neverland hosszú ideig bizonytalan helyzetbe került. A birtok értékesítése nem ment könnyen, hiszen a hely egyszerre jelentett egy kulturális ikont és egy rendkívül speciális ingatlant.

A hely már nem Neverland néven ismert

Az új tulajdonosok évekkel ezelőtt átnevezték a területet, ma már Sycamore Valley Ranch ismert. Számos egykori látványosságot eltávolítottak, köztük a vidámparki elemek jelentős részét és az állatkertet is. A cél az volt, hogy az ingatlan visszanyerje a klasszikus „luxusbirtok” jellegét. Bár a hullámvasutak és körhinták már eltűntek, a ranch továbbra is lenyűgöző látványt nyújt. A gondozott kertek, a tavak, a vendégházak és a hatalmas főépület ma is megőriztek valamit abból a különleges hangulatból, amely egykor Michael Jackson világát jellemezte. A hely ugyan csendesebb lett, de a legenda tovább él.