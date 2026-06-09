Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 9., kedd Félix

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
birtok

Durva, mennyire másképp néz ki ma Neverland, Michael Jackson birodalma: friss FOTÓK

Zuma - Jerzy Dabrowski
birtok Michael Jackson Neverland Ranch
Hajdu Viktória
2026.06.09.
A világ egyik leghíresebb birtoka ma már alig emlékeztet régi önmagára. Michael Jackson Neverlandjének története új fordulatot vett.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Kevés olyan magánbirtok létezik a világon, amely akkora hírnévre tett szert, mint Neverland, Michael Jackson egykori otthona. A kaliforniai ranch nem csupán egy luxusingatlan volt, hanem egy különleges fantáziavilág, amelyben a popzene királya saját gyermekkori álmait próbálta meg valóra váltani. A birtok hírhedt története bejárta a világot, és évtizedekkel később is emberek millióit foglalkoztatja, hogy mi lett az otthon sorsa a pop királyának halála után. 

Így néz ki ma, Michael Jackson egykori otthona, Neverland.
Így néz ki ma, Michael Jackson egykori otthona, Neverland. 
Forrás: Northfoto

Kevesen tudják, mi lett Neverland sorsa: Michael Jackson egykori otthona ma egészen más arcát mutatja

  • Neverland egykor Michael Jackson mesebeli álombirtoka volt, ma azonban teljesen más szerepet tölt be.
  • A legendás ranch éveken át üresen állt, mielőtt új tulajdonoshoz került volna.
  • A birtok számos ikonikus eleme eltűnt, de a hely továbbra is a rajongók egyik kedvenc helye. 

Amikor Michael Jackson az 1980-as évek végén megvásárolta a több ezer hektáros területet, olyan helyet álmodott meg, amely inkább emlékeztetett egy vidámparkra, mint egy hagyományos luxusotthonra. Neverland területén egykor működött saját kisvasút, állatkert, vidámparki játékok és még egy óriási mozi is. Nem véletlen, hogy a birtok nevét a Pán Péter történetéből ismert Sohaország ihlette.

A birtok fénykorában turisták és rajongók ezrei érkeztek a környékre abban a reményben, hogy legalább egy pillantást vethetnek a legendás helyszínre. Bár a kapuk zárva maradtak a nagyközönség előtt, Neverland köré valóságos mítosz épült. 

Sokak számára ez testesítette meg Michael Jackson különleges személyiségét: a határtalan kreativitást, a gyermeki lelkesedést és a valóságot meghaladó álmokat.

A történet azonban idővel jelentősen megváltozott. Michael Jackson 2005 után egyre ritkábban tartózkodott a birtokon, majd végül teljesen elköltözött. Halála után Neverland hosszú ideig bizonytalan helyzetbe került. A birtok értékesítése nem ment könnyen, hiszen a hely egyszerre jelentett egy kulturális ikont és egy rendkívül speciális ingatlant.

A hely már nem Neverland néven ismert

Az új tulajdonosok évekkel ezelőtt átnevezték a területet, ma már Sycamore Valley Ranch ismert. Számos egykori látványosságot eltávolítottak, köztük a vidámparki elemek jelentős részét és az állatkertet is. A cél az volt, hogy az ingatlan visszanyerje a klasszikus „luxusbirtok” jellegét. Bár a hullámvasutak és körhinták már eltűntek, a ranch továbbra is lenyűgöző látványt nyújt. A gondozott kertek, a tavak, a vendégházak és a hatalmas főépület ma is megőriztek valamit abból a különleges hangulatból, amely egykor Michael Jackson világát jellemezte. A hely ugyan csendesebb lett, de a legenda tovább él.

Érdekes módon a mai Neverland iránti  érdeklődés az elmúlt években ismét megnőtt. Dokumentumfilmek, életrajzi műsorok és a közösségi média révén új generációk is felfedezték a birtok történetét. Sokan kíváncsiak arra, hogyan élhetett itt a világ egyik legismertebb előadója, és milyen lehetett a mindennapi élet egy olyan helyen, ahol a valóság és a fantázia szinte teljesen összemosódott.

Nézd meg a galériánkat a mai birtokról!

A Neverland Ranch napjainkban.
A rajongók még a mai napig bálványozzák a helyet.
Sok vidámparki részletet megszűntettek.
Az egykori Jackson ház már csak szelleme régi önmagának.
Állatvédelem miatt a vadasparkot is megszüntették.
A Neverland most már csak a felnőtteknek szól.
Az egykori gyerekbirodalom szellemszállás lett.
A filmek és az új infót mindig vonzzák a rajongókat.
Az új tulajdonosok az összes Jackson-mizériát kipakolták a területről.
A médiát a mai napig próbálják mellőzni.
1 / 10
A Neverland Ranch napjainkban.
Northfoto

Ezek is érdekelhetnek:

A popkirály pere újratöltve: a netflixes Michael Jackson-doku, ami nem hagy nyugodni − KRITIKA

A Netflix új dokuja újra felkavarja a világot. Michael Jackson pere még mindig nem hagyja nyugodni a nézőket. De kell ez még nekünk?

Így él most Michael Jackson csimpánza: Bubbles már 43 éves

Bubbles neve sokakban Michael Jackson életének egyik legkülönösebb korszakát idézi fel. A csimpánz a popikonról szóló életrajzi ihletésű filmben is felbukkan. A Michael című alkotás miatt sokakban felmerült a kérdés: él még Bubbles? És ha igen, hogy alakult a sorsa?

Te is szeretnél úgy illatozni, mint a pop királya? Ezeket a parfümöket használta Michael Jackson

A pletykák szerint nem rajongott a fürdésért, de az illatokért annál inkább, és ezt most bizonyítékok is alátámasztják. Michael Jackson parfümgyűjteménye különleges volt, mutatjuk a kedvenceit.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu