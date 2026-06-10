Brutális módon ölte meg szüleit, mégis a pénzükre pályázik – A kétszeres gyilkos Nick Reiner kéri az örökségét

Új fordulatot vett az egyik legismertebb amerikai családi tragédia. Nick Reiner, akit azzal vádolnak, hogy brutális módon végzett a szüleivel, most bírósági úton próbál hozzájutni a számára létrehozott vagyonkezelői alap millióihoz. A kérelem hatalmas felháborodást váltott ki.

Nick Reiner a börtönből is harcol a szülei által rá hagyott vagyonért.

Forrás: AFP

2025 decemberében Rob Reinert és feleségét holtan találták brentwoodi otthonukban.

A rendőrség a házaspár fiát, Nick Reinert vádolja a kettős gyilkossággal.

Nick Reiner ártatlannak vallja magát, és a tárgyalására vár a börtönben.

Újabb botrány: Nick Reiner milliókat kér a családi vagyonból

Miközben a világ egyik legmegrázóbb családi tragédiájának főszereplőjeként várja a tárgyalását a börtönben, Nick Reiner újabb megdöbbentő lépésre szánta el magát: a férfi, akit azzal vádolnak, hogy brutális módon meggyilkolta saját szüleit, most hozzá akar férni az utánuk maradt vagyon egy részéhez – írja az AP News.

A 32 éves Nick Reinert az amerikai hatóságok azzal gyanúsítják, hogy 2025 decemberében halálra késelte édesapját, a legendás hollywoodi rendezőt, Rob Reinert, valamint édesanyját, Michele Singer Reinert Los Angeles exkluzív Brentwood negyedében található otthonukban.

A férfi tagadja a vádakat, és továbbra is ártatlannak vallja magát.

Most azonban nem a gyilkossági ügy fejleményei miatt került ismét a címlapokra.

1,5 millió dollárt akar a szülők pénzéből

Nick Reiner ügyvédei bírósági beadványban követelik, hogy a férfi hozzáférhessen egy legalább 1,5 millió dolláros vagyonkezelői alaphoz, amelyet még a szülei hoztak létre számára évekkel ezelőtt.



A védelem szerint a pénz jogszerűen megilleti őt, és szüksége van rá ahhoz, hogy finanszírozni tudja büntetőügyben folytatott védekezését. A dokumentumban azt hangsúlyozzák, hogy Nick Reiner továbbra is ártatlannak minősül a törvény szemében, amíg a bíróság másként nem dönt.

Az ügy azonban sokak számára visszásnak tűnik: a férfi éppen annak a két embernek az örökségéből szeretne pénzt kapni, akiknek a meggyilkolásával vádolják.

Saját testvérei is hátat fordítottak neki?

A beadványból az is kiderült, hogy Nick Reiner korábban a sztárügyvédként ismert Alan Jacksont bízta meg a védelmével. Az ügyvéd neve több nagy nyilvánosságot kapott büntetőeljárásban is felbukkant, ám nem sokkal később váratlanul kilépett az ügyből.

A dokumentum szerint Nick testvérei, Jake és Romy Reiner kezdetben még vállalták volna a jogi költségek finanszírozását, később azonban visszaléptek. Alan Jackson ugyanakkor most azt nyilatkozta, hogy kész lenne folytatni a képviseletet, ha rendelkezésre állnának a szükséges pénzügyi források.