Brutális módon ölte meg szüleit, mégis a pénzükre pályázik – A kétszeres gyilkos Nick Reiner kéri az örökségét

Új fordulatot vett az egyik legismertebb amerikai családi tragédia. Nick Reiner, akit azzal vádolnak, hogy brutális módon végzett a szüleivel, most bírósági úton próbál hozzájutni a számára létrehozott vagyonkezelői alap millióihoz. A kérelem hatalmas felháborodást váltott ki.
- 2025 decemberében Rob Reinert és feleségét holtan találták brentwoodi otthonukban.
- A rendőrség a házaspár fiát, Nick Reinert vádolja a kettős gyilkossággal.
- Nick Reiner ártatlannak vallja magát, és a tárgyalására vár a börtönben.
Újabb botrány: Nick Reiner milliókat kér a családi vagyonból
Miközben a világ egyik legmegrázóbb családi tragédiájának főszereplőjeként várja a tárgyalását a börtönben, Nick Reiner újabb megdöbbentő lépésre szánta el magát: a férfi, akit azzal vádolnak, hogy brutális módon meggyilkolta saját szüleit, most hozzá akar férni az utánuk maradt vagyon egy részéhez – írja az AP News.
A 32 éves Nick Reinert az amerikai hatóságok azzal gyanúsítják, hogy 2025 decemberében halálra késelte édesapját, a legendás hollywoodi rendezőt, Rob Reinert, valamint édesanyját, Michele Singer Reinert Los Angeles exkluzív Brentwood negyedében található otthonukban.
A férfi tagadja a vádakat, és továbbra is ártatlannak vallja magát.
Most azonban nem a gyilkossági ügy fejleményei miatt került ismét a címlapokra.
1,5 millió dollárt akar a szülők pénzéből
Nick Reiner ügyvédei bírósági beadványban követelik, hogy a férfi hozzáférhessen egy legalább 1,5 millió dolláros vagyonkezelői alaphoz, amelyet még a szülei hoztak létre számára évekkel ezelőtt.
A védelem szerint a pénz jogszerűen megilleti őt, és szüksége van rá ahhoz, hogy finanszírozni tudja büntetőügyben folytatott védekezését. A dokumentumban azt hangsúlyozzák, hogy Nick Reiner továbbra is ártatlannak minősül a törvény szemében, amíg a bíróság másként nem dönt.
Az ügy azonban sokak számára visszásnak tűnik: a férfi éppen annak a két embernek az örökségéből szeretne pénzt kapni, akiknek a meggyilkolásával vádolják.
Saját testvérei is hátat fordítottak neki?
A beadványból az is kiderült, hogy Nick Reiner korábban a sztárügyvédként ismert Alan Jacksont bízta meg a védelmével. Az ügyvéd neve több nagy nyilvánosságot kapott büntetőeljárásban is felbukkant, ám nem sokkal később váratlanul kilépett az ügyből.
A dokumentum szerint Nick testvérei, Jake és Romy Reiner kezdetben még vállalták volna a jogi költségek finanszírozását, később azonban visszaléptek. Alan Jackson ugyanakkor most azt nyilatkozta, hogy kész lenne folytatni a képviseletet, ha rendelkezésre állnának a szükséges pénzügyi források.
Rengeteg a megválaszolatlan kérdés
A gyilkossági ügyet továbbra is sűrű titkolózás övezi. A hatóságok a mai napig nem hozták nyilvánosságra a feltételezett indítékot, és a nyomozás részleteiből is alig szivárgott ki információ. A boncolási jegyzőkönyvek jelentős részét bírósági végzés zárta el a nyilvánosság elől.
A szeptemberre kitűzött előzetes meghallgatás kulcsfontosságú lehet az ügy szempontjából. Ha a vádak beigazolódnak, Nick Reiner akár halálbüntetéssel is szembenézhet, bár az ügyészség egyelőre nem döntött arról, hogy kérni fogja-e a legsúlyosabb büntetést.
Hollywood egyik legismertebb családja került a tragédia középpontjába
A történet azért is sokkolta az Egyesült Államokat, mert Rob Reiner Hollywood egyik legismertebb alkotója volt. Olyan klasszikus filmek kötődnek a nevéhez, mint az Állj mellém!, az Egy becsületbeli ügy, a Harry és Sally, a Szerelem a Fehér Házban vagy a Tortúra. Feleségével 36 évig éltek házasságban, mielőtt tragikus körülmények között életüket vesztették.
Most pedig az egész ország azt figyeli: valóban hozzájut-e a gyilkossággal vádolt fiú azokhoz a milliókhoz, amelyeket a szülei hagytak rá, miközben éppen az ő haláluk ügyében készül a bírósági csatára.
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