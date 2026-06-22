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Összetört szívvel gyászolnak a Jóbarátok színészei: pótapjuktól búcsúznak a világsztárok

hollywood gyász Jóbarátok Jennifer Aniston
Horváth Angéla
2026.06.22.
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85 éves korában meghalt James Burrows, a Jóbarátok és az Agymenők rendezője. A Jóbarátok színészei nehéz szívvel búcsúznak a kiváló filmestől.

James Burrows neve összeforrt az amerikai sitcomok történetével. Pályafutása alatt több mint ezer epizódot rendezett, 46 alkalommal jelölték Emmy-díjra, és tizenegyszer meg is kapta az elismerést. Olyan sorozatokon dolgozott, mint a Jóbarátok, az Agymenők, a Két pasi – meg egy kicsi, a Taxi és a Cheers, amelynek társalkotója is volt. Burrows a családja közlése szerint pénteken, a szerettei körében, békésen hunyt el.

James Burrows, a Jóbarátok rendezője meghalt
James Burrows, a Jóbarátok rendezője 85 éves korában hunyt el
Forrás: AFP

A Jóbarátok szereplői így gyászolják James Burrowst

Halálhíre után a Jóbarátok több szereplője is megemlékezett James Burrowsról. David Schwimmer, aki Ross Gellert alakította a sorozatban, csodálatos rendezőnek, mentornak, barátnak és apafigurának nevezte Burrowst.

„A jósága, alázata és nagyvonalúsága biztonságot adott, olyan volt, mint egy családtag, és biztos vagyok benne, hogy nem csak mi éreztük ezt. A kamerák előtt és mögött is gondoskodott rólunk. Apafigura volt számunkra. Jimmy, már most hiányzol, és örökké hálás leszek neked. Köszönöm, hogy ilyen csodálatos rendező, mentor és barát voltál" - írta Schwimmer.

 

Matt LeBlanc, a Jóbarátok Joey-ja szintén személyes üzenettel búcsúzott tőle az Instagramon.

„Jimmy, szavakkal nem lehet leírni, milyen nagy hatással voltál ránk, és másokra is. Szerencsések vagyunk, hogy ismerhettünk. (...) Hiányozni fogsz. Isten áldjon" - fogalmazott LeBlanc.

 

„Ó, Istenem... 💔 Burrow papa! Egész életedben a szeretetedet éreztetted ásókkal, és most lehetetlen ezt a rengeteg szeretet pár sorba sűríteni. 
A gyerekeinek hívott bennünket. Az igazi gyerekei pedig elég jók voltak ahhoz, hogy megosztották őt mindannyiunkkal. Apafigura volt számomra, mindig tudni akarta, hogy jól vagyok-e. Törődött velem, biztatott, tanított, irányt mutatott, és támogatott a legnehezebb időkben és a legjobb időkben is. Elbűvölt minket. (...) Hiányzik a hangod, a nevetésed, a zsenialitásod" - írta Jennifer Aniston, akinek posztját Jennifer Lopez is kommentelte, egy összetört szívvel fejezte ki együttérzését. 

 

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