Zséda a szakításáról vallott: "Én indítottam el, hogy változtassunk"

Az énekesnő Zsupos Ágival beszélgetett a Sláger FM műsorában, Zséda a válásáról is őszintén beszélt: elmondta, hogy a sajtóban megjelenő hírek annak idején nem nehezítették meg a helyzetét, mert mire a nyilvánosság tudomást szerzett a szakításról, addigra a válás már lezárult, és megkönnyebbült.

Zséda csak ritkán beszél a magánéletéről

Forrás: MW archívum

„Amikor megírták, egy kicsit meg is szabadítottak ettől az érzéstől. Már rég megtörtént, már rég túl voltunk mindenen. Ez hülyeség, hogy nekünk félni kell, hogy most mi lesz, legalábbis én így voltam ezzel. Aztán amikor megírták, nem történt semmi. Nem szakadt le a mennyezet” – mondta Zséda.

Zséda negyven felett, édesanyaként kezdett új életet, és bár ő akarta a változást, a folyamat számára sem volt egyszerű. A válás időszakában nem magára figyelt, hanem arra, hogy a fia és volt férje is a lehető legjobban tudjon alkalmazkodni az új élethelyzethez:

„Azt szerettem volna, hogy mindenki rendben legyen, a fiam, a volt férjem, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. Nekem fontosabb volt az, hogy ők ezt hogy élik meg, és mindenki megtalálja az új a szituációban azt, ahogy neki jó. (...) Én indítottam el, hogy változtassunk, de az, amíg mindenki megtalálta ebben az útját, az évekbe telt.”

Zséda a munkatársával jött össze: a barátság lassan alakult át szerelemmé

A nehéz évek után Zséda újra megtalálta a boldogságot, ráadául karnyújtásnyire. Moldvai Márkkal, a Neo zenekar alapítójával hosszú ideje dolgoztak együtt, a kapcsolatuk nem hirtelen fellángolásból született: régi, bizalmi alapokon nyugvó barátságból lett szerelem.

„Együtt dolgoztunk nagyon régóta. A közelemben volt, de jó sok idő eltelt, nagyon sok mindent tudtunk egymásról. Volt, hogy elmentünk ebédelni vagy találkoztunk barátilag, csak úgy a zenélésen kívül. Úgyhogy igazából ez egy barátságból alakult át. (...) És a Budapest Parkos koncerten, talán ott indult el, hogy szorosabbra fűződtek a szálak” – mesélte.

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