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Költözik A mi kis falunk: Pilisszentlélek már nem kér a turistákból és az útlezárásokból

sorozat költözés A mi kis falunk
Life.hu
2026.07.03.
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El kell hagynia Pilisszentlelket A mi kis falunk stábjának. Az RTL népszerű sorozatának külső jeleneteit eddig a Pilisben fekvő apró sváb faluban forgatták, a helyieknek azonban elegük lett a lezárásokból, a forgatással járó zajból és abból, hogy rajongók lepték el a települést.

Pajkaszeg mindennapjai évek óta százezreket ültetnek a képernyők elé, Pilisszentléleknek viszont egyre nagyobb terhet jelentett a népszerűség. A korábban csendes település A mi kis falunk sikere után zarándokhellyé vált: hétvégenként autók özönlötték el a szűk utcákat, a rajongók Teca kocsmájánál, a polgármesteri hivatalnál és a paplaknál fotózkodtak, sokan pedig a színészekre is vadásztak.

A mi kis falunk: Teca kocsmáját rengeteg rajongó kereste fel
A mi kis falunk: Teca kocsmáját rengeteg rajongó kereste fel
Forrás: Borsonline

Költözik A mi kis falunk: keresik az új Pajkaszeget

A településen szavazást tartottak, amelynek eredménye egyértelmű lett: a stábnak mennie kell. A sorozat 11. évadát még Pilisszentléleken fejezik be, utána azonban új külső forgatási helyszínt kell találniuk. Kapitány Iván, A mi kis falunk megalkotója és rendezője a Fókuszban beszélt arról, hogy már keresik az új Pajkaszeget. Az RTL hivatalos felhívást is közzétett, amelyben a nézők segítségét kérik. A leendő helyszínnek több feltételnek is meg kell felelnie: legyen benne kocsma, hangulatos faluház, szép templom, és olyan helyi közösség, amely szívesen fogadja a filmeseket. A távolság sem mindegy, olyan helyet keresnek, amely nagyjából egyórányi autóútra van Budapesttől - a színészek időbeosztása és a forgatás ütemezése miatt fontos kritérium ez. A rendező azt sem zárta ki, hogy a jövőben nem egyetlen település veszi át Pilisszentlélek szerepét. Elképzelhető, hogy a történet külső helyszíneit két vagy több falu között osztják majd el. Végleges döntés egyelőre nincs.

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