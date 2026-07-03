Taylor Swift és Travis Kelce titokban már összeházasodtak: csak az óriási bulira készülnek New Yorkban

A Page Six számolt be arról, hogy Taylor Swift valószínűleg már Travis Kelce felesége. A hírt Taylor Swift stábja egyelőre nem erősítette meg. Azt sem tudni, hogy pontosan mikor és hol tarthatták a szertartást, bár a lap megtudta, hogy Taylor Swift magángépe nemrég Nashville-ben járt, abban a városban, ahol az énekesnő karrierje kezdetén élt.

Taylor Swift és Travis Kelce már összeházasodhattak

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New Yorkban, a Madison Square Gardenben közben egyre nagyobb a készülődés. A beszámolók szerint csütörtökön egy nagyjából százfős eseményt tarthattak az arénában, pénteken pedig egy jóval nagyobb, akár ezer vendéget fogadó ünnepség következhet. Swift és Kelce nyilvánosan nem beszélt a tervekről.

A helyszín környékén a rendőrség kordonokat állított fel, utcákat zárt le, és gyalogos útvonalakat is lezárt. Több sötétített ablakú terepjáró hajtott be a Madison Square Gardenhez. A környéken és a helyszínen több hírességet is lefotóztak, köztük Bradley Coopert, Lena Dunhamet, Erin Andrews sportriportert és Jack Antonoff zenei producert. A bejáratnál egy tábla figyelmeztette az érkezőket: aki június 29. és július 3. között belép a rendezvényre, arról fotó vagy videó készülhet. A felirat szerint a vendégek a belépéssel szigorú titoktartást is vállalnak, vagyis nem beszélhetnek sem a házigazdákról, sem a résztvevőkről.

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A héten munkások ételt és dekorációt szállítottak a Madison Square Gardenbe. Úgy tudni, a Madison Square Gardenben egy kastélyt állítanak fel dekorációként. Szemfüles fotósok egy nagy csomagot is lefényképeztek, amely homárhúst tartalmazott. A rendezvényhelyszín nyilvános naptárában keddig nincs feltüntetve újabb program - a hatnapos szünet nagyon ritka egy ilyen hely esetében, főleg a nyári koncertszezonban.

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