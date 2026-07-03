Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 3., péntek Kornél, Soma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Taylor Swift és Travis Kelce titokban már összeházasodtak: csak az óriási bulira készülnek New Yorkban

Világsztár esküvő Taylor Swift
Horváth Angéla
2026.07.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Taylor Swift és Travis Kelce állítólag már kimondta a boldogító igent. Lapértesülések szerint a 36 éves énekesnő és az NFL-játékos szűk családi és baráti körben házasodott össze, a nagyszabású New York-i rendezvény tehát csak a lakodalom lesz.

A Page Six számolt be arról, hogy Taylor Swift valószínűleg már Travis Kelce felesége. A hírt Taylor Swift stábja egyelőre nem erősítette meg. Azt sem tudni, hogy pontosan mikor és hol tarthatták a szertartást, bár a lap megtudta, hogy Taylor Swift magángépe nemrég Nashville-ben járt, abban a városban, ahol az énekesnő karrierje kezdetén élt.

Taylor Swift és Travis Kelce már összeházasodhattak
Taylor Swift és Travis Kelce már összeházasodhattak
Forrás: Northfoto

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: a bulit a királyi család tagjai is megirigyelhetnék

New Yorkban, a Madison Square Gardenben közben egyre nagyobb a készülődés. A beszámolók szerint csütörtökön egy nagyjából százfős eseményt tarthattak az arénában, pénteken pedig egy jóval nagyobb, akár ezer vendéget fogadó ünnepség következhet. Swift és Kelce nyilvánosan nem beszélt a tervekről.

A helyszín környékén a rendőrség kordonokat állított fel, utcákat zárt le, és gyalogos útvonalakat is lezárt. Több sötétített ablakú terepjáró hajtott be a Madison Square Gardenhez. A környéken és a helyszínen több hírességet is lefotóztak, köztük Bradley Coopert, Lena Dunhamet, Erin Andrews sportriportert és Jack Antonoff zenei producert. A bejáratnál egy tábla figyelmeztette az érkezőket: aki június 29. és július 3. között belép a rendezvényre, arról fotó vagy videó készülhet. A felirat szerint a vendégek a belépéssel szigorú titoktartást is vállalnak, vagyis nem beszélhetnek sem a házigazdákról, sem a résztvevőkről.

A limousine is seen after dropping off guests at Madison Square Garden ahead of a reported wedding between singer Taylor Swift and National Football League player Travis Kelce on on Thursday, July 2, 2026, in New York.,Image: 1114062301, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Taylor Swift,Travis Kelce
A lakodalom előtti, szűk körű partira érkező vendégek ebbem a sátorban szálltak ki az autókból
Forrás: Profimedia

A héten munkások ételt és dekorációt szállítottak a Madison Square Gardenbe. Úgy tudni, a Madison Square Gardenben egy kastélyt állítanak fel dekorációként. Szemfüles fotósok egy nagy csomagot is lefényképeztek, amely homárhúst tartalmazott. A rendezvényhelyszín nyilvános naptárában keddig nincs feltüntetve újabb program - a hatnapos szünet nagyon ritka egy ilyen hely esetében, főleg a nyári koncertszezonban.

Ezeket olvastad már? 

Foci-vb: már 1997-ben, A Simpson családban megjósolták, ki játsza a döntőt idén

Ismét felkapták a közösségi médiában A Simpson család című sorozat azon részét, amelyben a készítők megjósolták, ki játsza a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Szerinted is esélyes ez a két csapat?

Katalin hercegné megérkezett Wimbledonba és mindenkit megdöbbentett: ezzel a hagyománnyal szakított

Vilmos herceg felesége végre tiszteletét tette a tornán. Katalin hercegné wimbledoni látogatását már sokan várták, ám ezúttal nem a királyi páholyban foglalt helyet.

Ennek a kisfiúnak magasabb az IQ-ja, mint Einsteinnek volt: David Camacho 10 évesen egyetemeken tart előadást

David Camacho mindössze 10 éves, de már most az egész világ róla beszél. A mexikói Querétaróban élő fiú IQ-ja 162, négy nyelven beszél, egyetemi előadásokat tart, könyvre készül, és részt vett egy NASA-hoz kötődő houstoni űrprogramban is. A zsenialitás azonban nagy teher is: Davidet éveken át bántalmazták a társai, de neki már erre is van megoldása.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu