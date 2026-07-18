Nem igaz, hogy a Z generáció csak otthonról akar dolgozni – Egyre több fiatal vágyik vissza az irodába

A szakértők szerint ennek egyszerű oka van. A Z generáció jelentős része a koronavírus-járvány idején kezdte a karrierjét, amikor a munkavégzés szinte teljes egészében online zajlott. Emiatt sok fiatal kimaradt azokból a spontán beszélgetésekből, mentorálási helyzetekből és munkahelyi kapcsolatokból, amelyek korábban természetes részét képezték a pályakezdésnek.

A Z generációnak nem az irodával van baja.

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A Z generációnak nem az irodával van baja

A Gen Z tagjai nem a mindenáron home office-t elve mentén akarnak munkát vállalni, hanem a rugalmasságot tartják fontosnak. Sokan úgy érzik, heti két-három irodai nap ideális lehet: ilyenkor könnyebb együtt dolgozni a kollégákkal, gyorsabban tanulhatnak a tapasztaltabb munkatársaktól, és a csapatépítés is természetesen működik.

Otthon ugyanakkor nyugodtabban koncentrálhatnak azokra a feladatokra, amelyek nagyobb elmélyülést igényelnek. Éppen ezért a hibrid munkavégzés továbbra is a legnépszerűbb megoldás.

A magány is szerepet játszik

A kutatások szerint a fiatal felnőttek körében egyre nagyobb problémát jelent a magány. Akik teljesen távmunkában dolgoznak, gyakran számolnak be arról, hogy hiányzik nekik a közösség, a napi beszélgetések vagy akár az együtt elfogyasztott ebéd. Az iroda ezért sokak számára már nem csupán a munkavégzés helyszíne, hanem egy olyan közeg is, ahol kapcsolatokat építhetnek.

Átalakulhat a munka világa

A cégvezetők is kezdik felismerni, hogy nem minden generáció várja ugyanazt a munkahelyétől. Míg korábban sokan csak odáig jutottak el, hogy aggódtak, hogy a fiatalok elutasítják az irodai munkát, ma már megértve a Z generációt és a fiatalok motivációját, inkább azon dolgoznak, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, ahová valóban érdemes bejárni.

Kényelmes közösségi terek, csendes munkaszobák, közös programok és nagyobb rugalmasság – ezek azok a szempontok, amelyek a Z generáció számára sokszor fontosabbak, mint az, hogy minden nap ugyanahhoz az íróasztalhoz üljenek le.

A vita tehát már nem arról szól, hogy iroda vagy home office. Sokkal inkább arról, hogyan lehet úgy megszervezni a munkát, hogy az egyszerre legyen hatékony, emberközpontú és alkalmazkodjon a különböző generációk igényeihez.

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