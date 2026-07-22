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György hercegnek szigorú szabályok szerint kell élnie Etonban, Vilmos és Katalin pedig ennek nagyon örülnek

brit királyi család Eton telefon György herceg
Horváth Angéla
2026.07.22.
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György herceg ma, július 22-én tölti be a 13. életévét, szeptember elején pedig új fejezet kezdődik az életében: édesapja egykori iskolájában, az Eton College-ban folytatja tanulmányait. A nagy múltú bentlakásos intézményben szigorú szabályok vannak, az egyik rendelkezés pedig különösen közel áll Vilmos herceg és Katalin hercegné nevelési elveihez.

Az 1440-ben alapított Eton College-ban az elsőéves diákok nem tarthatnak maguknál okostelefont. Csak egyszerű, nyomógombos készülék lehet náluk, amellyel kapcsolatot tarthatnak a családjukkal. A szabály túl szigorúnak tűnhet egy mai tinédzser számára, György hercegnek azonban aligha okoz majd nehézséget, ugyanis most sincs saját mobiltelefonja. A walesi hercegi pár nagyon óvja a gyermekeit, de azt is szeretnék, hogy György jól érezze magát és megtalálja a helyét az új környezetben.

György hercegnek és Sarolta hercegnőnek nincs telefonja
György hercegnek és Sarolta hercegnőnek nincs telefonja
Forrás: Shutterstock

György herceg iskolásai évei már másmilyenek lesznek, mint az apjáé

Vilmos herceg boldog éveket töltött Etonban, és szeretné, ha György is jól érezné magát ott. Ugyanakkor tudja, hogy a mai gyerekek iskolás évei már nem úgy telnek, mint az övéi.

Vilmos tavaly brazíliai látogatásán árulta el, hogy azt fontolgatják, beszereznek egy egyszerű telefont Györgynek, amikor a fiú bentlakásos iskolába kerül.

„Ez nagyon nehéz kérdés. A gyerekeinknek nincs telefonjuk. Amikor György herceg középiskolába megy, talán kaphat egyet korlátozott hozzáféréssel" – mondta.

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