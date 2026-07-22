György hercegnek szigorú szabályok szerint kell élnie Etonban, Vilmos és Katalin pedig ennek nagyon örülnek

Az 1440-ben alapított Eton College-ban az elsőéves diákok nem tarthatnak maguknál okostelefont. Csak egyszerű, nyomógombos készülék lehet náluk, amellyel kapcsolatot tarthatnak a családjukkal. A szabály túl szigorúnak tűnhet egy mai tinédzser számára, György hercegnek azonban aligha okoz majd nehézséget, ugyanis most sincs saját mobiltelefonja. A walesi hercegi pár nagyon óvja a gyermekeit, de azt is szeretnék, hogy György jól érezze magát és megtalálja a helyét az új környezetben.
György herceg iskolásai évei már másmilyenek lesznek, mint az apjáé
Vilmos herceg boldog éveket töltött Etonban, és szeretné, ha György is jól érezné magát ott. Ugyanakkor tudja, hogy a mai gyerekek iskolás évei már nem úgy telnek, mint az övéi.
Vilmos tavaly brazíliai látogatásán árulta el, hogy azt fontolgatják, beszereznek egy egyszerű telefont Györgynek, amikor a fiú bentlakásos iskolába kerül.
„Ez nagyon nehéz kérdés. A gyerekeinknek nincs telefonjuk. Amikor György herceg középiskolába megy, talán kaphat egyet korlátozott hozzáféréssel" – mondta.
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