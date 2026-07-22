Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 22., szerda Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
generációs különbség boomerek viselkedésminta
Klusovszki Kíra
2026.07.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mindennapi szokásaink mára szinte teljesen átalakultak. A Z generáció sok mindent teljesen másképp csinál, mint az idősebbek. Ráadásul, ha nem követjük a legújabb trendeket, vagy ragaszkodunk a régi, bevált dolgokhoz, rögtön rádsütik a bélyeget, boomer vagy.

Hiába használjuk napi szinten a közösségi médiát vagy értjük a Z generációsok szlengjét, néhány mindennapi szokásunk miatt szinte azonnal boomernek nevezhetnek. Igen, akkor is, ha a megjelenésed fitt és fiatalos. 

A fiatal generáció könnyen boomernek titulálhat, ha a zenehallgatáshoz még mindig zsinóros fülhallgatót használunk.
Ha a bluetothos eszközök korában még mindig vezetékes  fülhallgatót használsz, boomernek tartanak.
Forrás: Shutterstock
  • A Z generáció tagjai már akkor is boomernek titulálhatnak, ha egyébként egy korosztályba tartoztok.
  • Több mindennapi szokást régen elavultnak gondolnak, és helyettük folyamatosan a legújabb, modern megoldásokat keresik. 
  • Mutatjuk azt a 10 dolgot, amiért boomernek tartanak. 

A boomer kifejezés mára teljesen átalakult 

Valljuk be, a boomer kifejezés mára teljesen elvesztette valódi jelentését. Még korábban ezt a jelzőt az 1950-es, 60-as években született idősebb generáció tagjaira használták, addig mára már azokra a fiatalokra is gondolkodás nélkül ráaggasztják, akik olyan hétköznapi szokásokhoz ragaszkodnak, amelyek a legújabb generáció szemében ódivatúnak vagy teljesen elavultnak számítanak. 

A mai huszonévesek szemében ugyanis mindent a trendek irányítanak.

Ha tehát véletlenül nem vagyunk tisztában a legújabb TikTok-zenékkel vagy megmaradtak az olyan klasszikus szokásaink, mint a hagyományos rádióhallgatás, esetleg nem követjük nyomon a folyton változó divatot, azonnal gyanússá válunk a szemükben, és percek alatt ránk süthetik a boomer bélyeget. 

10 szokás és már a homlokodon a boomer bélyeg

  • Van még működő, vezetékes telefonod

A mai generáció már egyáltalán nem használ a vezetékes telefont, ráadásul vannak, akik azt se tudják, mi az. Ha megpillantják nálad, szinte azonnal boomernek titulálhatnak. 

  • Hallható, retró csengőhangot használsz

Mára már szinte minden fiatal rezgőn tartja a telefonját. 

Éppen ezért ha egy nyilvános helyen hirtelen hangosan megszólal a mobilunk, nem véletlen, hogy szinte minden szempár azonnal ránk szegeződik. 

A helyzeten az is ronthat, ha híváskor egy ódivatú, retró zene szólal meg, hiszen a fiatalok ebből azonnal arra következtetnek, hogy bizony életkortól függetlenül boomer vagy.

  • Az autóban és otthon is rádiót hallgatsz

A hagyományos rádiózást mára szinte teljesen felváltotta a YouTube és a Spotify. Éppen ezért, ha az autóba ülve a modern lejátszási listák helyett mégis automatikusan a rádió bekapcsológombja felé nyúlsz, lebuktál. 

  • Szabadidődben a televízió előtt ülsz

A Z generáció tagjai mára már kivétel nélkül csak streaming szolgáltatók, mint HBO max vagy Netflix nézésére használják a televíziójukat.

Ha azonban esténként mégis inkább a híreket nézed, vagy arra vársz, hogy elkezdődjön a megszokott sorozatod következő része: boomer vagy. 

  • Ragaszkodsz az egyenes szárú nadrágokhoz

A divat folyamatosan változik, a fiatalok pedig minden erejükkel igyekeznek követni azt. Mivel a farmerkultúra jelenleg a bővebb szabású baggy vagy éppen a mom jeans nadrágokat részesíti előnyben, a klasszikus darabok háttérbe szorultak. Ezért ha egy hagyományos feszülős vagy egyenesszárú nadrágban érkezel egy eseményre, szinte egyből idősebbnek könyvelnek el. 

  • A füledhez fogva telefonálsz

Míg sokunknak az a megszokott, hogy a telefon felvétele után szinte azonnal a fülünkhöz rakva kezdünk bele a kommunikcióba, addig a a legújabb generáció tagjai gyakran kihangosítva, maguk előtt tartva beszélnek az utcán, az emberek előtt is a mobiljukba. Ezért ha nem követed nyomon ezt a szokást, simán rádhúzhatják a boomerbélyeget. 

  • Nem engeded, hogy a tömegközlekedésen átadják a helyüket 

A tömegközlekedés egyik íratlan szabálya, hogy a fiataloknak át kell adni a helyüket az idősebbeknek. Ha te ezt sértésnek veszed, vagy visszautasítod a gesztusukat arra hivatkozva, hogy nem vagy még elég idős ahhoz, hogy helyettük foglalj helyet, azt gyakran büszke boomer mentalitásnak könyvelhetik el. 

  • A neveddel írod alá az sms-eket

A közösségi médiás chatek korában mindenki pontosan látja a kijelzőn, hogy kitől érkezett az üzenet. Ha te mégis minden egyes rövid sms végére odaírod, hogy „Üdv, Kati” vagy „Puszi, Apa”, mintha csak egy hivatalos levelet küldenél, az a digitális etikett egyik legszembetűnőbb boomer szokása.

  • Mindenhova magaddal viszed a pénztárcádat

Bár azt gondolnánk, hogy teljesen természetes, ha a lakásból kilépve magunkkal visszük a pénztárcánkat, a legújabb korosztálynak ez a szokás is elavultnak számít már.

Ők ugyanis szinte semmit nem fizetnek készpénzzel, nem használnak fizikai hűségkártyákat, ehelyett a telefonukon vagy a készülék tokjában tárolják a személyes irataikat, és szinte kivétel nélkül csak digitálisan fizetnek.

Ezért ha a boltban, a sorban állva te még mindig a pénztárcádat keresed, a mögötted álló tinik kétség kívül boomernek könyvelnek el. 

  • Valódi párbeszédet folytatsz idegenekkel

A Z generációs fiatalok számára az ismeretlen emberekkel folytatott beszélgetések gyakran kellemetlenek lehetnek még mobilon keresztül is, nemhogy élőben. Éppen ezért, ha azt látják, hogy szóba elegyedsz kezdesz vadidegenekkel például a buszon vagy a boltban, az számukra elképesztően furcsa. Ilyenkor teljesen biztosak lesznek benne, hogy nem az ő korosztályukba tartozol, lelkileg biztosan nem, és pillanatok alatt kimondják az ítéletet: boomer vagy. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ettől akadnak ki a boomerek – Ebédszüneteben sírószoba és alvókabin: így alakítja át a Z generáció a munkahelyeket

Egészen más elvárásokkal érkeznek a munka világába, mint az idősebbek.

5+1 boomer szokás, ami a Z generáció szerint ultraciki

Szerinted is nagyon kínosak?

Íme, a boomerek egyik legrosszabb szokása − A Z generáció szerint ez (is) nagyon kínos

A fiatalok sokkal szívesebben kommunikálnak az online térben, ahelyett, hogy bármilyen fizikai erőfeszítést tennének.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu