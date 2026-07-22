Hiába használjuk napi szinten a közösségi médiát vagy értjük a Z generációsok szlengjét, néhány mindennapi szokásunk miatt szinte azonnal boomernek nevezhetnek. Igen, akkor is, ha a megjelenésed fitt és fiatalos.

Ha a bluetothos eszközök korában még mindig vezetékes fülhallgatót használsz, boomernek tartanak.

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A Z generáció tagjai már akkor is boomernek titulálhatnak, ha egyébként egy korosztályba tartoztok.

Több mindennapi szokást régen elavultnak gondolnak, és helyettük folyamatosan a legújabb, modern megoldásokat keresik.

Mutatjuk azt a 10 dolgot, amiért boomernek tartanak.

A boomer kifejezés mára teljesen átalakult

Valljuk be, a boomer kifejezés mára teljesen elvesztette valódi jelentését. Még korábban ezt a jelzőt az 1950-es, 60-as években született idősebb generáció tagjaira használták, addig mára már azokra a fiatalokra is gondolkodás nélkül ráaggasztják, akik olyan hétköznapi szokásokhoz ragaszkodnak, amelyek a legújabb generáció szemében ódivatúnak vagy teljesen elavultnak számítanak.

A mai huszonévesek szemében ugyanis mindent a trendek irányítanak.

Ha tehát véletlenül nem vagyunk tisztában a legújabb TikTok-zenékkel vagy megmaradtak az olyan klasszikus szokásaink, mint a hagyományos rádióhallgatás, esetleg nem követjük nyomon a folyton változó divatot, azonnal gyanússá válunk a szemükben, és percek alatt ránk süthetik a boomer bélyeget.

10 szokás és már a homlokodon a boomer bélyeg

Van még működő, vezetékes telefonod

A mai generáció már egyáltalán nem használ a vezetékes telefont, ráadásul vannak, akik azt se tudják, mi az. Ha megpillantják nálad, szinte azonnal boomernek titulálhatnak.

Hallható, retró csengőhangot használsz

Mára már szinte minden fiatal rezgőn tartja a telefonját.

Éppen ezért ha egy nyilvános helyen hirtelen hangosan megszólal a mobilunk, nem véletlen, hogy szinte minden szempár azonnal ránk szegeződik.

A helyzeten az is ronthat, ha híváskor egy ódivatú, retró zene szólal meg, hiszen a fiatalok ebből azonnal arra következtetnek, hogy bizony életkortól függetlenül boomer vagy.

Az autóban és otthon is rádiót hallgatsz

A hagyományos rádiózást mára szinte teljesen felváltotta a YouTube és a Spotify. Éppen ezért, ha az autóba ülve a modern lejátszási listák helyett mégis automatikusan a rádió bekapcsológombja felé nyúlsz, lebuktál.

Szabadidődben a televízió előtt ülsz

A Z generáció tagjai mára már kivétel nélkül csak streaming szolgáltatók, mint HBO max vagy Netflix nézésére használják a televíziójukat.

Ha azonban esténként mégis inkább a híreket nézed, vagy arra vársz, hogy elkezdődjön a megszokott sorozatod következő része: boomer vagy.

Ragaszkodsz az egyenes szárú nadrágokhoz

A divat folyamatosan változik, a fiatalok pedig minden erejükkel igyekeznek követni azt. Mivel a farmerkultúra jelenleg a bővebb szabású baggy vagy éppen a mom jeans nadrágokat részesíti előnyben, a klasszikus darabok háttérbe szorultak. Ezért ha egy hagyományos feszülős vagy egyenesszárú nadrágban érkezel egy eseményre, szinte egyből idősebbnek könyvelnek el.

A füledhez fogva telefonálsz

Míg sokunknak az a megszokott, hogy a telefon felvétele után szinte azonnal a fülünkhöz rakva kezdünk bele a kommunikcióba, addig a a legújabb generáció tagjai gyakran kihangosítva, maguk előtt tartva beszélnek az utcán, az emberek előtt is a mobiljukba. Ezért ha nem követed nyomon ezt a szokást, simán rádhúzhatják a boomerbélyeget.

Nem engeded, hogy a tömegközlekedésen átadják a helyüket

A tömegközlekedés egyik íratlan szabálya, hogy a fiataloknak át kell adni a helyüket az idősebbeknek. Ha te ezt sértésnek veszed, vagy visszautasítod a gesztusukat arra hivatkozva, hogy nem vagy még elég idős ahhoz, hogy helyettük foglalj helyet, azt gyakran büszke boomer mentalitásnak könyvelhetik el.

A neveddel írod alá az sms-eket

A közösségi médiás chatek korában mindenki pontosan látja a kijelzőn, hogy kitől érkezett az üzenet. Ha te mégis minden egyes rövid sms végére odaírod, hogy „Üdv, Kati” vagy „Puszi, Apa”, mintha csak egy hivatalos levelet küldenél, az a digitális etikett egyik legszembetűnőbb boomer szokása.

Mindenhova magaddal viszed a pénztárcádat

Bár azt gondolnánk, hogy teljesen természetes, ha a lakásból kilépve magunkkal visszük a pénztárcánkat, a legújabb korosztálynak ez a szokás is elavultnak számít már.

Ők ugyanis szinte semmit nem fizetnek készpénzzel, nem használnak fizikai hűségkártyákat, ehelyett a telefonukon vagy a készülék tokjában tárolják a személyes irataikat, és szinte kivétel nélkül csak digitálisan fizetnek.

Ezért ha a boltban, a sorban állva te még mindig a pénztárcádat keresed, a mögötted álló tinik kétség kívül boomernek könyvelnek el.

Valódi párbeszédet folytatsz idegenekkel

A Z generációs fiatalok számára az ismeretlen emberekkel folytatott beszélgetések gyakran kellemetlenek lehetnek még mobilon keresztül is, nemhogy élőben. Éppen ezért, ha azt látják, hogy szóba elegyedsz kezdesz vadidegenekkel például a buszon vagy a boltban, az számukra elképesztően furcsa. Ilyenkor teljesen biztosak lesznek benne, hogy nem az ő korosztályukba tartozol, lelkileg biztosan nem, és pillanatok alatt kimondják az ítéletet: boomer vagy.