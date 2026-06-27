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Kiderült az igazság: Brad Pitt családja így viszonyul a filmsztár közel 30 évvel fiatalabb párjához

sztárpár Brad Pitt Ines de Ramon
Laci Patricia
2026.06.27.
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Újabb információk derültek ki Hollywood egyik legszebb párjáról. Kiderült, hogy Brad Pitt családja mennyire kedveli a színész választottját, Ines de Ramont.

Ines de Ramon, Brad Pitt párja már 2022 óta kitart a színész mellett, most friss információk látak napvilágot a kapcsolatukról. Nemcsak az derült ki, hogy az Oscar-díjas sztár tervez-e vele esküvőt, hanem az is, hogy a Pitt család mit gondol a gyönyörű ékszertervezőről.

Brad Pitt et sa compagne Ines de Ramon assistent dans les tribunes aux Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2026, Paris le 6 juin 2026. © Jacovides-Moreau/Bestimage Brad Pitt and his girlfriend Ines de Ramon will attend the French Open at Roland Garros 2026, Paris on June 6, 2026.
Brad Pitt és párja, Ines de Ramon.
Forrás: Northfoto
  • Ines de Ramon és Brad Pitt már 2022 óta vannak együtt.
  • A színész nem tervez esküvőt.
  • Az is kiderült, hogy a nő mennyire tudott beilleszkedni a Pitt családba.

Brad Pitt családja így vélekedik Ines de Ramonról

Az Angelina Jolie-val való válása után Brad Pitt Ines de Ramon mellett találta meg a boldogságot és a stabilitást. Egyes pletykalapok már a titkos esküvőjükről számoltak be, azonban a Page Six megtudta, hogy lagziról szó sincs, sőt, a szőke szívtipró nem is gondolkodott el arról, mégis milyen jó lenne most már végre megkérni szíve választottja kezét. Ez szomorú hír lehet Inesnek, aki az elmúlt négy év alatt egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a Pitt családdal.

„Ines hihetetlenül közel áll Brad családjához. Egyszerűen imádják őt, és már az elejétől fogva tárt karokkal fogadták. Gyakorlatilag családtagként, szinte már a saját gyerekükként tekintenek rá. Bradnek azonban nincs terve házasságra, annak ellenére, hogy Ines milyen közel került mindenkihez” – fogalmazta a lapnak egy neve elhallgatását kérő forrás.

A 33 éves ékszertervezőről és a 62 éves hollywoodi csillagról 2022 őszén derült ki, hogy egy párt alkotnak. Azóta Ines beilleszkedett a Pitt családba, ma már nem úgy tekintenek rá, mint Brad barátnőjére, hanem családtagként kezelik őt.

„Mindenkivel valódi kapcsolatot épített ki. Időt tölt Brad bátyjával, nővérével, unokahúgaival és unokaöccseivel, részt vesz a családi összejöveteleken, és igyekszik mindegyiküket személyesen megismerni.”

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