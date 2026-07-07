Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 7., kedd Apollónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
együttes

36 évesen meghalt a Party Rock Anthem énekesnője: vizsgálják a váratlan halál körülményeit

együttes halál énekesnő
Nagy Anna
2026.07.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Váratlanul hunyt el a 36 éves énekesnő, aki a Party Rock Anthem című sláger miatt vált világhírűvé. Lauren Bennett halálának körülményei miatt vizsgálatot indítottak.

A 36 éves énekesnő hirtelen hunyt el. Lauren Bennett családja és barátai már meg is rendezték a sztár búcsúszertartását Londonban, amin szűk körben vettek részt a szerettei. 

Skyblu (L) and Redfoo (C) of US electro pop band LMFAO pose with British artist Lauren Bennett (L) on the red carpet at the MTV European Music Awards (EMA) at the Odyssey Arena in Belfast, Northern Ireland, on November 6, 2011. AFP PHOTO / PETER MUHLY (Photo by PETER MUHLY / AFP)
Skyblu és Redfoo az LMFAO együttes tagjai és Lauren Bennett énekesnő az MTV European Music Awards-on 2011-ben. 
Forrás: AFP PHOTO / PETER MUHLY 

36 évesen meghalt Lauren Bennett énekesnő

Lauren Bennett énekesnő az LMFAO együttessel közösen alkotta meg a Party Rock Anthem című slágert, ezzel vált világszerte ismertté, de olyan lánybandának is a tagja volt, mint a Paradiso Girls, valamint dolgozott a Pussycat Dollsszal és Cee Lo Greennel is. Halálának hírét egykori zenekartársai is megerősítették. „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett Laurenünk elhunyt. Összetört a szívünk, és szavakkal el sem tudjuk mondani, mennyit jelentett nekünk. Örökre megőrizzük a szeretetet, a nevetést és a számtalan emléket, amit tőle kaptunk” – írták.

A halottkém jelentése szerint az énekesnő május 29-én hunyt el az angliai Kentben és körülbelül másfél hete tartott búcsúünnepségen helyezték végső nyugalomra. A sztár hirtelen halála miatt vizsgálat is indul. A nyomozást egy halottkém fogja vezetni, aki kivizsgálja a váratlan halál pontos körülményeit. Az énekesnő egy kislányt hagyott hátra, Harlow hatéves.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Horváth Éva: "Komolyan elgondolkodtam az amputáción, de aztán mégis elborzadtam − Szeretném, ha két lábam lenne"

Sportcipőben egyre jobban tud már járni, de saját elmondása szerint még nagyon sokat kell fejlődnie. Horváth Éva a balesete után súlyos fertőzést kapott, egy időben komolyan szóba került az is, hogy elveszítheti a lábát.

Szörnyű okok: az utolsó pillanatban leállították a Natascha Kampusch-ról készült doku vetítését

Sem az orvosai, sem a jogászok nem támogatták a dokumentumfilm műsorra tűzését. Többen úgy látták, Natascha Kampusch-t csak még jobban megviselné, ha a jelenlegi életéről beszélnének nyilvánosan a szerettei.

Károly király négy éve nem látta az unokáit - és most sem fogja: Archie és Lilibet mégsem utaznak Londonba

Úgy tűnik, elmarad a várva várt családegyesítés. Harry herceg egyedül utazik az Egyesült Királyságba a jövő héten, pedig korábban arról volt szó, hogy Meghan Markle és két gyermekük is vele tart.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu