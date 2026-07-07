36 évesen meghalt a Party Rock Anthem énekesnője: vizsgálják a váratlan halál körülményeit

A 36 éves énekesnő hirtelen hunyt el. Lauren Bennett családja és barátai már meg is rendezték a sztár búcsúszertartását Londonban, amin szűk körben vettek részt a szerettei.

Skyblu és Redfoo az LMFAO együttes tagjai és Lauren Bennett énekesnő az MTV European Music Awards-on 2011-ben.

Forrás: AFP PHOTO / PETER MUHLY

36 évesen meghalt Lauren Bennett énekesnő

Lauren Bennett énekesnő az LMFAO együttessel közösen alkotta meg a Party Rock Anthem című slágert, ezzel vált világszerte ismertté, de olyan lánybandának is a tagja volt, mint a Paradiso Girls, valamint dolgozott a Pussycat Dollsszal és Cee Lo Greennel is. Halálának hírét egykori zenekartársai is megerősítették. „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett Laurenünk elhunyt. Összetört a szívünk, és szavakkal el sem tudjuk mondani, mennyit jelentett nekünk. Örökre megőrizzük a szeretetet, a nevetést és a számtalan emléket, amit tőle kaptunk” – írták.

A halottkém jelentése szerint az énekesnő május 29-én hunyt el az angliai Kentben és körülbelül másfél hete tartott búcsúünnepségen helyezték végső nyugalomra. A sztár hirtelen halála miatt vizsgálat is indul. A nyomozást egy halottkém fogja vezetni, aki kivizsgálja a váratlan halál pontos körülményeit. Az énekesnő egy kislányt hagyott hátra, Harlow hatéves.

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