Harry herceg saját biztonsági csapattal tér vissza Londonba - nem tetszett neki a palota ajánlata

Sajtóértsülések szerint Harry herceg azt szeretné, ha Károly király végre időt tölthetne unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A gyerekek négy éve nem jártak Nagy-Britanniában, ezért a tervezett családi utazást most óriási figyelem övezi. Harryék látogatása az Invictus Gameshez kapcsolódhat: az utazás a 2027-es, birminghami játékok egyéves visszaszámlálási időszakának kezdetére eshet. A rendezvényt jövőre július 7. és 10. között tartják majd, tehát a család várhatóan július eljén érkezik meg Angliába.

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei végre találkozhatnak a nagyapjukkal, Károly királlyal

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

A Sussexiek utazása ugyanakkor régi sebeket szakíthat fel. A herceg régóta vitában áll a brit belügyminisztériummal amiatt, hogy Nagy-Britanniában nem kap automatikusan fegyveres rendőri védelmet. Az Egyesült Államokban a hírek szerint Harry évente körülbelül 3 millió dollárt, vagyis nagyjából 2,2 millió fontot költ biztonsági szolgáltatásokra, brit védelmi státuszának ügyében azonban továbbra sincs végleges döntés.

Harry herceg a saját biztonsági embereivel utazik Angliába

Úgy tudni, a palota felajánlotta Harry hercegnek és Meghan Markle-nek, hogy a látogatásuk idején az egyik királyi rezidencián szálljanak meg, ahol eleve biztosított a védelem. Ettől függetlenül Harry várhatóan a saját biztonsági embereivel érkezik, úgy tűnik, nem elégedett az ajánlattal. Egy, az előkészületekre rálátó forrás azt állította, hogy a család nem magángéppel, hanem menetrend szerinti járattal utazik majd. Hozzátette: „Harry mindig magával visz egy-két embert a saját biztonsági csapatából.”

Harry azt reméli, hogy az út alatt találkozhatnak az édesapjával is, akinek eddig kevés lehetősége volt arra, hogy időt töltsön az unokáival. Az ezzel való felhajtást pedig Meghan pedig a saját előnyükre akarja fordítani.

„Tudják, hogy ebből lesz a legnagyobb felhajtás” – mondta a forrás Harryről és Meghanról. „Azt akarják majd, hogy olyan fotók készüljenek róluk, amelyeken királyi szerepben látszanak.”

Kérdéses, hogy a Buckingham-palota és a sussexiek közzétesznek-e majd közös képeket Károly királyról, Archie-ról és Lilibetről. A gyerekek ugyan már feltűntek Meghan Instagram-oldalán, de az arcukat eddig nem mutatták meg teljesen.