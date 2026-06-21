Meghitt fotókon a sármos sztárapukák és gyerekeik − Paparazzók kapták lencsevégre a bensőséges pillanatokat

Június harmadik vasárnapja az apák napja, ez pedig remek apropó arra, hogy bepillantsunk a hollywoodi sztárapák életébe, akiknek a csillogás és vörös szőnyeges megjelenések mellett az apaság a legfontosabb szerepük. Bár a magánéletüket szigorúan védik, most összegyűjtöttünk 5 olyan híres hollywoodi hírességet, akik ritka, régi fotókon igazi védelmezőként állnak gyerekük mellett.

A hírességek egyik legnehezebb feladata, hogy a paparazzók elől is elrejtsék magánéletüket. Ma ünnepeljük az apák napját.

Forrás: Shutterstock

Ma van az apák napja: ezek a hírességek igazán megérdemlik a köszöntést

Mivel a hollywoodi sztárok életük jelentős részét a kamerák és a nyilvánosság előtt töltik, a magánéletüket igyekeznek a lehető legjobban elzárni a világ elől. A lesifotósok elől azonban nem tudnak elmenekülni, így olykor napvilágot látnak olyan ritka felvételek is, amelyeken a legvalódibb szerepükben, édesapaként láthatjuk őket. Ezek a pillanatok bizonyítják, hogy bármennyire is lenyűgöző a filmvásznon nyújtott teljesítményük, a nap végén nekik is pontosan ugyanazokkal a mindennapi feladatokkal, örömökkel és kihívásokkal kell szembenézniük, mint bármelyik másik szülőnek. Apák napja alkalmából most elhoztunk 5 olyan hollywoodi ikont, akik a szakmai sikerek mellett a mindennapokban igazi mintaapaként bizonyítják szülői köttelességeiket.

5 büszke hollywoodi sztárapa és gyerekük, ritkán látott képeken

Ryan Gosling

A kanadai színésznek és párjának, Eva Mendesnek két kislánya van, akikre elképesztően büszkék, azonban szinte megszállottan védik a gyerekeik magánéletét, így még a közösségi médiában sem mutatnak róluk fotókat. Néhány ügyes paparazzónak azonban időnként mégis sikerül lencsevégre kapnia őket. Ilyen volt az a ritka pillanat is, amikor néhány évvel ezelőtt Ryant és kislányát lefotózták, miközben pizzát hoztak az egyik helyi étteremből. A megörökített képen a színész egy laza kabátban, hatalmas mosollyal a száján sétált, miközben karjában kislányával, Amandával és a pizzásdobozzal egyensúlyozott.

Ryan Gosling a lányai születése óta sokkal tudatosabban válogatja meg a filmszerepeit, és ha teheti, csak olyan produkciókat vállal el, amelyek miatt nem kell hosszú hónapokra távol lennie a családjától.

Forrás: Northfoto

Richard Gere

A sármos, 76 éves színésznek három fiúgyermeke van, a legidősebb a korábbi házasságából. Az ikon feleségével mindent megtesz azért, hogy megóvják őket a nyilvánosságtól, ha nagy ritkán posztolnak is családi fotót a közösségi médiában, a kisfiaik arca szinte sosem látszódik a képeken. A lesifotósok azonban mint minden hollwoodi sztárnál, az ő esetükben is résen vannak. Közel 20 éve egy olyan ritka apa-fia képet is megörökítettek róluk, ahol az idős apuka elképesztően fitten szaladgált és kergetőzött kisfiával egy játszótéren.