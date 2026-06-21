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Apák napja

Meghitt fotókon a sármos sztárapukák és gyerekeik − Paparazzók kapták lencsevégre a bensőséges pillanatokat

Shutterstock - Zoteva
Apák napja hollywoodi sztár gyereknevelés
Klusovszki Kíra
2026.06.21.
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Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megvédjék családjukat a nyilvánosságtól, azonban a paparazzók elől ők sem menekülhetnek. Őket is köszöntjük ma, az apák napján.

Június harmadik vasárnapja az apák napja, ez pedig remek apropó arra, hogy bepillantsunk a hollywoodi sztárapák életébe, akiknek a csillogás és vörös szőnyeges megjelenések mellett az apaság a legfontosabb szerepük. Bár a magánéletüket szigorúan védik, most összegyűjtöttünk 5 olyan híres hollywoodi hírességet, akik ritka, régi fotókon igazi védelmezőként állnak gyerekük mellett. 

A hírességek egyik legnehezebb feladata, hogy a paparazzók elől is elrejtsék magánéletüket. Ma ünnepeljük az apák napját.
A hírességek egyik legnehezebb feladata, hogy a paparazzók elől is elrejtsék magánéletüket. Ma ünnepeljük az apák napját.
 Forrás: Shutterstock

Ma van az apák napja: ezek a hírességek igazán megérdemlik a köszöntést

Mivel a hollywoodi sztárok életük jelentős részét a kamerák és a nyilvánosság előtt töltik, a magánéletüket igyekeznek a lehető legjobban elzárni a világ elől. A lesifotósok elől azonban nem tudnak elmenekülni, így olykor napvilágot látnak olyan ritka felvételek is, amelyeken a legvalódibb szerepükben, édesapaként láthatjuk őket. Ezek a pillanatok bizonyítják, hogy bármennyire is lenyűgöző a filmvásznon nyújtott teljesítményük, a nap végén nekik is pontosan ugyanazokkal a mindennapi feladatokkal, örömökkel és kihívásokkal kell szembenézniük, mint bármelyik másik szülőnek. Apák napja alkalmából most elhoztunk 5 olyan hollywoodi ikont, akik a szakmai sikerek mellett a mindennapokban igazi mintaapaként bizonyítják szülői köttelességeiket

5 büszke hollywoodi sztárapa és gyerekük, ritkán látott képeken

  •  Ryan Gosling

A kanadai színésznek és párjának, Eva Mendesnek két kislánya van, akikre elképesztően büszkék, azonban szinte megszállottan védik a gyerekeik magánéletét, így még a közösségi médiában sem mutatnak róluk fotókat. Néhány ügyes paparazzónak azonban időnként mégis sikerül lencsevégre kapnia őket. Ilyen volt az a ritka pillanat is, amikor néhány évvel ezelőtt Ryant és kislányát lefotózták, miközben pizzát hoztak az egyik helyi étteremből. A megörökített képen a színész egy laza kabátban, hatalmas mosollyal a száján sétált, miközben karjában kislányával, Amandával és a pizzásdobozzal egyensúlyozott.

Ryan Goslingot és kislányát már 8 éve is üldözték a paparazzók.
Ryan Gosling a lányai születése óta sokkal tudatosabban válogatja meg a filmszerepeit, és ha teheti, csak olyan produkciókat vállal el, amelyek miatt nem kell hosszú hónapokra távol lennie a családjától. 
 Forrás: Northfoto
  •  Richard Gere

A sármos, 76  éves színésznek három fiúgyermeke van, a legidősebb a korábbi házasságából. Az ikon feleségével mindent megtesz azért, hogy megóvják őket a nyilvánosságtól, ha nagy ritkán posztolnak is családi fotót a közösségi médiában, a kisfiaik arca szinte sosem látszódik a képeken. A lesifotósok azonban mint minden hollwoodi sztárnál, az ő esetükben is résen vannak. Közel 20 éve egy olyan ritka apa-fia képet is megörökítettek róluk, ahol az idős apuka elképesztően fitten szaladgált és kergetőzött kisfiával egy játszótéren. 

20 éve, túl az 50-en is elképesztően fitten szaladgált Richard Gere kisfiával egy játszótéren.
Richard Gere a mai napig a legkisebb fia napi szokásaihoz igazítja az életét, a késő esti hollywoodi partik helyett ma már sokkal jobban feltölti őt, ha reggelente ő maga készítheti el a kisfia kedvenc ételét. 
 Forrás: Northfoto 
  • Matt Damon

Matt igazi lányos apuka, ugyani feleségével, Luciana Barrosóval négy lánygyereküket nevelik.  Bár tudatosan igyekszik megóvni gyerekeit a sztárvilágtól, a lányok az utóbbi időben már egyre többször tűntek fel büszke édesapjuk mellett a vörös szőnyegen. Damon ráadásul híres arról, hogy a távoli forgatásokra is mindig magával viszi a teljes családot, mert egyetlen mérföldkövet sem akar elmulasztani gyermekei életéből. A szigorú munka mellett azonban nagyritkán gyermekeivel való kikapcsolódásukat is elcsípik a fotósok. Egy 10 éve, Disneylandben készült felvételen például egy hullámvasúton utazva ünnepli Gina lányának születésnapját, ahol teljesen önfeledten, teli torokból üvölt a büszke apuka, és gyönyörű kislánya. 

Matt Damon 10 éve egy vidámparkban ünnepelte csaldjával lányuk, Gina születésnapját.
Matt Damon szerint lánya, Gina örökölte fergeteges humorát, és bár a vörösszőnyegen komoly sztárként kell viselkednie, csemetéi mellett ő maga is egy időnként hatalmas gyerekké változik. 
 Forrás: Northfoto
  • Bradley Cooper

A sármos színész valósággal rajong egyetlen kislányáért, Lea De Seine-ért, akiről mintaapaként igyekszik gondoskodni. Bár a gyermek édesanyjával, Irina Shayk orosz szupermodellel 2019-ben véget ért a kapcsolatuk, a kislány nevelését azóta is együtt, tökéletes harmóniában oldják meg. Az utóbbi időben Lea már a vörös szőnyeges hollywoodi filmpremierekre is elkísérte az édesapját, ahol elképesztő magabiztossággal és büszkén mosolyogtak egymás mellett a kameráknak. A lesifotósok persze a hétköznapokban is állandóan a nyomukban járnak, így nemritkán az utcán sétálva is elcsípik őket. A kislány már most igazi stílusikonként lépked a híres apukája mellett, akinek még a kezében cipelt, lányos, rózsaszín hátizsák is hihetetlenül jól áll.

Bradley Cooper igazi hős apukaként sétál kislányával.
Bradley Cooper annyira ragaszkodik a lányához, hogy NewYork utcáin sétálva szinte soha nem hajlandó elengedni a kezét. 
Forrás: Northfoto
  • Vin Diesel

A Halálos iramban kigyúrt akciófilmsztárja  szintén a lányos apukák táborát erősíti, hiszen párjával, Paloma Jiménezzel két kislányt nevelnek. Bár a család a magánéletüket valóságos hétpecsétes titokként őrzi, idősebb lánya már gyerekkorában is többször elkísérte a sztárapukát a vörös szőnyeges eseményekre, ahol igazi hercegnőként tündökölt. 

Vin Diesel lányával, Hania Rileyvel 2013-ban egy vörösszőnyeges eseményen.
Vin Diesel mai napig a legfontosabb életfeladataként tekint lányai védelmezésére. 
Forrás: Northfoto

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