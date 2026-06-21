Meghitt fotókon a sármos sztárapukák és gyerekeik − Paparazzók kapták lencsevégre a bensőséges pillanatokat

Június harmadik vasárnapja az apák napja, ez pedig remek apropó arra, hogy bepillantsunk a hollywoodi sztárapák életébe, akiknek a csillogás és vörös szőnyeges megjelenések mellett az apaság a legfontosabb szerepük. Bár a magánéletüket szigorúan védik, most összegyűjtöttünk 5 olyan híres hollywoodi hírességet, akik ritka, régi fotókon igazi védelmezőként állnak gyerekük mellett.
Ma van az apák napja: ezek a hírességek igazán megérdemlik a köszöntést
Mivel a hollywoodi sztárok életük jelentős részét a kamerák és a nyilvánosság előtt töltik, a magánéletüket igyekeznek a lehető legjobban elzárni a világ elől. A lesifotósok elől azonban nem tudnak elmenekülni, így olykor napvilágot látnak olyan ritka felvételek is, amelyeken a legvalódibb szerepükben, édesapaként láthatjuk őket. Ezek a pillanatok bizonyítják, hogy bármennyire is lenyűgöző a filmvásznon nyújtott teljesítményük, a nap végén nekik is pontosan ugyanazokkal a mindennapi feladatokkal, örömökkel és kihívásokkal kell szembenézniük, mint bármelyik másik szülőnek. Apák napja alkalmából most elhoztunk 5 olyan hollywoodi ikont, akik a szakmai sikerek mellett a mindennapokban igazi mintaapaként bizonyítják szülői köttelességeiket.
5 büszke hollywoodi sztárapa és gyerekük, ritkán látott képeken
- Ryan Gosling
A kanadai színésznek és párjának, Eva Mendesnek két kislánya van, akikre elképesztően büszkék, azonban szinte megszállottan védik a gyerekeik magánéletét, így még a közösségi médiában sem mutatnak róluk fotókat. Néhány ügyes paparazzónak azonban időnként mégis sikerül lencsevégre kapnia őket. Ilyen volt az a ritka pillanat is, amikor néhány évvel ezelőtt Ryant és kislányát lefotózták, miközben pizzát hoztak az egyik helyi étteremből. A megörökített képen a színész egy laza kabátban, hatalmas mosollyal a száján sétált, miközben karjában kislányával, Amandával és a pizzásdobozzal egyensúlyozott.
- Richard Gere
A sármos, 76 éves színésznek három fiúgyermeke van, a legidősebb a korábbi házasságából. Az ikon feleségével mindent megtesz azért, hogy megóvják őket a nyilvánosságtól, ha nagy ritkán posztolnak is családi fotót a közösségi médiában, a kisfiaik arca szinte sosem látszódik a képeken. A lesifotósok azonban mint minden hollwoodi sztárnál, az ő esetükben is résen vannak. Közel 20 éve egy olyan ritka apa-fia képet is megörökítettek róluk, ahol az idős apuka elképesztően fitten szaladgált és kergetőzött kisfiával egy játszótéren.
- Matt Damon
Matt igazi lányos apuka, ugyani feleségével, Luciana Barrosóval négy lánygyereküket nevelik. Bár tudatosan igyekszik megóvni gyerekeit a sztárvilágtól, a lányok az utóbbi időben már egyre többször tűntek fel büszke édesapjuk mellett a vörös szőnyegen. Damon ráadásul híres arról, hogy a távoli forgatásokra is mindig magával viszi a teljes családot, mert egyetlen mérföldkövet sem akar elmulasztani gyermekei életéből. A szigorú munka mellett azonban nagyritkán gyermekeivel való kikapcsolódásukat is elcsípik a fotósok. Egy 10 éve, Disneylandben készült felvételen például egy hullámvasúton utazva ünnepli Gina lányának születésnapját, ahol teljesen önfeledten, teli torokból üvölt a büszke apuka, és gyönyörű kislánya.
- Bradley Cooper
A sármos színész valósággal rajong egyetlen kislányáért, Lea De Seine-ért, akiről mintaapaként igyekszik gondoskodni. Bár a gyermek édesanyjával, Irina Shayk orosz szupermodellel 2019-ben véget ért a kapcsolatuk, a kislány nevelését azóta is együtt, tökéletes harmóniában oldják meg. Az utóbbi időben Lea már a vörös szőnyeges hollywoodi filmpremierekre is elkísérte az édesapját, ahol elképesztő magabiztossággal és büszkén mosolyogtak egymás mellett a kameráknak. A lesifotósok persze a hétköznapokban is állandóan a nyomukban járnak, így nemritkán az utcán sétálva is elcsípik őket. A kislány már most igazi stílusikonként lépked a híres apukája mellett, akinek még a kezében cipelt, lányos, rózsaszín hátizsák is hihetetlenül jól áll.
- Vin Diesel
A Halálos iramban kigyúrt akciófilmsztárja szintén a lányos apukák táborát erősíti, hiszen párjával, Paloma Jiménezzel két kislányt nevelnek. Bár a család a magánéletüket valóságos hétpecsétes titokként őrzi, idősebb lánya már gyerekkorában is többször elkísérte a sztárapukát a vörös szőnyeges eseményekre, ahol igazi hercegnőként tündökölt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: