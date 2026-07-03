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Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik megmutatták kislányukat - Cuki nyaralós fotókat posztoltak

MEDIAWORKS -
sztárpár Buzsik Borka focistafeleség Szoboszlai Dominik sztárcsemete
Váradi Melinda
2026.07.03.
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A sztárpár ismét betekintést engedett családi életükbe. Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nyaralásukról osztottak meg aranyos fotókat, amelyeken kislányukkal pózoltak.

Buzsik Borka Instagramon mutatta meg család nyári vakációjuk néhány meghitt pillanatát. Szoboszlai Dominikkal és kislányukkal pózoltak az imádnivaló fotókon.

Buzsik Borka és kislánya
Buzsik Borka kislányával.
Forrás: Instagram
  • A család olaszországi nyaralásáról érkeztek a meghitt felvételek. 
  • A képeken a kislányuk is látható, ám az arcát most sem mutatták meg. 
  • A rajongók egyszerűen odavannak a képekért.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya családi fotókon

Borka egy galériát osztott meg az utazásukról, az első képen a focistával együtt ölelik egymást és kislányukat, de a baba több fotón is szerepel, méghozzá extra cuki szettekben. Az egyiken fehér, tüllös ruhát visel, néhány másikon pedig egy rózsaszín, hercegnős úszószettet. Kattints a nyílra a többi felvételért!

Borka gyönyörű volt mint mindig: letisztult, csinos szettekben töltötte a nyaralást, melyek gyönyörűen festettek karcsú alakján. Bár a pár időről időre megoszt egy-egy családi fotót, kislányuk arcát következetesen kitakarják vagy úgy fotózzák, hogy ne legyen felismerhető. Ez a mostani képsorozaton sem volt másként: a meghitt hangulat mellett a gyermekük magánszférájának védelme továbbra is elsődleges szempont számukra.

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