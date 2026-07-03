Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik megmutatták kislányukat - Cuki nyaralós fotókat posztoltak

Buzsik Borka Instagramon mutatta meg család nyári vakációjuk néhány meghitt pillanatát. Szoboszlai Dominikkal és kislányukkal pózoltak az imádnivaló fotókon.

Buzsik Borka kislányával.

Forrás: Instagram

A család olaszországi nyaralásáról érkeztek a meghitt felvételek.

A képeken a kislányuk is látható, ám az arcát most sem mutatták meg.

A rajongók egyszerűen odavannak a képekért.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya családi fotókon

Borka egy galériát osztott meg az utazásukról, az első képen a focistával együtt ölelik egymást és kislányukat, de a baba több fotón is szerepel, méghozzá extra cuki szettekben. Az egyiken fehér, tüllös ruhát visel, néhány másikon pedig egy rózsaszín, hercegnős úszószettet. Kattints a nyílra a többi felvételért!

Borka gyönyörű volt mint mindig: letisztult, csinos szettekben töltötte a nyaralást, melyek gyönyörűen festettek karcsú alakján. Bár a pár időről időre megoszt egy-egy családi fotót, kislányuk arcát következetesen kitakarják vagy úgy fotózzák, hogy ne legyen felismerhető. Ez a mostani képsorozaton sem volt másként: a meghitt hangulat mellett a gyermekük magánszférájának védelme továbbra is elsődleges szempont számukra.

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