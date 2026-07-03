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Molettként ne kövesd el ezeket az öltözködési hibákat: vaskosabbnak, szélesebbnek mutatják az alakot

divatbaki molett öltözködés előnytelen
Váradi Melinda
2026.07.03.
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A megfelelő ruhaválasztás nem arról szól, hogy elrejtsd az alakodat, hanem arról, hogy kiemeld az előnyeidet. Van azonban néhány gyakori öltözködési hiba a molett nőknél, ami azonban optikailag szélesítheti a sziluettet, ezért érdemes kerülni őket.

Nincs olyan szabály, amely szerint egy bizonyos testalkattal csak meghatározott ruhákat lehet viselni. A divat mindenkinek szól, függetlenül a méretektől és a súlytól. Ugyanakkor vannak olyan fazonok és minták, amik optikailag megváltoztatják a test arányait – nemcsak molett, hanem bármilyen alkat esetén: vaskosabbnak láttathatnak és szélesítenek is. Ha harmonikusabb összhatásra törekszel, ezeket az előnytelen, kövérítő hibákat érdemes elkerülni.

molett öltözködés
Molett öltözködési hibák nyáron: ezeket ne kövessük el!
Forrás: 123rf.
  • A divat nem alak kérdése, de ha igazán magabiztos megjelenésre vágysz, érdemes a testalkatodhoz passzoló szetteket választani.
  • Vannak darabok, amik bár népszerűek, kifejezetten előnytelenek lehetnek.
  • Mutatjuk azokat, amiket érdemes elkerülni.

Molett öltözködési hibák nyáron

Bokánál elvágott arányok 

A bokapántos cipők vagy a boka legszélesebb pontján, esetleg afelett végződő nadrágok és szoknyák optikailag rövidíthetik a lábakat. Ha hosszabbnak szeretnéd láttatni az alakodat, választhatsz olyan cipőt, amely közelebb áll a bőrszínedhez, vagy olyan nadrágot, aely egészen a cipőig vagy akár a földig ér.

Eltüntetett derékvonal

Egyenes szabású ruhák vagy hosszú, bő felsők esetén könnyen elveszhet a test arányossága. A derék finom hangsúlyozása – például egy övvel vagy karcsúsított szabással – nőiesebb összhatást eredményezhet.

Tetőtől talpig bő ruhák 

Sokan úgy gondolják, hogy a laza, túlméretezett darabok elrejtik a pluszkilókat, valójában azonban gyakran éppen az ellenkező hatást érik el. Ha a felső és az alsó is bő szabású, az könnyen elveszi az alak természetes vonalait.

Nagyméretű, vízszintes minták 

A feltűnő, széles vízszintes csíkok és a túlméretezett minták optikailag szélesíthetik a testet. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen le kell mondanod róluk, de érdemes tudatosan kombinálni őket egyszínű darabokkal.

Túl sok réteg

A hosszú kardigánok, a bő ingek és a több egymásra vett ruhadarab nem takar, hanem inkább csak szélesít és elrejti az idomokat. A könnyű, jól szabott anyagok és szabások sokkal előnyösebbek lehetnek.

A legjobb összeállítás mindig az, amely egyszerre kényelmes, illik a személyiségedhez, és önbizalmat ad: sose az alapján válassz csak, hogy mi a trend, hanem az alapján is, hogy mi az, ami neked tetszik, és mi az, ami a te alakodon előnyös.

 

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