Molettként ne kövesd el ezeket az öltözködési hibákat: vaskosabbnak, szélesebbnek mutatják az alakot

Nincs olyan szabály, amely szerint egy bizonyos testalkattal csak meghatározott ruhákat lehet viselni. A divat mindenkinek szól, függetlenül a méretektől és a súlytól. Ugyanakkor vannak olyan fazonok és minták, amik optikailag megváltoztatják a test arányait – nemcsak molett, hanem bármilyen alkat esetén: vaskosabbnak láttathatnak és szélesítenek is. Ha harmonikusabb összhatásra törekszel, ezeket az előnytelen, kövérítő hibákat érdemes elkerülni.
- A divat nem alak kérdése, de ha igazán magabiztos megjelenésre vágysz, érdemes a testalkatodhoz passzoló szetteket választani.
- Vannak darabok, amik bár népszerűek, kifejezetten előnytelenek lehetnek.
- Mutatjuk azokat, amiket érdemes elkerülni.
Molett öltözködési hibák nyáron
Bokánál elvágott arányok
A bokapántos cipők vagy a boka legszélesebb pontján, esetleg afelett végződő nadrágok és szoknyák optikailag rövidíthetik a lábakat. Ha hosszabbnak szeretnéd láttatni az alakodat, választhatsz olyan cipőt, amely közelebb áll a bőrszínedhez, vagy olyan nadrágot, aely egészen a cipőig vagy akár a földig ér.
Eltüntetett derékvonal
Egyenes szabású ruhák vagy hosszú, bő felsők esetén könnyen elveszhet a test arányossága. A derék finom hangsúlyozása – például egy övvel vagy karcsúsított szabással – nőiesebb összhatást eredményezhet.
Tetőtől talpig bő ruhák
Sokan úgy gondolják, hogy a laza, túlméretezett darabok elrejtik a pluszkilókat, valójában azonban gyakran éppen az ellenkező hatást érik el. Ha a felső és az alsó is bő szabású, az könnyen elveszi az alak természetes vonalait.
Nagyméretű, vízszintes minták
A feltűnő, széles vízszintes csíkok és a túlméretezett minták optikailag szélesíthetik a testet. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen le kell mondanod róluk, de érdemes tudatosan kombinálni őket egyszínű darabokkal.
Túl sok réteg
A hosszú kardigánok, a bő ingek és a több egymásra vett ruhadarab nem takar, hanem inkább csak szélesít és elrejti az idomokat. A könnyű, jól szabott anyagok és szabások sokkal előnyösebbek lehetnek.
A legjobb összeállítás mindig az, amely egyszerre kényelmes, illik a személyiségedhez, és önbizalmat ad: sose az alapján válassz csak, hogy mi a trend, hanem az alapján is, hogy mi az, ami neked tetszik, és mi az, ami a te alakodon előnyös.
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